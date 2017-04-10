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Генуэзская конференция 1922 года

02:3410.04.2017
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Народный комиссар внешней торговли РСФСР Леонид Красин (3 справа), принимавший участие в Генуэзской конференции, у дверей гостиницы Санта-Маргерита, под Генуей. Архивное фото
© РИА Новости
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Генуэзская конференция — международная конференция по экономическим и финансовым вопросам, первая широкая дипломатическая встреча Советской России со странами западного мира.

Проходила в Генуе (Италия) 10 апреля — 19 мая 1922 года при участии представителей 29 государств — Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, РСФСР, Румынии, Королевства сербов, хорватов и словенцев, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии, а также пяти британских доминионов — Австралии, Индии, Канады, Новой Зеландии и Южно-Африканского Союза.

Работой делегации РСФСР руководил Владимир Ленин, назначенный ее председателем; заместителем председателя был Георгий Чичерин, который в Генуе, куда Ленин не выезжал, пользовался всеми правами председателя.

Делегация РСФСР представляла на Генуэзской конференции не только РСФСР, но и все другие советские республики (Азербайджанскую, Армянскую, Белорусскую, Бухарскую, Грузинскую, Украинскую, Хорезмскую), а также интересы Дальневосточной республики.

США, отказавшиеся участвовать в работе Генуэзской конференции, были представлены на ней наблюдателем — американским послом в Италии Ричардом Чайлдом. Из делегатов западных государств наиболее активную роль на Генуэзской конференции играли Дэвид Ллойд Джордж, Джордж Натаниел Керзон (Великобритания), Карл Йозеф Вирт, Вальтер Ратенау (Германия), Луиджи Факта (Италия), Жан-Луи Барту, Камиль Баррер (Франция).

Решение о созыве Генуэзской конференции было принято по инициативе Великобритании на совещании Верховного совета Антанты в Канне (Франция) 6 января 1922 года.

Официальной целью конференции было изыскание мер "к экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы". Но главным вопросом, стоявшим на конференции, был, по существу, вопрос об отношениях между РСФСР и капиталистическим миром после провала попыток свержения советской власти путем военной интервенции.

Западные страны рассчитывали использовать экономические ресурсы Советской России для решения своих послевоенных экономических проблем.

Для работы конференции были сформированы четыре комиссии: политическая, финансовая, экономическая и транспортная.

Один из докладов экспертов экономической комиссии на конференции был посвящен РСФСР. В первой главе доклада содержались следующие основные требования:

— Советское правительство должно взять на себя все финансовые обязательства своих предшественников, т.е. царского и Временного правительства.

— Советское правительство признает финансовые обязательства всех бывших доныне в России властей как областных, так и местных.

— Все остатки сумм, записанные в кредит одного из прежних российских правительств в банке, находящемся в какой-либо стране, правительство которой давало займы России, зачисляются на счет данного правительства.

Кроме признания всех долгов и возвращения (реституции) национализированных предприятий, доклад экспертов в дополнительных статьях требовал отмены монополии внешней торговли и установления для иностранных подданных в советских республиках режима, подобного режиму капитуляций в странах Востока.

От России потребовали уплаты 18,5 миллиарда золотых рублей довоенных и военных долгов. Советская делегация по указанию Ленина категорически отвергла эти требования и, в свою очередь, выдвинула контрпретензии о возмещении Советскому государству убытков, причиненных иностранной интервенцией и блокадой в размере 39 миллиардов золотых рублей.

Вместе с тем, желая найти почву для соглашения и восстановления экономических связей с западными государствами, советская делегация на Генуэзской конференции 24 апреля 1922 года заявила, что Советское правительство готово признать довоенные долги и преимущественное право за бывшими собственниками получать в концессию или аренду ранее принадлежавшее им имущество при условии признания Советского государства де-юре, оказания ему финансовой помощи и аннулирования военных долгов и процентов по ним.

На Генуэзской конференции советское правительство в своем Заявлении от 10 апреля выступило с предложением о всеобщем сокращении вооружений.

Однако, как вопрос о разоружении, так и вопросы урегулирования взаимных финансово-экономических претензий по вине западных государств на Генуэзской конференции не были разрешены. Оставив без внимания Заявление советской делегации, западные страны отвергли и ее экономические предложения, сформулировав жесткие условия возвращения долга России и собственности иностранных граждан.

Обсуждение финансово-экономических вопросов было продолжено на Гаагской конференции в июне-июле 1922 года.

В ходе Генуэзской конференции советской дипломатии удалось прорвать единый фронт империалистических государств, пытавшихся добиться дипломатической изоляции Советского государства, и заключить 16 апреля 1922 года Рапалльский договор с Германией.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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