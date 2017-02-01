Биография Льва Лещенко

Эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве в семье кадрового офицера, ветерана Великой Отечественной войны. Мать Льва Лещенко умерла, когда сыну исполнился год.

Детские годы будущего певца прошли в Сокольниках, где он занимался в хоре Дома пионеров, посещал секцию плавания, кружок художественного слова и духовой оркестр. По настоянию хормейстера он бросил все кружки и всерьез начал заниматься пением, выступая на школьной сцене с популярными в то время песнями Леонида Утесова.

В 1959 году после окончания школы Лев Лещенко поступил в Большой театр, где год трудился рабочим сцены.

С 1960 по 1961 год работал слесарем-сборщиком на Заводе точных измерительных приборов.

Проходил воинскую службу в танковых войсках в составе Группы советских войск в Германии. В январе 1962 года командование части направило рядового Лещенко в ансамбль песни и пляски, где он стал солистом.

В сентябре 1964 года Лев Лещенко стал студентом ГИТИСа. С этого же года он начал работать в Москонцерте и стажерской группе Театра оперетты. Во время летних каникул гастролировал с концертными бригадами по СССР.

В 1969 году певец был принят в труппу Московского театра оперетты.

В феврале 1970 года стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. В то время он вел интенсивную творческую деятельность — выступал на радио, записывал романсы, народные и советские песни, сочинения зарубежных композиторов. Певец исполнил партию Порги в опере Джорджа Гершвина "Порги и Бесс", ораторию Родиона Щедрина "Ленин в сердце народном" в записи с Большим симфоническим оркестром под управлением Геннадия Рождественского, сотрудничал с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Юрия Силантьева.

В марте 1970 года Лев Лещенко стал лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Он стал участником многих передач на радио и телевидении, концертов в Колонном зале Дома союзов.

В 1972 году Лещенко стал лауреатом конкурса "Золотой Орфей" в Болгарии. В том же году с песней "За того парня" он получил первую премию на престижном в то время фестивале в Сопоте.

Новый импульс популярности певцу принесла песня Владимира Харитонова и Давида Тухманова "День Победы", исполненная впервые в 1975 году, на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне, и которую сам певец считает одним из главных своих достижений.

В 1980-1989 годах Лев Лещенко продолжил концертную деятельность в качестве солиста-вокалиста Государственного концертно-гастрольного объединения РСФСР "Росконцерт".

Он исполнял шлягеры, ставшие классикой отечественной эстрады, среди которых "Белая береза", "Не плачь, девчонка", "На земле живет любовь", "Татьянин день", "Любимые женщины", "Нам не жить друг без друга", "Соловьиная роща", "Притяжение Земли", "Ни минуты покоя", "Родная Земля", "Родительский дом", "Где мой дом родной?", "Городские цветы", "Травы луговые", "Господа офицеры" и многие другие.

В 1990 году Лещенко создал и возглавил театр эстрадных представлений "Музыкальное агентство", которому в 1992 году был присвоен статус государственного.

Более 10 лет Лев Лещенко преподавал в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных). Многие его ученики стали известными артистами эстрады — Марина Хлебникова, Катя Лель, Ольга Арефьева, Варвара и другие.

За годы творческой деятельности Лев Лещенко выпустил ряд пластинок, магнитоальбомов и компакт-дисков. Среди них — "Лев Лещенко" (1977), "Притяжение земли" (1980), "В кругу друзей" (1983), "Что-нибудь для души" (1987), "Белый цвет черемухи" (1993), "Ни минуты покоя" (1995), "Аромат любви" (1996), "Мир грез" (1999), "Простой мотив" (2001), "Территория любви" (2005), "Лучшие песни" (2009) и другие.

В 2001 году вышла в свет книга Лещенко "Апология памяти", в которой артист рассказывает о своей жизни и современниках.

В 2013 году артист вошел в общественный совет при Министерстве обороны РФ.

Лев Лещенко — Народный артист РСФСР (1984). В 2015 году ему были присвоены звания: Заслуженный артист Приднестровья и Народный артист Республики Северная Осетия-Алания. Он является лауреатом Премии Московского комсомола (1973) и Премии Ленинского комсомола (1978).

Награжден орденами Дружбы народов (1980) и "Знак Почета" (1985). Удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV (2002), III (2007) и II степеней (2012).

В 2012 году он стал почетным гражданином Курской области.

Лев Лещенко женат вторым браком.

Первой женой артиста была певица Алла (Альбина) Абдалова.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

