Межгосударственные отношения России и Венгрии

Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года. В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии в войну на стороне фашистской Германии. 25 сентября 1945 года дипломатические отношения были восстановлены.

Дипломатические отношения между Россией и Венгрией установлены 6 декабря 1991 года, тогда же был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Отношения двух стран развиваются поступательно. Регулярный характер носят контакты на высшем уровне. Официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Венгрию состоялся 28 февраля — 1 марта 2006 года. В ходе визита Владимира Путина в Будапешт был подписан ряд совместных документов, расширяющих и дополняющих договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества.

17 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин посетил Венгрию с рабочим визитом. В ходе визита подписаны межправительственные соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству и об открытии Генерального консульства Венгрии в Казани, межведомственные соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и высшего образования, подготовке персонала в области атомной энергетики и смежных областей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву с рабочими визитами 30 ноября 2010 года, 31 января 2013 года и 14 января 2014 года, в ходе которых состоялись его переговоры с Владимиром Путиным. По итогам визита в январе 2014 года Россия и Венгрия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, предусматривающее строительство двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".

Краткая встреча лидеров двух стран состоялась также 13 июля 2014 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

7-9 октября 2015 года Виктор Орбан посетил Татарстан с рабочим визитом.

В рамках визита он посетил церемонию закрытия Чемпионата по водным видам спорта в Казани и встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым. В ходе встречи обсуждалось экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Венгрии.

17 февраля 2016 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву с рабочим визитом. Лидеры России и Венгрии провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили проблемы терроризма, наплыва беженцев и сотрудничество в энергетике и строительстве. Премьер Венгрии обратил внимание на бессмысленность продления санкций против России.

Президенты Венгрии в разные годы также неоднократно посещали Россию: Ференц Мадл участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 60-летия Победы в 2005 году; Ласло Шойом посетил V Всемирный конгресс финно-угорских народов 27-29 июня 2008 года в Ханты-Мансийске, где состоялась его беседа с президентом РФ Дмитрием Медведевым; Янош Адер возглавлял национальную делегацию в ходе церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года.

Регулярный характер носят контакты между внешнеполитическими ведомствами.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посещал Венгрию с рабочими визитами в мае 2013 года и в мае 2016 года.

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто побывал в Москве с рабочими визитами 19 ноября 2014 года, 21 октября 2015 года и 23 января 2017 года. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также регулярно встречаются "на полях" заседаний СМИД ОБСЕ.

Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран, налажен межпарламентский диалог.

В соответствии с подписанным 16 февраля 2005 года Соглашением об экономическом сотрудничестве возобновлена деятельность Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ее венгерскую часть возглавляет министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сиярто, российскую — министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Очередное 9-е заседание Комиссии прошло 21-22 июня 2016 года в Будапеште.

В условиях действия санкционных ограничений и в силу неблагоприятной финансово-экономической конъюнктуры объем взаимной торговли России и Венгрии по итогам января-ноября 2016 года составил 3 864,0 миллиона долларов (88,4% от соответствующего периода 2015 года), в том числе российский экспорт — 2 383,3 миллиона долларов и импорт — 1 480,7 миллиона долларов. Основная часть российского экспорта приходится на топливо и сырье, импорт, главным образом, представлен машинами и оборудованием, фармацевтической продукцией, пищевкусовыми товарами.

Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются топливно-энергетический сектор и атомная энергетика Венгрии.

Российская компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") осуществляет поставки ядерного топлива на венгерскую АЭС "Пакш" с момента пуска в 1982 году первого блока станции.

В 2007 году ОАО "ТВЭЛ" завершило работы по восстановлению второго энергоблока "Пакш", поврежденного в результате аварии в апреле 2003 года. В 2009 году ТВЭЛ и "Атомстройэкспорт" осуществили программу по продлению срока эксплуатации и повышения мощности энергоблоков станции суммарно с 1760 до 2000 мегаватт.

АО "Атомстройэкспорт" в рамках долгосрочного рамочного контракта поставляет сменное оборудование и запасные части, необходимые для обеспечения надежной эксплуатации АЭС "Пакш". С 2012 года проект реализуется силами объединенной компании АО "НИАЭП" — АО АСЭ.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия предоставит Венгрии кредит до 10 миллиардов евро на этот проект.

В декабре 2015 года "ТВЭЛ" сообщила о подписании контракта на поставку топлива и оказание сопутствующих услуг для будущих пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" (Венгрия) на 10-летний период.

Из России в Венгрию поступает примерно 3/4 потребляемой ею нефти и 2/3 природного газа. Сотрудничество в области поставок природного газа в Венгрию началось в 1975 году, и до 1998 года экспорт осуществлялся в соответствии с межправительственными соглашениями по освоению Оренбургского и Ямбургского месторождений.

Для надежного удовлетворения долгосрочных потребностей Венгрии в 1994 году было создано венгерско-российское акционерное общество газовой промышленности "Панрусгаз", главная задача которого — импорт природного газа.

Транспортировка российского газа в Венгрию осуществляется через украинское Берегово и австрийский Баумгартен. В 2015 году поставки российского "голубого топлива" в эту страну составили 5,87 миллиарда кубометров, на 2016 год они были предусмотрены в объеме 4,55 миллиарда кубометров. В декабре 2015 года "Газпром" продлил с венгерскими партнерами контракт на поставки российского природного газа до конца 2019 года.

Несмотря на сворачивание проекта газопровода "Южный поток", Будапешт сохраняет заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в области использования российских углеводородов и поиска альтернативных путей их поставки в Венгрию. Венгерский нефтегазовый концерн "МОЛ" участвует в добыче нефти в Томской, Оренбургской и Самарской областях.

Россией и Венгрией накоплен большой опыт инвестиционного сотрудничества. Капиталовложения российских компаний в венгерскую экономику превышают полтора миллиарда долларов, а венгерских в Россию — два миллиарда долларов.

Присутствие венгерского бизнеса заметно в России в банковском секторе, разработке и добыче углеводородного сырья, строительстве, агропромышленном комплексе, фармацевтической промышленности.

В России работает ведущий венгерский банк "ОТП", в свою очередь Сбербанк России приобрел ряд зарубежных активов австрийского "Фольксбанка", включая его сеть в Венгрии.

Реализуется крупный совместный высокотехнологичный проект по модернизации вагонов для третьей линии будапештского метрополитена. В августе 2015 года был подписан контракт между мэрией венгерской столицы и ОАО "Метровагонмаш", выигравшим международный тендер. Его реализация стартовала в январе 2016 года, в начале июня в Венгрию был доставлен первый метросостав.

Фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер" является одним из ведущих производителей медикаментов в России (дочернее предприятие в Егорьевском районе Московской области).

Традиционные двусторонние связи в области сельского хозяйства несут серьезные издержки в результате присоединения Венгрии к антироссийским санкциям Евросоюза в контексте украинского кризиса.

Востребованными являются контакты в культурно-гуманитарной сфере. При участии фонда "Русский мир" в университетах имени Лоранда Этвеша (Будапешт) и имени Януса Паннониуса (Печ) открыты "русские кабинеты". В университетах Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Йошкар-Олы, Саранска, Ижевска, Сыктывкара, Петрозаводска и Екатеринбурга созданы "венгерские пункты", призванные содействовать культурно-языковому обмену, популяризации венгерского языка.

В Венгрии с 2011 года работает Ассоциация за культурные связи с Россией им. Льва Толстого. Работает также Общество дружбы и культурных связей с Россией.

17 февраля 2015 года Минобрнауки России и Минсоцресурсов Венгрии подписали Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, которое предусматривает существенное расширение студенческих обменов.

По линии РАН ведется научное сотрудничество по 46 совместным темам, в том числе в сфере космических исследований и биотехнологий.

Осуществляется межрегиональное взаимодействие. В некоторых крупных городах России создаются венгерские "торговые дома", компании из Венгрии реализуют в ряде российских регионов крупные инвестиционные проекты. Между двумя странами достигнута договоренность о создании российско-венгерской Межправительственной комиссии по содействию межрегиональному сотрудничеству.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников