"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Диктант проводится по принципу анонимности — никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.

Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск).

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" — творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ). В 2004-2008 годах "диктаторами" были преподаватели НГУ.

В 2009 году организаторы пригласили читать диктант певца и перформансиста Псоя Короленко. Тогда в мероприятии приняли участие 600 человек.

В 2010 году к НГУ присоединились другие новосибирские организации (вузы, школы, библиотеки). "Тотальный диктант" прошел на 17 площадках по всему городу и собрал около 2,5 тысячи участников. В числе написавших диктант были министры областного правительства, крупные ученые и бизнесмены. В роли "диктаторов" выступили известные в городе шоумены, теле- и радиоведущие, заслуженные учителя.

Текст специально для акции написал писатель-фантаст Борис Стругацкий.

"Тотальный диктант-2010" получил Национальную премию в области общественных связей "Серебряный лучник" как лучший российский общественный проект. Награда вызвала интерес к проекту, и к написанию диктанта присоединились энтузиасты из Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Иркутска и других городов.

За годы своего существования акция "Тотальный диктант" превратилась в масштабное всемирное событие.

В 2016 году диктант написали более 146 тысяч человек в 732 городах 68 стран.

Тотальный диктант" — это акция, которая проходит один раз в год, одновременно по всему миру. Все участники пишут один и тот же текст (разделенный на три части), проверка выполняется по единым для всех критериям.

Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию. Проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ. В каждом городе, в котором проводится "Тотальный диктант", во главе проверочной комиссии стоит профессиональный преподаватель-филолог.

Принять участие в диктанте может любой человек, прошедший регистрацию на сайте totaldict.ru. Чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на страницу вашего города, выбрать подходящую площадку. Информация о регистрации будет доступна в личном кабинете на сайте.

Каждый пользователь сайта totaldict.ru может зарегистрировать только одного участника. Поэтому, чтобы зарегистрировать другого человека, нужно создать для него отдельный аккаунт.

В десятках городов России и мира проводятся бесплатные курсы русского языка, на которых можно подготовиться к "Тотальному диктанту". В программу включены правила, характерные для "Тотального диктанта", поэтому у слушателей этих курсов будет больше шансов получить положительную оценку.

По мнению организаторов акции, участие в диктанте — это вызов себе, состязание, в первую очередь, с самим собой. Оценка — не ярлык, не клеймо, это повод выяснить, над чем стоит работать. "Тотальный диктант" — это возможность в очередной раз убедиться, что в том, что быть грамотным — это не просто нормально, это нужно и важно для каждого современного человека.

Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции пишет известный писатель.

В разные годы авторами диктанта были известные литераторы Алексей Иванов, Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Псой Короленко, Захар Прилепин, Дина Рубина. В 2015 году автором "Тотального диктанта" стал российский прозаик и специалист по древнерусской литературе Евгений Водолазкин, чей роман "Лавр" в 2013 году был удостоен премии "Большая книга". Автором "Тотального диктанта" в 2016 году был детский писатель Андрей Усачев.

В 2017 году акция "Тотальный диктант" состоится 8 апреля. Текст для диктанта в этом году создал лауреат "Большой книги", писатель Леонид Юзефович. По словам автора, он написал маленькие эссе о трех городах: родном городе писателя Перми, городе юности Улан-Удэ и городе, где он живет сейчас, — Санкт-Петербурге. Тексты носят общее название "Город и река".

Руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец сообщила, что в этом году к диктанту присоединятся 514 российских городов, из которых 37 будут новыми, и 287 городов за рубежом. Проект охватывает свыше 70 стран.

Регистрация участников на все площадки началась 29 марта. Организаторы ожидают, что всего в день диктанта проект охватит более трех тысяч площадок. Кроме того, участие в акции примут десять рейсов самолетов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников