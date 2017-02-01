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Кэмп-Дэвидская декларация

05:0601.02.2017
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Борис Ельцин Джордж Буш. Архив
© РИА Новости. Дмитрий Донской
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После распада Советского Союза перед руководителями США и России встал вопрос о построении новой модели двусторонних отношений. Руководством США и Российской Федерации было принято решение развивать отношения партнерства. Оно было зафиксировано в ряде двусторонних документов, а впервые — в "Кэмп-Дэвидской декларации президента России Б.Н. Ельцина и президента США Дж. Буша о новых отношениях" от 1 февраля 1992 года.

Документ был подписан во время первой встречи глав России и США в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде.

На встрече лидеры двух стран обсудили проблемы распада СССР, договорились продолжать процесс сокращения стратегических ядерных вооружений, сотрудничать в области торговли оружием, сфере нераспространения оружия массового уничтожения.

В Декларации говорилось, что Россия и США не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Их отношения характеризуются отныне дружбой и партнерством, основанными на взаимном доверии, уважении и общей приверженности демократии и экономической свободе. При этом заявлялось, что новая демократическая Россия и США будут последовательно добиваться устранения всех остатков враждебности периода "холодной войны" и делать все от них зависящее для содействия взаимному благополучию двух народов и максимального расширения двусторонних связей.

В документе содержался ряд важных новаций. Во-первых, в нем впервые говорилось о готовности России и США сотрудничать в утверждении "общих демократических ценностей". Это было шагом вперед по сравнению с периодом 1970-х годов, когда основой отношений между СССР и США провозглашалось мирное сосуществование.

Во-вторых, в документе было сказано о стремлении США и России создать "новый союз партнеров". Это позволяло вести речь о переходе Москвы и Вашингтона от ситуативного сотрудничества на базе сходства интересов по ограниченному кругу вопросов к союзническому типу отношений, подразумевающему наличие обширной сферы общих устремлений, устойчивой ориентации на сотрудничество и взаимную терпимость. В-третьих, в документе говорилось о наличии для России и США "общих опасностей", что в принципе могло означать намерение подчеркнуть доверительный и долговременный характер российско-американского сближения.

Среди "общих опасностей" в Декларации были названы распространение оружия массового поражения и связанных с этими видами оружия технологий; распространение новейших обычных систем оружия; региональные конфликты; терроризм; торговля наркотиками; ухудшение состояния окружающей среды.

На совместной пресс-конференции двух лидеров было заявлено об окончании "холодной войны" и начале новой эры взаимоотношений двух государств.

Отвечая на вопросы журналистов, Джордж Буш сказал, что он и Борис Ельцин намерены строить дружбу между Соединенными Штатами и Россией, не имеющую ничего общего с враждебностью "холодной войны", которая подпитывала гонку ядерных вооружений между США и коммунистическим Советским Союзом.

Во время официального визита Бориса Ельцина в США в июне 1992 года принципы Кэмп-Дэвидской декларации были зафиксированы в Хартии американо-российского партнерства и дружбы от 17 июня 1992 года, в которой вся система российско-американских отношений трактовалась как основанная на отношениях партнерства и дружбы.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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