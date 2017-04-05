Биография Натальи Ищенко

Российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, заслуженный мастер спорта РФ Наталья Сергеевна Ищенко родилась 8 апреля 1986 года в Смоленске, вскоре её семья переехала в Калининград. В пять лет начала заниматься в двух спортивных секциях — художественной гимнастики и синхронного плавания в спортивном комплексе "Юность". Но совмещать занятия сразу в двух секциях стало трудно, и она выбрала синхронное плавание.

В Калининграде спортсменка работала под руководством специалистов Светланы Устюговой, Лады Степанович и Людмилы Мизиной. В 14 лет переехала в Москву и стала тренироваться в Олимпийском центре водного спорта.

Выступала за команду "Юность Москвы". Тренеры — Татьяна Данченко, Елена Терновская.

В сборной команде России с 2002 года.

Пятикратная олимпийская чемпионка (2008 — группа; 2012, 2016 — дуэт, группа).

Многократная чемпионка мира (2005 — группа, комбинация; 2007 — соло (техническая), группа (техническая, произвольная), комбинация; 2009 — соло (техническая, произвольная), дуэт (произвольная), группа (произвольная); 2011 — соло (техническая, произвольная), дуэт (техническая, произвольная), группа (произвольная), комбинация; 2015 — соло (произвольная), дуэт (техническая, произвольная)). Серебряный призер чемпионатов мира (2005 — соло; 2007 — соло (произвольная)).

Чемпионка Европы (2006 — соло, группа, комбинация; 2010 — соло, дуэт, группа, комбинация; 2012 — соло, дуэт; 2016 — соло (произвольная), дуэт (техническая, произвольная)). Серебряный призер чемпионатов Европы (2004, 2008 — соло).

Заслуженный мастер спорта РФ (2005).

"Синхронистка 2009-2011 годов в Европе" (по версии Европейской лиги плавания LEN).

"Лучшая спортсменка 2009, 2011, 2012 годов" (по версии Федерации спортивных журналистов России).

Европейской лигой водных видов спорта (LEN) признана лучшей синхронисткой по итогам 2016 года.

Международная федерация плавания (FINA) признала россиянок Наталью Ищенко и Светлану Ромашину лучшими синхронистками 2016 года.

Лауреат премии "Серебряная лань" (Федерация спортивных журналистов России, 2016).

После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ищенко занималась тренерской работой, тренировала команду юниоров.

5 апреля 2017 года Наталья Ищенко заявила агентству "Р-Спорт", что официально завершает карьеру.

Она назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области.

Наталья Ищенко награждена орденом Дружбы (2009), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), орденом Почета (2016), медалью "За заслуги перед городом Калининградом" (2015).

Ищенко — выпускница Российского государственного университета имени Иммануила Канта.

Спортсменка замужем за серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в воду Сергеем Аникиным, в семье растет сын Семён.

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