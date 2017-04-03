Украинский кризис: хроника противостояния в апреле 2017 года

Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле и мае 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в январе 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в марте 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в мае 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в январе 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в марте 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в мае 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в январе 2017 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2017 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в марте 2017 года читайте здесь.

1 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал договоренность о полном прекращении огня в Донбассе с 1 апреля.

Служба безопасности Украины совместно с пограничниками задержала жителя Одессы по подозрению в службе в военных формированиях самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что в Мариуполе взорвался автомобиль, погиб сотрудник правоохранительных органов. По его версии, к взрыву якобы причастны ополченцы ДНР. По данным СБУ, в результате взрыва погиб полковник спецслужбы Александр Хараберюш. Возбуждено дело по статье "теракт".

В министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики причиной гибели сотрудника службы безопасности Украины в Мариуполе считают его причастность к контрабанде оружия из зоны АТО.

Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что ремонтники не смогли приступить к восстановлению поврежденных обстрелами линий электропередач в районе Авдеевки из-за отсутствия режима тишины; работы могут возобновиться 2 апреля.

Первый центр социальной помощи и административных услуг для жителей территорий Донецкой области контролируемых правительством Украины открылся на пропускном пункте со стороны непризнанной ДНР в районе поселка Еленовка.

В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса на КПП "Станица Луганская", единственном пункте пропуска между территорией подконтрольной официальным властям Украины и самопровозглашенной Луганской народной республикой, начал работу мобильный пункт оказания помощи жителям Луганской области.

Украинские силовики заявили о 94 обстрелах своих позиций в Донбассе 31 марта. По информации пресс-центра, на донецком направлении ополченцы обстреляли Троицкое, Верхнеторецкое, Луганское, Опытное, Авдеевку, Зайцево, Невельское и район шахты Бутовка. Согласно сообщению, на мариупольском направлении обстрелам подверглись Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Красногоровка, Березовое и Талаковка. По данным украинских силовиков, на луганском направлении были обстреляны Крымское, Попасная, Новоалександровка и Катериновка.

Официальный представитель минобороны Украины Андрей Лысенко заявил, что десять украинских военных получили ранения в результате боевых действий в Донбассе за минувшие сутки.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Чалый сообщил, что ополченцы соблюдают режим тишины на луганском направлении в Донбассе.

Представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР сообщил, что украинские силовики неоднократно нарушили режим прекращения огня в Донбассе в ночь на 1 апреля.

Представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР сообщил, что украинские силовики за минувшие сутки более 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Представитель министерства обороны ДНР сообщил, что украинские силовики нарушили режим прекращения огня, обстреляв из минометов ремонтные бригады в районе Донецкой фильтровальной станции.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, введенный с ноля часов первого апреля. В свою очередь министерство обороны Украины заявило, что после объявления перемирия по состоянию на полдень 1 апреля зафиксировало 12 обстрелов со стороны ополченцев в Донбассе.

Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики подозревает украинских силовиков в применении боеприпасов с белым фосфором при обстреле окраин города Ясиноватая.

В ЛНР заявили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе, объявленный с 1 апреля.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что за минувшие сутки со стороны ВСУ было выпущено порядка 555 снарядов и мин по территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Андрей Марочко надеется, что украинские силовики вернуться к выполнению режима прекращения огня.

Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что трое солдат ВС Украины погибли при взрыве миномета "Молот" украинского производства. По его словам, штаб украинских силовиков списал гибель солдат на обстрел со стороны народной милиции ЛНР.

Официальный представитель Народной милиции непризнанной ЛНР Андрей Марочко заявил, что Народная милиция не отводила 1 апреля технику и тяжелое вооружение от линии соприкосновения, так как она находится в специально-отведенных местах хранения вооружения.

В Центре общественных связей МВД ЛНР сообщили, что спасатели МЧС непризнанной ЛНР попали под обстрел со стороны украинских силовиков при тушении пожара у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике.

2 апреля

Украинские силовики обвинили ополченцев в 37 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, четверо военных ранены. Как заявили силовики, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Были обстреляны Березовое, Широкино, Водяное, Павлополь и Гнутово. Согласно заявлению пресс-центра, на донецком направлении обстрелам подверглись опорные пункты вблизи Луганского, Авдеевки, Верхнеторецкого, Майорского и Троицкого. На луганском направлении, сообщает пресс-центр, зафиксировано минимальное количество обстрелов.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР, в свою очередь, сообщили, что украинские силовики два раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Смелое.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости