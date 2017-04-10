Биография Григория Явлинского

Российский политик, экономист Григорий Алексеевич Явлинский родился 10 апреля 1952 года в городе Львове (Украина). В юности активно занимался спортом, дважды становился чемпионом Украины по боксу среди юниоров.

В старших классах Явлинский учился в вечерней школе рабочей молодежи и одновременно работал: сначала недолгое время на Львовском почтамте экспедитором, затем на фабрике кожаных изделий, слесарем-электриком на Львовской стекольной фирме "Радуга".

В 1973 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова) по специальности "экономист". В 1976 году — аспирантуру этого института.

В 1976-1980 годах работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте управления угольной промышленностью (ВНИИ уголь): в 1976-1977 годах — старшим инженером, с 1977 года по 1980 год — старшим научным сотрудником.

В 1980-1984 годах Явлинский был заведующим сектором тяжелой промышленности Научно-исследовательского института труда Госкомитета по труду и социальным вопросам (Госкомтруд).

В 1984-1989 годах — заместитель начальника сводного отдела, начальник управления социального развития и народонаселения Госкомтруда.

В 1989 году перешел в аппарат Совета министров СССР на должность начальника сводного экономического отдела.

В июле 1990 года был утвержден заместителем председателя Совета министров РСФСР. На этом посту готовил программу трансформации советской экономики в рыночную ("500 дней") и пакет законов к ее реализации. В октябре 1990 года Явлинский подал в отставку в связи с тем, что реализация программы "500 дней", одобренной Верховным Советом РСФСР и Верховными Советами союзных республик, затягивалась.

В августе 1991 года он был назначен заместителем председателя Совета Министров РСФСР, председателем Государственной комиссии по экономической реформе.

Возглавляемая им рабочая группа подготовила "Договор об экономическом сотрудничестве между республиками СССР" и 26 приложений к нему. Целью Договора было сохранение единого экономического пространства и рынка СССР вне зависимости от будущего политического союза республик. В результате Беловежских соглашений, положивших конец СССР, договор не был реализован.

С 1992 года — председатель совета Центра экономических и политических исследований (ЭПИцентр).

В октябре 1993 года Явлинский стал одним из основателей избирательного объединения "ЯБЛоко" (блок Явлинского, Болдырева и Лукина).

С 1995 года — лидер Общественного общероссийского политического объединения "Яблоко", с 2001 года по 2008 год — председатель Российской объединенной демократической партии "Яблоко".

В июне 2008 года, на очередном съезде "Яблока", Явлинский отказался от выдвижения на пост лидера партии. С июня 2008 года — член Политического комитета партии. C декабря 2015 года — председатель Федерального политического комитета.

Григорий Явлинский — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого (1993-1995), второго (1996-1999) и третьего (2000-2003) созывов, руководитель фракции "Яблоко" (1993-2003).

В декабре 2011 года Явлинский был избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по списку партии "Яблоко". С 2011 года по 2016 год руководил фракцией "Яблоко" в Заксобрании Петербурга.

Григорий Явлинский дважды баллотировался в президенты России: в 1996 и 2000 годах. В 1996 году он набрал 7,4% голосов и занял четвертое место, в 2000 году — 5,8% голосов и занял третье место.

В декабре 2011 года съездом партии "Яблоко" Григорий Явлинский был выдвинут кандидатом в президенты РФ, но ЦИК отказал ему в регистрации, "забраковав" более 25% подписей в его поддержку при допустимых 5%.

Григорий Явлинский — доктор экономических наук (2005), профессор. Преподает на факультете экономических наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Выступает с докладами и лекциями в зарубежных университетах таких, как Кембриджский, Йельский, Гарвардский, Оксфордский университеты, Лондонская школа экономики и другие.

Явлинский — автор многих книг, научных трудов и статей, среди них "Уроки экономической реформы" (1993), "Экономика России: наследство и возможности" (1995), "О российской политике и экономике" (1999), "Демодернизация. Современная Россия: экономические рассылки и политические выводы" (2002), "Стимулы и институты. Переход к рыночной экономике в России" (2007, в соавторстве), "Ложь и легитимность / Двадцать лет реформ " (2011), "Российская экономическая система. Настоящее и будущее" (2014), "Периферийный капитализм" (2014) и др.

Григорий Явлинский является лауреатом нескольких премий, в том числе премии чешского общественного Либерального института "За вклад в развитие либерального мышления и претворение в жизнь идей свободы, частной собственности, конкуренции и власти закона" (2000), премии Либерального интернационала "За свободу" (2004).

Явлинский женат, у него двое сыновей. Жена — Елена Явлинская, по образованию инженер-экономист, ранее работала в НИИ "Гипроуглемаш". Старший сын Явлинских Михаил (1971 года рождения) окончил физфак МГУ, работает журналистом. Младший сын Алексей (1981 года рождения) — программист, инженер-исследователь в области обработки больших данных. Сыновья живут в Великобритании.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников