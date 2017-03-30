Межгосударственные отношения России и Исландии

Независимость Исландии при расторжении датско-исландской унии в числе первых среди великих держав признал Советский Союз. Советско-исландские дипломатические отношения установлены 4 октября 1943 года. В декабре 1955 года дипломатические миссии в Москве и Рейкьявике были преобразованы в посольства.

Двусторонние отношения строятся в соответствии с Декларацией об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Исландией от 19 декабря 1994 года.

Важной вехой в российско-исландских отношениях стал первый в истории государственный визит президента Исландии Оулавюра Гримссона в Россию в апреле 2002 года. Затем он неоднократно посещал Россию с официальными и частными визитами.

22 сентября 2011 года в Архангельске состоялась беседа Владимира Путина, занимавшего в то время пост премьер-министра, с Оулавюром Гримссоном. Обсуждались перспективы расширения двустороннего сотрудничества в области возобновляемой энергетики, транспорта и культуры.

25 сентября 2013 года в Салехарде "на полях" третьего международного форума "Арктика — территория диалога" состоялась очередная встреча президентов России и Исландии.

3 июня 2013 года в Киркенесе (Норвегия) "на полях" встречи глав правительств стран Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) состоялась беседа председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Исландии Сигмюндюром Гуннлёйгссоном.

14 августа 2015 года по инициативе исландской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Исландии Сигмюндюром Гуннлёйгссоном. Обсуждались вопросы российско-исландского торгово-экономического взаимодействия.

В последние годы по инициативе исландской стороны политические контакты, на уровне руководителей двух государств, по линии парламентов ограничены.

Поддерживаются контакты между внешнеполитическими ведомствами России и Исландии.

В ноябре 2010 года в Осло "на полях" второй министерской встречи "Северного измерения" состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с занимавшим тогда пост министра иностранных дел Исландии Эссуром Скарпхьединссоном. В ноябре 2011 года Эссур Скарпхьединссон с рабочим визитом посетил Москву.

Продолжаются межрегиональные контакты. Большой интерес к Исландии у Архангельской области, Ямало-Ненецкого АО, республики Саха-Якутия.

Россия и Исландия также традиционно сотрудничают в Арктике в рамках различных структур — Арктического совета, Совета Баренцева/Евроарктического региона, по линии "Северного измерения", а также Совета государств Балтийского моря.

Внешнеторговый товарооборот между Россией и Исландией за последние несколько лет сократился в восемь раз. Это произошло вследствие введенных ЕС санкций (Исландия не входит в Евросоюз, но присоединилась к санкциям и имплементировала их во внутреннее законодательство) и объявленных РФ контрмер. Основу двусторонней торговли составлял импорт в Россию исландской рыбы, однако из-за взаимных рестрикций он был фактически прекращен.

В 2014 году товарооборот составлял почти 270 миллионов долларов (из них порядка 230 миллионов — экспорт рыбы). После распространения российских контрмер на Исландию в августе 2015 года товарооборот снизился до 123 миллионов долларов. В 2016 году товарооборот составил 33 миллиона долларов. При этом на долю России приходилось порядка 10-15% от всего экспорта рыбы островного государства. Ущерб от прекращения экспорта рыбы в Россию составил около 1% ВВП страны.

Несмотря на то что поставки исландской рыбы прекращены, работает двусторонняя российско-исландская комиссия по вопросам рыболовства. Она решает вопрос о предоставлении Исландии квот по ловле рыбы в Баренцевом море в рамках российско-норвежского-исландского соглашения 1999 года.

14-15 февраля 2017 года в Рейкьявике Россия и Исландия провели двусторонние консультации по торгово-экономическому сотрудничеству. Это уже 17-й раунд подобных консультаций. Они проходят раз в один-два года попеременно в Исландии и России. Предыдущий раунд состоялся в Москве в июле 2015 года.

Поддерживаются культурные контакты. Работает Общество российско-исландских культурных связей "МИР", Общество русскоговорящих соотечественников в Исландии "Землячество", действует Свято-Николаевский приход Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) в Рейкьявике (настоятель — протоиерей Тимофей Золотуский).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников