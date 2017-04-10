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Конвенция о запрете производства бактериологического и токсинного оружия

02:3010.04.2017
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Образцы снарядов с вероятным оснащением химическим зарядом. Архив
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) одобрена 26-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1971 года.

Открыта для подписания 10 апреля 1972 года; вступила в силу 26 марта 1975 года. Является бессрочной.

По состоянию на июнь 2016 года насчитывает 174 участника.

Конвенция состоит из преамбулы и 15 статей.

В преамбуле Конвенции ее участники заявили о решимости действовать в целях достижения эффективного прогресса на пути всеобщего и полного разоружения, включающего запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения.

Первые три статьи КБТО — основные "запретительные". В соответствии со статьей I, государства обязуются не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять биооружие.
Разоруженческая составляющая КБТО — статья II, согласно которой государства-участники были обязаны уничтожить имевшееся у них биооружие, оборудование и средства доставки в течение девяти месяцев после вступления Конвенции в силу. Новые члены КБТО до ратификации должны уничтожать свои биологические арсеналы, если таковые имеются.

В КБТО также содержится запрет на передачу биооружия и любое содействие по его разработке и приобретению (статья III).

Другие субстантивные статьи Конвенции разъясняют действия государств в целях обеспечения режима запрета биооружия:

— осуществление национальных мер по выполнению статьи I КБТО (статья IV);

— консультации с другими государствами-участниками в решении любых вопросов, связанных с выполнением положений Конвенции (статья V);

— право каждого государства-участника подать жалобу в СБ ООН в случае нарушения другим государством обязательств по Конвенции (статья VI) и обязательство государства сотрудничать в проведении СБ ООН расследований на основании такой жалобы;

— оказание помощи государству-участнику в случае, если оно подвергается опасности в результате нарушения КБТО (статья VII);

— участие в сотрудничестве и оказание помощи в мирном использовании достижений науки и биотехнологий (статья X).

В статье XII государства обязались не менее чем через пять лет после вступления в силу Конвенции созвать конференцию для рассмотрения действия КБТО, осуществления заложенных в ее статьях и преамбуле целей, а также новых научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции.

По своему содержанию Конвенция о запрещении биологического оружия больше приближается к совместному политическому заявлению стран-участников, чем к полномасштабному договору, поскольку не содержит ни конкретных положений о подходах к ее осуществлению, ни перечня биологических агентов, подлежащих запрету. Именно эти обстоятельства привели международное сообщество к пониманию необходимости разработки мер по верификации (проверке), которые должны были бы четко определить механизм контроля за ее осуществлением, и разработке глоссария терминов и определений, относящихся к КБТО.

Первая Конференция по рассмотрению действия КБТО (Обзорная конференция — ОК) состоялась в 1980 году. Всего состоялось восемь ОК. Последняя — в 2016 году.

Решением третьей ОК была учреждена Специальная группа правительственных экспертов (СГПЭ) для изучения потенциальных мер проверки выполнения Конвенции. Рассмотрена 21 потенциальная мера и сделан вывод, что сами по себе меры не позволяют проводить разграничение между запрещенной и разрешенной деятельностью, однако применение их в комбинации может оказаться полезным.

Специальная конференция государств-участников КБТО (1994) учредила Специальную группу государств-участников с целью разработки международного юридически обязывающего документа (протокола) по укреплению Конвенции (формально мандат Специальной группы до сих пор не утратил силы).

На основании предложений государств был составлен проект текста протокола, в который, помимо прочего, были включены термины и определения, обязательные объявления определенных видов деятельности в области биологии, меры проверки соблюдения (включая посещения объектов и расследования любых предполагаемых нарушений КБТО), а также меры улучшения сотрудничества и научно-технических обменов.

В 2001 году США в одностороннем порядке сорвали переговорный процесс. Позиция США по этому вопросу остается неизменной. Вашингтон выступает против выработки юридически обязывающего протокола.

С целью сохранения диалога между участниками КБТО и поиска альтернативных путей укрепления режима Конвенции на V ОК было принято решение о проведении межсессионных встреч экспертов и совещаний государств-участников (СГУ).

По решению шестой ОК (2006) функционирует Группа имплементационной поддержки — ГИП (Implementation Support Unit — ISU), являющаяся техническим секретариатом, который, в частности, содействует усилиям государств-участников по универсализации и имплементации Конвенции, а также аккумулирует ежегодные национальные доклады об объектах и биологической деятельности, представляемые в соответствии с решениями II ОК (1986) и III ОК (1991).

Решением VII ОК (2011) для повышения эффективности сотрудничества и получения помощи в использовании современных биотехнологий в мирных целях создана база данных, в которой содержатся сведения о том, какая помощь требуется конкретному государству, и кто из других стран мог бы добровольно ее предоставить. Однако лидирующие в области биотехнологий западные страны отказываются делиться ими безвозмездно и без выдвижения дополнительных условий, позволяющих им контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории потенциальных реципиентов помощи.

Конвенция остается важным элементом системы международной безопасности. Вместе с тем ей присущ ряд недостатков, прежде всего отсутствие верификационного механизма и международной организации для осуществления ее положений. Российская делегация в ходе VIII ОК (2016) добивалась принятия мер по укреплению КБТО. Россия выступила за разработку и принятие юридически обязывающего дополнительного протокола к КБТО, направленного на улучшение осуществления во всех областях, а также представила проект создания в рамках КБТО Научно-консультативного комитета для анализа научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции. Однако договоренности достигнуты не были.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

 

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