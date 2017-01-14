Биография Петра Семенова-Тян-Шанского

Русский географ, общественный деятель Петр Петрович Семенов‑Тян‑Шанский (до 1906 года — Семенов) родился 14 января (2 января по старому стилю) 1827 года в Рязанской губернии в дворянской семье. Его дед участвовал в суворовском альпийском походе, отец был капитаном в отставке, участником Бородинского и Кульмского сражений.

В 1845 году окончил школу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге. В 1848 году окончил естественное отделение Петербургского университета.

В 1849 году Петр Семенов вступил в Русское географическое общество. В 1849‑1851 годах начинающий ученый проводил изучение растительности бассейна Оки и Дона, защитил магистерскую диссертацию "Придонская флора в ее отношениях с географическим распределением растений в Европейской России".

В 1853‑1855 годах Семенов изучал географию, геологию в Германии, Швейцарии, Италии и Франции.

В 1856‑1857 годах изучал Тянь-Шань, совершив крупные научные открытия. Он начертил схему хребтов Тянь‑Шаня, исследовал озеро Иссык‑Куль, открыл верховья Сырдарьи, увидел горную группу Тенгри‑Таг и пирамиду Хан‑Тенгри, достиг ледников, берущих начало в группе Тенгри‑Таг. Исследователь установил отсутствие на Тянь‑Шане действующих вулканов (в те времена это считалось неопровержимым утверждением), доказал, что вечные снега лежат на Тянь‑Шане на очень большой высоте, установил вертикальные природные пояса Тянь‑Шаня, открыл десятки новых, неизвестных науке видов растений. Большой его заслугой является составление первой схемы орографии Тянь‑Шаня в виде системы широтных хребтов. Кроме того, он собрал богатейшие коллекции горных пород и растений.

Семенов заложил основу геолого‑географических знаний о Тянь‑Шане. Эта заслуга в ознаменование 50‑летия его экспедиции в 1906 году была отмечена добавлением к фамилии Семенова составной части "Тян‑Шанский".

Также ученый перевел на русский язык "Землеведение Азии" Карла Риттера, дополнив его материалами по азиатской России.

В 1873 году он был избран вице‑президентом Русского географического общества и бессменно занимал этот пост вплоть до своей смерти в 1914 году. Он же опубликовал и первую (трехтомную) историю деятельности Общества за первые 50 лет его существования.

Семенов‑Тян‑Шанский был непосредственным организатором и идейным руководителем многочисленных экспедиций Николая Пржевальского, Григория Потанина, Петра Кропоткина и др., результаты которых коренным образом изменили прежние представления об Азии.

Семенов‑Тян‑Шанский сыграл большую роль в развитии статистики в России. Он выпустил в свет "Географическо‑статистический словарь Российской империи" (5 томов, 1863‑1885), вместе с академиком Владимиром Ламанским руководил многотомным изданием "Россия. Полное географическое описание нашего Отечества" (19 томов, 1899‑1914) и др.

В 1859‑1860 годах участвовал в качестве члена‑эксперта в работе Редакционной комиссии по подготовке крестьянской реформы 1861 года, в 1864‑1874 годах возглавлял Центральный статистический комитет, в 1874‑1897 годах ‑ Статистический совет.

По инициативе Семенова‑Тян‑Шанского в 1897 году была проведена первая всеобщая перепись населения России, оказавшаяся до революции 1917 года единственной.

В 1882 году Семенов‑Тян‑Шанский был назначен сенатором 2‑го (крестьянского) департамента Правительствующего Сената, в 1897 году ‑ членом Государственного Совета.

Семенов‑Тян‑Шанский также был крупным знатоком нидерландской живописи; издал обширный труд "Этюды по истории нидерландской живописи" (2 части, 1885‑1890). В 1874 году был избран почетным членом Академии художеств в Петербурге. Собранную им богатую коллекцию работ фламандских и голландских художников (700 картин и 3500 гравюр) он передал в 1910 году Эрмитажу.

11 марта (26 февраля по старому стилю) 1914 года Петр Петрович Семенов‑Тян‑Шанский скончался в Петербурге. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт‑Петербурга.

Он завершил свой жизненный путь всемирно известным ученым. Более 60 академий наук Европы и России избрали его своим почетным членом. Был лауреатом многочисленных премий, кавалером отечественных и иностранных орденов, в том числе высшей награды России ‑ ордена Святого Андрея Первозванного (1911).

Выдающиеся заслуги ученого‑энциклопедиста увековечены названием в его честь 11 географических местностей в Азии, Северной Америке и на Шпицбергене и около ста новых видов растений и насекомых. Русское географическое общество награждает географов за выдающиеся достижения золотой и серебряной медалями имени П.П. Семенова.

В деревне Гремячка Рязанской области, в имении, где Семенов‑Тян‑Шанский провел зрелые годы своей жизни, в 1977 году была организована постоянная экспозиция, с 1984 года музею было присвоено звание "народный", с 2005 года мемориальный музей стал муниципальным учреждением культуры.

В родовой усадьбе дворян Семеновых "Рязанка" на границе Рязанской и Липецкой областей в 1997 году был открыт Музей‑усадьба П.П. Семенова‑Тян‑Шанского.

Семенов‑Тян‑Шанский был дважды женат. В 1851 году он женился на Вере Чулковой, у них родился сын Дмитрий. Через шесть месяцев после родов Вера умерла от чахотки. В 1861 году он женился вторично. Во втором браке с Елизаветой Заблоцкой‑Десятовской было семеро детей.

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