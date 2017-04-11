Межгосударственные отношения России и Италии

Дипломатические отношения между СССР и Италией были установлены 7-11 февраля 1924 года. Несмотря на заключенный в 1933 году Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете между СССР и Италией, 22 июня 1941 года Рим вступил в войну на стороне гитлеровской Германии, и дипломатические отношения были разорваны. В 1944 году, после падения режима Бенито Муссолини, они были полностью восстановлены. В 1991 году Италия признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР.

Основные принципы двусторонних отношений отражены в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Итальянской Республикой от 14 октября 1994 года, а также в "Плане действий в отношениях между Российской Федерацией и Итальянской Республикой" от 10 февраля 1998 года. Сформирована солидная база межправительственных и межведомственных соглашений в конкретных сферах двустороннего сотрудничества.

Италия является одним из важнейших партнеров Российской Федерации в Европе, с которым налажено и развивается интенсивное сотрудничество, ведется насыщенный политический диалог, в том числе в рамках международных организаций и механизмов.

В 2002-2013 годах Россия и Италия в рамках встреч на высшем уровне неоднократно проводили расширенные межгосударственные консультации под председательством президента Российской Федерации и председателя Совета министров Италии с участием ключевых министров двух стран. В этот период состоялось восемь встреч в таком формате, последняя — 26 ноября 2013 года в Триесте в рамках рабочего визита президента РФ Владимира Путина в Италию (25-26 ноября 2013 года, 25 ноября 2013 года в Риме состоялась также его встреча с президентом Итальянской Республики).

В 2013 году президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Энрико Летта также встречались 17 июня и 5 сентября соответственно "на полях" саммита "Группы восьми" в Лох-Эрне (Северная Ирландия) и саммита "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге.

7 февраля 2014 года глава итальянского правительства Энрико Летта присутствовал на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

17 октября и 15 ноября 2014 года президент РФ Владимир Путин встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци соответственно "на полях" 10-го саммита форума "Европа-Азия" в Милане и саммита "двадцатки" в Брисбене (Австралия). 16 октября 2014 года в Милане состоялась также встреча Владимира Путина с президентом Итальянской Республики Джорджо Наполитано.

5 марта 2015 года в Москве состоялись встречи президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с председателем Совета министров Италии Маттео Ренци в рамках его рабочего визита в Россию 4-5 марта 2015 года.

Владимир Путин и Маттео Ренци обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной повестки дня.

10 июня 2015 года президент России Владимир Путин посетил Италию. Владимир Путин и премьер-министр Италии Маттео Ренци приняли участие в церемонии открытия Национального дня Российской Федерации на Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2015". В Милане состоялись переговоры Владимира Путина с Маттео Ренци. Владимир Путин также встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.

16 ноября 2015 года Владимир Путин и Маттео Ренци встретились на полях саммита "Группы двадцати" в Анталье (Турция).

17 июня 2016 года президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета министров Италии Маттео Ренци "на полях" Петербургского международного экономического форума. По итогам переговоров был подписан пакет документов.

Активные консультации по широкому кругу двусторонних и международных вопросов ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран. 25 марта 2016 года министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Паоло Джентилони посетил Москву.

Состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

21 сентября 2016 министры иностранных дел России и Италии провели беседу в Нью-Йорке "на полях" заседания Генассамблеи ООН.

1-2 декабря 2016 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Италию с рабочим визитом, в ходе которого он был принят президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Паоло Джентилони.

17 февраля 2017 года "на полях" встречи министров иностранных дел "Группы двадцати" в Бонне состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

27 марта 2017 года Сергей Лавров и Анджелино Альфано провели переговоры в Москве.

Поддерживаются контакты по линии министерств и ведомств двух стран.

С 2000 года действует Большая российско-итальянская межпарламентская комиссия. Очередное 14-е заседание комиссии прошло 30 сентября 2015 года в Москве.

Италия — один из крупнейших торгово-экономических партнеров России в Европе. По доле в российском товарообороте в 2016 году Италия заняла 6-е место (в 2015 году — 4-е место).

В последние годы внешнеторговый товарооборот существенно сократился вследствие введенных ЕС санкций и объявленных РФ контрмер. По экспертным оценкам, экономика Италии ежегодно теряет от санкций 3,5 миллиарда евро от экспорта в Россию.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Италии в 2016 году составил 19770,4 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 11931,3 миллиона долларов и импорт — 7839,1 миллиона долларов.

В структуре экспорта России в Италию в 2016 году основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: минеральные продукты (83,18% от всего объема экспорта); металлы и изделия из них (6,65%); драгоценные металлы и камни (3,74%); продукция химической промышленности (1,37%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1,37%).

Российский импорт включал такие виды товаров, как машины, оборудование и транспортные средства (42,60%); продукция химической промышленности (22,13%); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (9,74%); текстиль и обувь (9,42%); металлы и изделия из них (6,51%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1,78%).

Основные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества рассматривает российско-итальянский совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Очередное 14-е заседание совета прошло в октябре 2016 года.

По данным на 2015 год, итальянские капиталовложения в России достигают свыше 1,1 миллиарда долларов, российские в Италии — более 2,3 миллиарда долларов.

Наибольшая кооперация РФ и Италии в энергетике. Италия является вторым после Германии среди западноевропейских стран покупателем российского газа, поставляемого по долгосрочным контрактам по магистральным газопроводам. В сфере электроэнергетики активно действует итальянский энергетический концерн Enel, который в настоящее время располагает контрольным пакетом акций компании "ОГК-5" (с сентября 2014 года — "Энел Россия"), в которую входят Конаковская, Невынномысская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС. Концерны "Роснефть" и "Лукойл" владеют активами в нефтеперерабатывающих предприятиях Италии.

Осуществляется взаимодействие в авиастроении. ПАО "Компания Сухой" и Alenia Aermacchi ведут работу по совместному продвижению на международный рынок самолета Superjet-100.

В Подмосковье работает совместное российско-итальянское предприятие по сборке гражданских средних двухдвигательных вертолетов AgustaWestland. Соответствующие соглашения "Вертолеты России" подписали с AgustaWestland в 2011 году, создав на паритетных начала компанию HeliVert.

Активно развивается сотрудничество между нашими странами в области науки, в первую очередь, в таких отраслях как ядерные исследования, биотехнологии, нанотехнологии, космос.

Культурно-гуманитарные связи осуществляются на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования от 1998 года. Реализуется целый ряд мероприятий по продвижению русского языка в Италии и итальянского языка в России. В 2009 году подписано российско-итальянское межправительственное Соглашение о взаимном признании документов об образовании, выдаваемых в Российской Федерации и Итальянской Республике. Развиваются молодежные контакты. С 2004 года в общеобразовательных школах России и Италии проводятся недели культуры и языка двух стран, осуществляются взаимные поездки школьников.

Развиваются связи в области туризма. По данным Росстата, в 2016 году Италию посетило более 700 тысяч туристов из России. Россию с целью туризма посетило более 192 тысячи итальянцев.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников