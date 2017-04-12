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Биография Владимира Волкова

18:1112.04.2017
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Ксения Никольская
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Исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Владимир Дмитриевич Волков родился 7 сентября 1954 года в селе Новое Аракчеево Краснослободского района Мордовской АССР (ныне — Республика Мордовия).

В 1976 году окончил факультет электронной техники, в 1988 году — строительный факультет Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, получив специальности инженера электронной техники и инженера-строителя.

Трудовую деятельность начал в 1976 году в должности инструктора областного штаба студенческих строительных отрядов Мордовского обкома ВЛКСМ.

В 1977-1976 годах — секретарь комитета ВЛКСМ Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

В 1979-1983 годах был командиром областного студенческого отряда Мордовского обкома ВЛКСМ.

С 1983 года по 1986 год Владимир Волков работал первым секретарем Саранского горкома ВЛКСМ.

В 1986-1988 годах был заведующим промышленно-транспортным отделом Саранского горкома КПСС.

С 1988 года по 1990 год — первый секретарь Пролетарского райкома КПСС Саранска.

В 1990-1995 годах был председателем постоянной Комиссии Верховного Совета Республики Мордовия по вопросам капитального строительства, промышленности и строительных материалов.

В 1995 году занимал пост заместителя председателя Государственного Собрания Республики Мордовия.

C октября 1995 года по май 2012 года — председатель правительства Республики Мордовия.

10 мая 2012 года Владимир Волков был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия.

12 мая 2012 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госсобрания Республики Мордовия кандидатуру Владимира Волкова для наделения его полномочиями главы региона. 14 мая Госсобрание Мордовии утвердило кандидатуру Волковаи он вступил в должность.

В 2012 году Волков был включен в состав президиума Государственного Совета РФ.

12 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Волкова исполняющим обязанности главы Республики Мордовия.

Член Совета "Ассоциации инновационных регионов России". Председатель Попечительского совета мордовского регионального отделения "Русского географического общества".

Член Высшего совета партии "Единая Россия".

Владимир Волков награжден орденами "Знак Почета" (1976), Славы II (2009) и III степеней (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011), орденами РПЦ: святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2012) и преподобного Сергия Радонежского I степени (2014).

Женат, у него двое детей.

Декларированный доход Владимира Волкова за 2015 год составил около 3,3 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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