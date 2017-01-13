Биография Ариадны Шенгелая

Актриса театра и кино, народная артистка России и Грузии Ариадна Всеволодовна Шенгелая (урожденная Шпринк), родилась 13 января 1937 года в городе Ташкенте (Узбекистан).

Через несколько месяцев после ее рождения семья переехала в Москву, где Ариадна окончила среднюю школу.

В 1960 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), мастерская Владимира Белокурова.

В 1960 году была принята в штат киностудии "Грузия‑фильм".

С 1980 года Ариадна Шенгелая была актрисой Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького.

В кино Шенгелая дебютировала в 1957 году в роли Ирины в художественном фильме "Екатерина Воронина". Еще во время учебы во ВГИКе сыграла главные роли в двух картинах — Татьяну Ларину в фильме‑опере "Евгений Онегин" (1958, премия Всесоюзного кинофестиваля) и Евгению в "Евгении Гранде" (1960).

Красота актрисы привлекала внимание многих режиссеров. В конце 1950‑х — начале 1960‑х годов Шенгелая была одной из самых популярных актрис советского кино.

Одна из лучших работ актрисы — княгиня Вера в драме "Гранатовый браслет" по одноименному рассказу Куприна.

Среди ее ролей — Женя ("Увольнение на берег", 1962), Княгиня ("Выстрел", 1966), Хосефа ("Гойя, или тяжкий путь познания", 1972), Маргарита ("Чудаки", 1974).

Актриса снималась в фильмах "Белые ночи" (1959) "Не горюй" (1969), "Ференц Лист. Грезы любви" (1970), "Дмитрий Кантемир" (1973), "Таланты и поклонники" (1973) и др.

В 1980‑1990‑х годах Ариадна Шенгелая играла роли в картинах "Цель" (1980), "Золотое руно" (1981), "Профессия — следователь" (1982), "Ученик лекаря" (1983), "Возвращение Будулая" (1985), "Голова Горгоны" (1986), "Вот такая история…", "Раненые камни" (1987), "Черный принц Аджуба (1989, 1991), "Барышня‑крестьянка" (1995) и др.

В 2002 году снималась в драме "Бабий Яр".

В 1963 году Ариадна Шенгелая была принята в труппу Русского драматического театра имени А.С. Грибоедова в Тбилиси. В театре она играла Анну Франк в спектакле "Дневник Анны Франк", Ларису Огудалову в "Бесприданнице" Александра Островского, Клеопатру в пьесе Бернарда Шоу "Цезарь и Клеопатра", Фон Цанг в "Физиках" Фридриха Дюрренматта, Якобину фон Мюнхгаузен в "Полете жареной утки" Григория Горина и др.

Вела актерский курс в Грузинском государственном университете театра и кино имени Ш. Руставели.

На московской сцене в начале 1970‑х годов она играла Кэтрин Баркли в спектакле "Прощай, оружие!" по Эрнесту Хемингуэю на сцене Театра имени Ленинского комсомола.

В 1979 году Ариадна Шенгелая была удостоена звания народной артистки Грузинской ССР, в 2000 году актрисе было присвоено звание народной артистки Российской Федерации.

В 1959 году за главную роль в фильме "Евгений Онегин" актрисе была присуждена первая премия Всесоюзного кинофестиваля в Киеве.

Еще в годы учебы Ариадна вышла замуж за студента режиссерского факультета Эльдара Шенгелая. Брак, в котором родились две дочери, Наталья и Екатерина, продлился более 20 лет.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников