День геолога в России

День геолога был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны и отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля (в 2017 году — 2 апреля).

Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР об учреждении праздника выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком Александром Яншиным. Поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Геология — наука о вещественном строении и составе Земли, ее происхождении, о классификациях, изменениях и истории, касающихся геологического развития Земли.

Геологическая отрасль — базовый системообразующий сегмент экономики России. Минерально-сырьевой комплекс России обеспечивает более 50% доходной части федерального бюджета.

В России первым государственным поисково-разведочным учреждением стал созданный Петром I в 1700 году Приказ рудокопных дел, преобразованный в 1719 году в Берг-коллегию. В 1807 году она была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным государственным геологическим учреждением Российской империи.

После Октябрьской революции 1917 года геологическая служба в СССР получила быстрое развитие. В 1919 году при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) было создано Центральное управление промышленных разведок, объединенное в 1922 году с Геологическим комитетом. В 1947 году образовано Министерство геологии СССР, в системе которого были сосредоточенны все геологосъемочные и поисково-разведочные работы, проводимые в стране. В 1990 году был создан Государственный комитет РСФСР по геологии и использованию недр, в 1996 году на базе этого комитета создано Министерство природных ресурсов Российской Федерации.

В 1990-х годах в силу недостаточного финансирования произошло свертывание целого ряда направлений научных геологических исследований. Резко сократились объемы разведочных работ. Многие геологические производственные предприятия практически прекратили свое существование. Серьезная ситуация в отрасли сложилась и с износом фондов, устареванием технологий, состоянием в сфере геологической информации и сервисных услуг. Россия столкнулась с тем, что отсутствие инфраструктуры и современных технологий тормозило разведку новых наиболее перспективных нефтегазовых территорий Восточной Сибири и континентального шельфа Арктики.

В последнее время ситуация начала улучшаться. Правительство РФ распоряжением от 21 июня 2010 года утвердило "Стратегию развития геологической отрасли до 2030 года" и приступило к ее реализации. Согласно документу, стратегической целью развития геологической отрасли на этот период является формирование высокоэффективной, инновационно ориентированной системы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, обеспечивающей решение поставленных задач на современном этапе и в долгосрочном периоде.

На обсуждении находится "Стратегия развития минерально-сырьевой базы до 2030 года", разработанная по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства по недропользованию.

Данная Стратегия направлена на обеспечение национальной минерально-сырьевой безопасности Российской Федерации, которая является неотъемлемой частью экономической и энергетической безопасности и достигается установлением оптимального баланса между добычей, разрабатываемыми, резервными запасами и прогнозными ресурсами всех видов полезных ископаемых.

Раз в четыре года в Москве проводится Съезд геологов. Его основная задача — обсуждение и поиск решения наиболее важных актуальных проблем геологической отрасли.

Очередной VIII Всероссийский съезд геологов состоялся 26-28 октября 2016 года.

Благодаря труду геологоразведчиков в прошлом и в настоящем Россия продолжает оставаться сырьевой сверхдержавой как по ресурсному потенциалу, так и по производству минерального сырья.

В День геолога вручаются государственные награды заслуженным работникам отрасли за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность и заслуги в области развития минерально-сырьевой базы России, работники геологической отрасли награждаются почетными грамотами и ведомственными наградными знаками.

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