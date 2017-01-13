В ночь на 14 января в России и некоторых других странах мира отмечается Старый Новый год ‑ неофициальный, но любимый в народе праздник, который получил свое название из‑за перехода на так называемый "новый стиль".

Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского — календаря "старого стиля" и григорианского — календаря "нового стиля". Это расхождение в XX?XXI веках составляет 13 дней, поэтому Новый год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января.

Большинство стран Западной Европы перешли на григорианское летоисчисление в XVI‑XVIII веках.

В России новый календарь был принят в 1918 году. Декретом Совета Народных Комиссаров от 24 января 1918 года "в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени" было установлено считать первым днем после 31 января 14 февраля.

При переходе на новое летоисчисление изменилась дата начала Нового года. 1 января по новому стилю приходится на 19 декабря по юлианскому календарю, а 14 января по новому стилю является 1 января по юлианскому календарю.

Однако в церковной жизни никаких изменений не произошло. Постановлением Всероссийского Поместного Собора (1917‑1918) Русская православная церковь не перешла в своем обиходе на григорианский календарь.

Современный Новый год выпадает на Рождественский пост, предваряющий праздник Рождества Христова 7 января (25 декабря по старому стилю), после которого через шесть дней наступает Новый год, который приходится по григорианскому календарю на 14 января и поэтому получил название старого Нового года.

14 января (1 января по старому стилю) христианская церковь также чтит память святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. В старину этот день носил название Васильева дня и имел решающее значение для всего года. Вечер накануне (ныне 13 января) назывался Васильевым вечером.

Как с непосредственным рубежным моментом в переходе от старого года к новому, с Васильевым вечером и с Васильевым днем были связаны представления о так называемой магии первого дня. Неукоснительное соблюдение сложившихся в традиции правил поведения в этот день обеспечивало, по народным представлениям, благополучие на следующий год во всем. Чтобы хорошо одеваться круглый год, в Васильев вечер для встречи Нового года следовало надеть хорошую новую одежду. Повсеместно у русских существовало также убеждение, если проводить старый год и встретить новый как можно веселее, то он пройдет счастливо.

В Новый год не давали денег в долг, чтобы в течение года в них не было недостатка; получить же деньги в этот день считалось очень удачным — это предвещало прибыль в новом году.

Магией первого дня обусловливалось также стремление к обильной и сытной еде в Васильев вечер. Ели все самое лучшее и вкусное, что было в доме: пироги, колбасу, мясо, блины, кутью, кашу. Обязательными для новогоднего стола были кутья (как в сочельник), кесаретский поросенок или какие‑либо блюда из свинины. Благодаря своему изобилию эта трапеза получила названия в южнорусских губерниях "богатая кутья", а в северо‑западных районах России ‑ "жирная кутья" или "щедруха".

Как канун Нового года и конкретная граница между прошлым и будущим Васильев вечер считался в народе временем самых точных и верных гаданий.

Первый день нового года знаменовался обходным обрядом посевания ранним утром, днем устраивали конские бега, а на улицах царило оживление. Заходя в гости, крестьяне поздравляли соседей. Войдя в избу, гость молился на иконы и обращался сначала к хозяину, а затем к хозяйке и другим домочадцам: "С Новым годом вас, с новым счастьем!" Хозяин поздравлял гостей в ответ теми же словами. Вечером устраивались игрища, гадания, ряженье.

Традиция встречать старый Новый год сохранилась не только в России, но и в ряде стран бывшего СССР и некоторых европейских странах.

Отмечают Старый Новый год в Сербии и Черногории, поскольку Сербская православная церковь, как и русская, продолжает жить по юлианскому календарю.

Называют его по‑разному, сербы ‑ "Сербский Новый год" или Малое Рождество. В Черногории принято называть этот праздник "Права Нова Година", что значит "правильный Новый год". Готовят на Старый Новый год василицы: круглые пироги из кукурузного теста с каймаком — сливками, створоженными, как сыр. Иногда готовят другое блюдо из кукурузного теста — попареницу. Старый Новый год отмечается и в Македонии.

В Греции этот праздник называется Днем Святого Василия. В ожидании этого святого греческие дети оставляют у каминов свои ботинки, чтобы Святой Василий положил в них подарки. В Румынии Старый Новый год встречают чаще всего в узком кругу семьи. Для праздничного стола делают новогодние пироги с сюрпризами: монетками, фарфоровыми фигурками, колечками, горьким перцем. Большую удачу сулит найденное в пироге кольцо.

Старый Новый год отмечают также на северо‑востоке Швейцарии в некоторых немецкоязычных кантонах. Жители кантона Аппенцель в XVI веке не приняли реформу папы Григория XIII и до сих пор отмечают праздник в ночь с 13 на 14 января. 13 января они празднуют старый день Святого Сильвестра, который, по легенде, в 314 году изловил ужасного монстра. Считалось, что в 1000 году монстр вырвется на свободу и уничтожит мир, но этого не случилось. С тех пор в предновогодний день жители Швейцарии наряжаются в маскарадные костюмы, на голову надевают причудливые сооружения, напоминающие кукольные дома или ботанические сады, и называют себя Сильвестер‑клаусами. Прогуливаясь по улочкам, местные жители шумят и кричат, тем самым выгоняя нечистую силу и приглашая добрых духов.

Новый год по старому стилю отмечают в небольшой валлийской общине в Уэльсе на западе Великобритании. 13 января они празднуют "Хен Галан". В Соединенном Королевстве григорианский календарь действует с 1752 года, но маленькая община фермеров‑валлийцев с центром в деревушке под названием Долина Гуэйн справляет наступление Нового года по юлианскому календарю. "Хен Галан" встречают по традициям предков песнями, колядками и местным домашним пивом. Для местных жителей "Хен Галан" — праздник добрососедства и "открытых дверей".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников