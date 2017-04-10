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Иудейский праздник Песах: история и традиции

02:2910.04.2017
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Иудейский праздник Песах. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Песах — один из древнейших иудейских праздников. Он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа — Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.

Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли Обетованной и построением собственного независимого государства.

В библейские времена празднование Песаха сопровождалось паломничеством в Храм, жертвоприношениями и пиршеством с вкушением пасхального агнца. Полагают, что в Песахе слились воедино два древних празднества — скотоводов и земледельцев; в библейский период он стал ассоциироваться с освобождением из египетского рабства.

Традиция связывает название "песах" с тем, что Бог "прошел" (на иврите — "пасах") мимо домов евреев в то время, когда наказывал египтян за отказ фараона отпустить еврейский народ. В иудейском молитвеннике (сиддуре) Песах называется "временем нашей свободы"; Тора именует его "праздником опресноков", так как главная особенность Песаха — заповедь есть пресный хлеб (мацу) и строжайший запрет не только употреблять, но и иметь в своем доме квасное (хамец).

Праздник начинается накануне 15 дня нисана (приходится на март — апрель) по еврейскому лунному календарю и длится семь дней в Израиле и восемь дней в странах диаспоры. Дата праздника по григорианскому календарю ежегодно объявляется особо.

В 2017 году праздник Песах начинается с заходом солнца 10 апреля. Квасное запрещено есть с четвертого солнечного часа 10 апреля.

Законы, связанные с Песахом, сформулированы в талмудическом трактате "Псахим".

© РИА Новости. Игорь Руссак
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Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах

Единственный хлеб, разрешенный в Песах — маца, пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались в Египте и во время исхода оттуда. Весь процесс выпечки мацы с момента добавления в муку воды не должен превышать 18 минут. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы. Маца — напоминание о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой спешке покидали Египет, что пришлось испечь хлеб из еще не успевшего взойти теста.

Иудеи до наступления Песаха убираются в доме, особенно на кухне. Собирают все квасное и сжигают в последнее утро перед Песахом.

Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая устраивается в первый вечер праздника (в странах диаспоры — в первые два вечера). Седер начинается после возвращения из синагоги; вся семья с гостями собирается вокруг стола.

Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи. На стол ставят лучшую посуду и серебро, свечи, кошерное вино, три больших куска мацы и специально украшенный кубок для пророка Элияха (Илии).

Во время седера в определенной последовательности читают повествование об Исходе (обычно по книге Агада) и едят особые символические блюда. Это маца, которую едят во исполнение заповеди Торы; горькая зелень — марор (салат-латук, базилик и хрен) и хазерет (тертая зелень), символизирующие горечь египетского рабства; смесь из тертых яблок, фиников, орехов и вина — харосет: его цвет напоминает глину, из которой евреи изготавливали кирпичи, находясь в египетском рабстве. Во время еды зелень обмакивают в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые евреями в египетском рабстве, и море, которое они пересекли во время Исхода.

Вся еда раскладывается на кеаре — особом блюде, использующемся только для трапезы седера. На кеар также кладутся три символических блюда, которые не едят: зроа — прожаренный кусок баранины с косточкой, в память о пасхальном жертвоприношении в Иерусалимском храме, бейца — крутое яйцо, как память о храмовых богослужениях, и карпас — кусок любого весеннего овоща (евреи, живущие в Европе, заменяют его вареным картофелем). Приготовленные продукты раскладывают на блюде определенным образом. Перед ведущим седера кладут три целых мацы, покрытых салфеткой. Перед каждым участником трапезы кладут Агаду — книгу, содержащую сказание об Исходе из Египта и все необходимые для седера молитвы и благословения.

© РИА Новости. Игорь Руссак
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Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах

Во время седера евреи проходят через пять мицвот (обязательных этапов). Первый — съесть мацу, второй — выпить четыре чаши вина, третий — съесть марор (обычно между двумя кусочками мацы), четвертый — чтение Агады, а пятый — чтение хвалебных псалмов. В пасхальную трапезу часто входит куриный суп с клецками из мацы, гефилте фиш (фаршированная рыба) и запеченное мясо.

Четыре бокала красного вина символизируют четыре обещания, данные Всевышним народу Израиля: "И выведу вас из-под ига египтян…"; "И избавлю вас…"; "И спасу вас…"; "И приму вас…" По традиции принято наполнять пятый, особый, бокал и оставлять его для пророка Элияха, который вернется в канун Песаха на землю, чтобы возвестить о наступлении "дня Господня, великого и страшного". Этот бокал не выпивают, а оставляют на праздничном столе. По традиции пророк Элиях считается провозвестником Машиаха (мессии), с приходом которого все евреи возвратятся в Эрец-Исраэль.

Существует обычай прятать во время седера кусочек мацы (афикоман), чтобы увлечь детей его поисками; найденный афикоман съедается в конце трапезы. Трапезу заканчивают словами приветствия: "В будущем году — в Иерусалиме!".

В первый день Песаха запрещаются все виды работ. В синагоге проводится торжественное богослужение. Пять последующих дней называются "обычными днями праздника" и считаются рабочими. В эти дни в Иерусалиме у Стены Плача проводится церемония благословения священников, в которой принимают участие только потомки священнического рода левитов.

Седьмой день Песаха завершает торжества праздника и считается нерабочим. Он отмечается в радостной атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и в религиозных учебных заведениях устраивается церемония "разделения морских вод".

Восьмой день Песаха отмечается только в регионах диаспоры.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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