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Биография Стивена Сигала

02:3110.04.2017
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Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал на московской Аллее Славы. Архив
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Американский киноактер, сценарист и продюсер Стивен Сигал (Steven Seagal) родился 10 апреля 1952 года в городе Лансинг, штат Мичиган, США. Его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США.

В 1957 году семья переехала в Фуллертон (штат Калифорния).

В семилетнем возрасте Стивен начал осваивать азы каратэ под руководством известного японского инструктора Фумио Демура. В 1960-х годах начал свое обучение айкидо в округе Ориндж штата Калифорния под руководством инструктора Гарри Исисаки.

Окончив школу и проучившись несколько лет в Фуллертонском колледже, в 1971 году отправился в Японию, чтобы продолжить свое обучение айкидо, а также постигнуть основы буддизма.

В 1975 году Сигал открыл свою школу боевых искусств "Тэнсин" ("Божественная воля") в Осаке в районе Дзюсо и стал первым в истории Японии американским инструктором боевых искусств.

В 1982 году его как эксперта по японскому фехтованию пригласили на съемки фильма "Вызов" для постановки боев на мечах в Японии.

В том же году, вернувшись в США, Сигал основал в Лос-Анджелесе школу восточных единоборств. В его школе проходили обучение некоторые звезды Голливуда (в частности, Шон Коннери), которым Стивен Сигал помогал в постановках фильмов. Один из учеников, директор крупного голливудского агентства Майкл Овитц, пригласил Сигала в кино.

Дебютной актерской работой Стивена Сигала в кино стал боевик "Над законом" (Above The Law, 1988), где он сыграл главную роль. Затем он снялся в боевиках "Отмеченный смертью" (Marked for Death, 1990), "Смерти вопреки" (Hard to Kill, 1990), "Во имя справедливости" (Out for Justice, 1991).

Самым популярным фильмом с участием Стивена Сигала стала картина "В осаде" (Under Siege, 1992).

В 1994 году Сигал дебютировал как режиссер в боевике "В смертельной опасности" (On Deadly Ground, 1994), где сам исполнил главную роль.

Затем актер снялся в главных ролях в фильмах "В осаде 2" (Under Siege 2: Dark Territory, 1995), "Мерцающий" (Glimmer Man, 1996), "Огонь из преисподней" (Fire Down Below, 1997), "Патриот" (Patriot, 1998), "Сквозные ранения" (Exit Wounds, 2001) и др.

Среди его картин последних лет — "Карточный долг" (Pistol Whipped, 2008), "Смертельный удар" (Kill Switch, 2008), "Опасный человек" (Dangerous Man, 2009), "Хранитель" (Keeper, 2009), "Мачете" (Machete, 2010), "Двойная игра" (Gutshot Straight, 2014).

Стивен Сигал был сценаристом ряда фильмов со своим участием. Среди них — "Охота на зверя" (Belly of the Beast, 2003), "Наемник" (Mercenary for Justice, 2006), "Ударная сила" (Harvester, 2006), "Смертельный удар" (Kill Switch, 2008).

В фильмах "В осаде 2" (Under Siege 2: Dark Territory),"Часовой механизм" (Ticker, 2001) и "К солнцу" (Into the Sun, 2005) он выступил и как композитор.

Сигал также продюсировал киноленты со своим участием "Над законом", "Отмеченный смертью", "Во имя справедливости", "В осаде", "В смертельной опасности" и др.

С 2013 года Стивен Сигал поддерживает тесные связи с Россией. В 2013 году он должен был стать лицом компании "Калашников" в рамках международной рекламной кампании. Однако от этой идеи отказались в 2014 году из-за антироссийских санкций США в связи с присоединением Крыма.

В 2013 году Стивен Сигал совместно с президентом РФ Владимиром Путиным принимал участие в открытии нового спортивного дворца на территории комплекса "Самбо-70" в Москве.

В 2015 году актер открыл собственную именную звезду на Аллее Славы в Москве.

В январе 2016 года Сигал принял гражданство Сербии.

3 ноября 2016 года был подписан указ о приеме Стивена Сигала в гражданство России. 25 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин вручил актеру паспорт гражданина России.

Стивен Сигал с 2009 года состоит в четвертом браке с Батсухийн Эрдэнэтуяа. Его первой супругой была японка Мияко Фудзитани, затем он женился на актрисе Адрианне Ла Руссе, его третьей женой была актриса Келли Ле Брок.

Актер является отцом семерых детей. 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

 

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