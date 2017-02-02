День Сурка в США

Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если сурок видит свою тень — то есть день солнечный, — сурок прячется обратно в нору, и зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени — то есть день пасмурный, — весна будет ранняя.

Эта традиция уходит корнями в далекое прошлое. В Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды.

В северной Германии в это время пробуждался барсук. Там он служил как бы весенне-зимним барометром. Обычай был импортирован европейскими переселенцами в Соединенные Штаты. В новых условиях "работа" метеоролога перешла к сурку.

До середины 80-х годов XIX века День сурка был лишь приметой, но 2 февраля 1886 года в городке Панксатони (Punxsutawney) в штате Пенсильвания в местной газете появилась шутливая заметка: "Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна".

В статье также было указано лучшее место, где сурок точнее всего предсказывает погоду, — Индюшачья горка на окраине города. В следующем году 2 февраля там собралась целая толпа местных жителей, жаждущих узнать прогноз погоды. Потом редактор городских новостей Клаймер Фрис, опять же в шутку, объявил о создании панксатонского Клуба сурка. В начале 1888 года для сурка построили домик на Индюшачьей горке.

Имя животному подобрали не сразу. Вначале это был просто "Сурок из Панксатони", позже его называли Питом, а потом сурок стал Филом. Официальное имя сурка звучит так: Фил из Панксатони (Punxsutawney Phil) — ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды. Городок Панксатони носит гордое название "Всемирная столица погоды".

Ежегодная церемония 2 февраля нарушает зимний сон зверька. Празднование начинается еще ночью громкой музыкой и грохотом фейерверков. Ровно в двадцать пять минут восьмого утра на глазах у тысяч людей, наблюдающих за зрелищем как вживую, так и по телевизору и во Всемирной сети, члены "Клуба друзей Фила", одетые в смокинги и цилиндры, вытаскивают сурка из норки, и он делает свой прогноз.

Затем Фила помещают на специальную сцену, чтобы все желающие могли на него посмотреть, после чего следует фотосессия и тур в центр города, где проходят праздничные гуляния. Только в конце дня Фил возвращается домой.

Церемонию по случаю Дня сурка отменяли в Панксатони лишь однажды — в 1942 году. Менее чем через два месяца после удара японской авиации по Перл-Харбору подобное шоу было сочтено неуместным.

Начиная с 2010 года, в Панксатони стали продавать билеты на "завтрак с Филом", где гости могут не только сделать фотоснимки разбуженного сурка, но и предложить ему орешек. Также появилась возможность получить прогноз Фила в виде sms на мобильный телефон. В последние годы День сурка в США приобрел современное "зеленое" звучание. Ряд экологических организаций и обществ защиты животных выразили свое возмущение обычаем будить спящее животное, утверждая, что это вредно для его организма, а обилие публики, фото- и телекамер вгоняют сурка в нервный стресс.

Не желая прерывать народную традицию, защитники прав животных предлагают в виде компромисса вместо живого сурка использовать муляж или изготовить робот. Несколько зоопарков, в которых содержатся эти американские предсказатели погоды, заявили, что не будут отмечать День сурка по гуманным соображениям.

Фил — не единственный сурок-предсказатель США. В зоопарке нью-йоркского района Стейтен-Айленд обитает сурок Чак (Staten Island Chuck), работающий официальным сурком-метеорологом Нью-Йорка. 2 февраля церемонию в зоопарке обязательно посещает мэр города. В городе Дюнкерк (также штат Нью-Йорк) поселился Дюнкерк Дэйв (Dunkirk Dave). В городке Лилбурн (штат Джорджия) живет сурок Генерал Борегар Ли (General Beauregard Lee). Сурки-предсказатели обитают и в других городах США.

Многочисленные конкуренты обитают в соседней Канаде. Наиболее известен из них Виартон Вилли (Wiarton Willie) из городка Виартон, провинция Онтарио.

Кроме Вилли, в Канаде проживают сурки Брэндон Боб (Brandon Bob), Бальзак Билли (Balzac Billy), Шубенакэйди Сэм (Shubenacadie Sam) и Сурок Гари (Gary the Groundhog).

Однако наиболее известный сурок — Фил из Панксатони считает своих коллег лишь подражателями (это заявление размещено на его личном сайте).

Сравнение прогнозов сурков показывает, что они никогда не сходятся во мнении: примерно половина из них всегда предсказывает близкую весну, вторая половина — продолжение холодов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников