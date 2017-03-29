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Биография Виктора Нилова

15:3529.03.2017
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Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов. Архив
© РИА Новости. Антон Денисов
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Генерал-лейтенант полиции Виктор Иванович Нилов родился 23 марта 1955 года.

В 1977 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "Автомобильный транспорт".

В органах внутренних дел — с 3 августа 1977 года.

С 1977 года по 1984 год работал инженером 3 отдела Управления Государственной автомобильной инспекции Главного управления внутренних дел (УГАИ ГУВД) Леноблгорисполкомов.

В 1984-1986 годах — старший инженер отдела организации дорожного движения УГАИ ГУВД Леноблгорисполкомов.

В 1986-1991 годах — заместитель начальника отдела по контролю за подготовкой водительских кадров и экзаменационной работы УГАИ ГУВД Леноблгорисполкомов.

В 1991 году — заместитель начальника 5 подотдела — начальник отделения по контролю за подготовкой водительских кадров и экзаменационной работы отдела Государственной автомобильной инспекции Службы милиции общественной безопасности (ГАИ СМОБ) ГУВД Леноблгорисполкомов.

С 1991 года по 1994 год Виктор Нилов был начальником 1 подотдела отдела УГАИ СМОБ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 1994-1996 годах — начальник 1 отдела УГАИ СМОБ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С 1996 по 1998 год Нилов являлся начальником Центра телеавтоматического управления движения автотранспорта УГАИ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 1998-2000 годах был начальником 1 отдела УГАИ МОБ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С 2000 года по 2002 год работал заместителем начальника Управления по регистрационно-экзаменационной работе, службе автотехнической инспекции Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД) МОБ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2002-2003 годах был заместителем начальника УГИБДД МОБ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С 2003 года по 2007 год — заместитель начальника Управления — начальник 3 отдела УГИБДД ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В 2007-2008 годах Нилов работал помощником начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) МВД России по кадрам.

С 2008 по 2009 год был начальником Управления правового регулирования, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества Департамента ОБДД МВД России.

В 2009 году работал помощником министра внутренних дел Российской Федерации.

В 2009-2011 годах — заместитель начальника Департамента ОБДД МВД России — начальник Управления анализа и выработки стратегических решений в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В июне 2011 года Виктор Нилов был назначен начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

14 мая 2012 года указом президента РФ ему было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.

29 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин освободил Виктора Нилова от должности главы ГИБДД.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
umnov1866
Ну, хоть одна хорошая новость! А то из-за плохой погоды совсем не было настроения... Ждём увольнения следующего начальника ГИБДД, которого пока ещё не назначили. Причину увольнения следующего также можно не назвать. И так понятно...
17:09
29.03.2017
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Анастасия Прекрасная
Не разогнал протесты дальнобоев против медведевского Платона?
17:05
29.03.2017
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