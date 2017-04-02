США
2.042 апреля06:02МСК
USD55.96-0.42
EUR59.81-0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

День геолога в России

03:0402.04.2017
0300
Геолого-разведывательные работы на территории Кочковского золоторудного месторождения в Широкинском полиметаллически-золоторудном узле Газимуро-Заводского рудного района Забайкальского края. Архив
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк

День геолога был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны и отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля (в 2017 году — 2 апреля).

Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР об учреждении праздника выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком Александром Яншиным. Поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Геология — наука о вещественном строении и составе Земли, ее происхождении, о классификациях, изменениях и истории, касающихся геологического развития Земли.

Геологическая отрасль — базовый системообразующий сегмент экономики России. Минерально-сырьевой комплекс России обеспечивает более 50% доходной части федерального бюджета.

В России первым государственным поисково-разведочным учреждением стал созданный Петром I в 1700 году Приказ рудокопных дел, преобразованный в 1719 году в Берг-коллегию. В 1807 году она была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным государственным геологическим учреждением Российской империи.

После Октябрьской революции 1917 года геологическая служба в СССР получила быстрое развитие. В 1919 году при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) было создано Центральное управление промышленных разведок, объединенное в 1922 году с Геологическим комитетом. В 1947 году образовано Министерство геологии СССР, в системе которого были сосредоточенны все геологосъемочные и поисково-разведочные работы, проводимые в стране. В 1990 году был создан Государственный комитет РСФСР по геологии и использованию недр, в 1996 году на базе этого комитета создано Министерство природных ресурсов Российской Федерации.

В 1990-х годах в силу недостаточного финансирования произошло свертывание целого ряда направлений научных геологических исследований. Резко сократились объемы разведочных работ. Многие геологические производственные предприятия практически прекратили свое существование. Серьезная ситуация в отрасли сложилась и с износом фондов, устареванием технологий, состоянием в сфере геологической информации и сервисных услуг. Россия столкнулась с тем, что отсутствие инфраструктуры и современных технологий тормозило разведку новых наиболее перспективных нефтегазовых территорий Восточной Сибири и континентального шельфа Арктики.

В последнее время ситуация начала улучшаться. Правительство РФ распоряжением от 21 июня 2010 года утвердило "Стратегию развития геологической отрасли до 2030 года" и приступило к ее реализации. Согласно документу, стратегической целью развития геологической отрасли на этот период является формирование высокоэффективной, инновационно ориентированной системы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, обеспечивающей решение поставленных задач на современном этапе и в долгосрочном периоде.

На обсуждении находится "Стратегия развития минерально-сырьевой базы до 2030 года", разработанная по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства по недропользованию.

Данная Стратегия направлена на обеспечение национальной минерально-сырьевой безопасности Российской Федерации, которая является неотъемлемой частью экономической и энергетической безопасности и достигается установлением оптимального баланса между добычей, разрабатываемыми, резервными запасами и прогнозными ресурсами всех видов полезных ископаемых.

Раз в четыре года в Москве проводится Съезд геологов. Его основная задача — обсуждение и поиск решения наиболее важных актуальных проблем геологической отрасли.

Очередной VIII Всероссийский съезд геологов состоялся 26-28 октября 2016 года.

Благодаря труду геологоразведчиков в прошлом и в настоящем Россия продолжает оставаться сырьевой сверхдержавой как по ресурсному потенциалу, так и по производству минерального сырья.

В День геолога вручаются государственные награды заслуженным работникам отрасли за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность и заслуги в области развития минерально-сырьевой базы России, работники геологической отрасли награждаются почетными грамотами и ведомственными наградными знаками.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Комментировать
+
Справки
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена