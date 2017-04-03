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Биография Александра Вучича

08:0403.04.2017
(обновлено: 08:17 03.04.2017)
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Председатель правительства Сербии Александр Вучич во время визита в Москву. 27 марта 2017 года. Архив
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Государственный и политический деятель Сербии Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде.

В 1994 году окончил юридический факультет Белградского университета.

В 1992-1993 годах работал на "Канале С" в Пале, Республика Сербская (ныне территория Боснии и Герцеговины), где готовил и вел новости на английском языке.

В 1993 году вступил в Сербскую радикальную партию, был избран депутатом Народной скупщины Сербии, в 1994 году стал генеральным секретарем партии. Этот пост он занимал до 2008 года.

В 1996 году стал директором спортивно-делового центра "Пинки" в Земуне (бывший город в Сербии, ныне район Белграда).

В 1998 году был назначен министром информации в правительстве народного единства Мирко Марьяновича.

Александр Вучич трижды избирался депутатом Союзной скупщины Союзной республики Югославии: в феврале 1998 года, в мае 2000 года и на союзных выборах 24 сентября 2000 года. В феврале 2001 года Вучич сдал депутатский мандат.

В 2004 и 2008 годах участвовал в выборах мэра Белграда.

В сентябре 2008 года после раскола в Сербской радикальной партии Александр Вучич подал в отставку с поста председателя партии и объявил о временном уходе из политической деятельности.

В начале октября 2008 года он сообщил о присоединении к процессу создания Сербской прогрессивной партии Томислава Николича. На организационном съезде 21 октября Вучич был избран заместителем председателя партии.

В мае 2012 года, после победы Томислава Николича на президентских выборах, Александр Вучич был назначен на пост исполняющего обязанности председателя Сербской прогрессивной партии.

В июле 2012 года в сформированном коалиционном правительстве Александр Вучич стал вице-премьером, курировавшим оборону, безопасность и борьбу против коррупции и криминала, а также министром обороны.

29 сентября 2012 года на внеочередном выборном съезде Сербской прогрессивной партии Вучич был единогласно избран председателем.

В сентябре 2013 года он ушел с поста министра обороны, продолжил работать в должности заместителя премьер-министра, отвечающего за борьбу с коррупцией и преступностью.

27 апреля 2014 года был избран на пост премьер-министра Сербии.

11 августа 2016 года Вучич вновь возглавил правительство Сербии.

17 февраля 2017 года Александр Вучич заявил, что принял решение баллотироваться в президенты страны на очередных выборах главы государства. 5 марта он был зарегистрирован кандидатом на президентских выборах.

Александр Вучич свободно владеет английским и русским языками, знает французский язык.

Среди его увлечений — шахматы (был чемпионом Белграда по шахматам среди юношей), а также баскетбол и футбол.

Вучич женат вторым браком, от первого брака у политика двое детей: сын и дочь.

На выборах президента Сербии, которые прошли 2 апреля, Александр Вучич набрал более 55% голосов, что обеспечило ему победу в первом туре.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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