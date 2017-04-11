11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно проводится Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson's Day). Этот день призван повысить информированность общества о заболевании, оказать поддержку больным и их семьям, а также внести свой вклад в преодоление недуга.

Дата Всемирного дня выбрана не случайно: 11 апреля 1755 года родился Джеймс Паркинсон (1755-1824) — английский врач и исследователь, впервые описавший болезнь, носящую ныне его имя.

Отец Паркинсона был практикующим хирургом Лондона. Сам Джеймс также получил диплом хирурга и присоединился к частной практике своего отца — "Паркинсон и сын". В 1799-1807 годах Джеймс Паркинсон опубликовал ряд кратких сообщений на медицинскую тематику.

Наиболее значимым его исследованием по медицине стало "Эссе о дрожательном параличе" (1817). Описав шесть случаев болезни (причем троих из этих больных он просто случайно встретил на улице), Джеймс Паркинсон сумел выделить ведущие симптомы и попытался найти причины, механизмы развития болезни и даже предложить способы ее лечения.

Болезнь Паркинсона возникает из-за нарушения выработки дофамина — одного из нейромедиаторов (веществ, служащих для передачи импульсов в головном мозге). Это ведет к нарушению функций клеток в отделах мозга, отвечающих за движения человека. Из-за этого нарушается регуляция движений и мышечного тонуса, что проявляется характерным тремором (дрожью), общей скованностью и нарушением позы и движений.

Классическая триада симптомов паркинсонизма включает: брадикинезию (замедленность движений); мышечную ригидность (болезненное состояние, которое характеризуется их повышенным тонусом и сопротивлением при попытке сделать то или иное пассивное движение); тремор покоя (дрожание, которое наблюдается в состоянии покоя и исчезает при движении). Два последних проявления при некоторых вариантах паркинсонизма могут отсутствовать.

Болезнь Паркинсона представляет собой второе по частоте нейродегенеративное заболевание человека после болезни Альцгеймера. Общая распространенность болезни Паркинсона в мире составляет примерно 200 случаев на 100 тысяч населения.

Болезнью Паркинсона заболевает примерно каждый сотый человек, перешагнувший шестидесятилетний рубеж, причем у мужчин паркинсонизм встречается чаще, чем у женщин.

Жертвами паркинсонизма стали такие известные личности, как боксер Мохаммед Али, политик Ясир Арафат, папа Римский Иоанн Павел II.

Предрасположенность к этому заболеванию может передаваться по наследству.

При этом заболевании крайне важно как можно раньше начать лечение, поэтому при первом появлении симптомов необходимо обратиться к невропатологу. Для диагностики болезни Паркинсона человека направляют на электромиографию, которая позволяет определить причину тремора и исключить мышечные заболевания, а для диагностики нарушений деятельности мозга проводят электроэнцефалографию.

Болезнь Паркинсона является хроническим и прогрессирующим заболеванием, а это означает, что симптомы болезни обостряются с течением времени.

Основной принцип медикаментозного лечения болезни заключается в восстановлении нарушенного баланса между дофаминовой и другими нейрохимическими системами мозга. В последние годы активно проводятся исследования возможностей хирургического лечения болезни Паркинсона путем пересадки больному человеку клеток, вырабатывающих дофамин.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников