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Биография Елены Кондаковой

02:0130.03.2017
(обновлено: 02:02 30.03.2017)
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Летчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной Думы Елена Кондакова. Архив
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Елена Владимировна Кондакова родилась 30 марта 1957 года в городе Мытищи Московской области.

В 1980 году окончила Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Н.Э. Баумана (с 1989 года — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана), в 1983 году — факультет истории искусства и марксистско-ленинской эстетики Всесоюзного университета марксизма-ленинизма, в 2006 году — Дипломатическую академию МИД России.

Свою трудовую деятельность Елена Кондакова начала в 1980 году в НПО "Энергия" (с 1994 года — Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"), где была сотрудником Главной оперативной группы управления (ГОГУ). Занималась долгосрочным планированием полетов и тренировками персонала по работе в нештатных ситуациях и по восстановлению навыков после перерыва в работе, работала над выполнением научных проектов, экспериментов, проводила исследовательскую работу.

Кондакова принимала участие в оперативной работе ГОГУ во время четвертой и пятой экспедиций на долговременной орбитальной станции (ДОС) "Салют-6", в управлении полетом ДОС "Салют-7".

В 1985 году Елена Кондакова самостоятельно начала тренировки и изучение корабля "Союз ТМ". После прохождения медицинского обследования в Институте медико-биологических проблем в июле 1988 года получила допуск к специальным тренировкам.

В 1989 году была зачислена на должность кандидата в космонавты-испытатели НПО "Энергия". С октября 1990 года по март 1992 года прошла общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

11 марта 1992 года решением Межведомственной квалификационной комиссии ей была присвоена квалификация космонавта-испытателя. 13 марта 1992 года Кондакова была назначена на должность космонавта-испытателя 291-го отдела (отряда космонавтов) НПО "Энергия". С 1995 года — инструктор-космонавт-испытатель.

С апреля 1992 года по декабрь 1993 года проходила подготовку в составе группы космонавтов по программе орбитального комплекса "Мир". 1 июля 1994 года во время старта космического корабля "Союз ТМ-19" была дублером бортинженера корабля.

С 4 октября 1994 года по 22 марта 1995 года Кондакова выполнила свой первый полет на борту корабля "Союз ТМ-20" и орбитальной станции "Мир", была бортинженером 17-й основной экспедиции, вместе с космонавтом Александром Викторенко и немецким астронавтом Ульфом Мербольдом. Посадку совершила вместе с Александром Викторенко и Валерием Поляковым. Продолжительность полета составила 169 суток 05 часов 21 минуту 35 секунд.

С августа 1996 года по май 1997 года Кондакова проходила подготовку к полету на шаттле Atlantis STS-84 в Космическом центре им. Джонсона в США.

Свой второй полет Елена Кондакова совершила в качестве специалиста полета в составе экипажа шаттла Atlantis STS-84 по программе шестой стыковки с орбитальным комплексом "Мир" с 15 по 24 мая 1997 года.

Продолжительность полета составила 9 суток 5 часов 20 минут 48 секунд.

С февраля по июль 1999 года проходила подготовку по программе Международной космической станции (МКС), а с августа по декабрь 1999 года — подготовку к полету по программам МКС-3 и МКС-5.

Уволилась из РКК "Энергия" 30 декабря 1999 года и была отчислена из отряда космонавтов в связи с избранием депутатом Государственной думы.

Была депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ III (1999-2003), IV (2004-2007) и V созывов (2008-2011), членом фракции "Единая Россия".

В 2011 году в ходе предварительной кампании к выборам депутатов Государственной думы шестого созыва в партии "Единая Россия" впервые были проведены праймериз, итоги которых стали неудачными для Кондаковой. В августе 2011 года она заявила о своем несогласии с результатами праймериз и вышла из состава "Единой России".

В марте 2012 года Кондакова была назначена торговым представителем РФ в Швейцарии.

Елена Кондакова награждена медалью "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации (1995), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011), медалью НАСА "За космический полет" (NASA Space Flight Medal).

Елена Кондакова замужем. Муж — Валерий Рюмин, летчик-космонавт СССР. У супругов есть дочь Евгения (1986 года рождения).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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