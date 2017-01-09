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Биография Фердинанда Врангеля

01:5809.01.2017
(обновлено: 01:59 09.01.2017)
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Русский путешественник Фердинанд Петрович Врангель. Архив
© РИА Новости
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Российский государственный и военно-морской деятель, барон Фердинанд Петрович Врангель (Фердинанд Фридрих Георг Людвиг) родился 9 января 1797 года (29 декабря 1796 года по старому стилю) в Пскове в дворянской семье.

Дед его был камергером при царском дворе, но с приходом к власти Екатерины II лишился не только огромных поместий, но и всего состояния. Отец и мать Врангеля после бегства главы семейства за границу остались без средств.

В 1807 году, после смерти родителей, Врангель был определен в Морской кадетский корпус. Окончив его в 1815 году, был произведен в мичманы и направлен служить в Ревель (ныне Таллин). Плавал на фрегате "Автроил" в Финском заливе.

В 1817-1819 годах участвовал в кругосветном плавании на шлюпе "Камчатка" под командованием Василия Головнина. На борту судна Врангель нес службу и изучал теоретическую географию, историю полярных путешествий, теоретическую и практическую астрономию, судовождение.

В 1820-1824 годах был руководителем Колымского отряда экспедиции по исследованию северных берегов Восточной Сибири. Четыре года Врангель провел на Крайнем Севере, весной и летом совершал поездки по льду для описи берега, а зиму проводил в Нижне-Колымске. Экспедиция описала побережье Сибири от реки Индигирки до Колючинской губы, по опросным данным установила местоположение острова, позднее названного именем Врангеля. За несколько лет работы в Арктике исследователи под руководством Врангеля провели навигационные, гидрографические, ледовые, геомагнитные и климатические наблюдения, давшие ценные научные результаты. Были собраны сведения о природных богатствах Северного края и населявших его народах, также было доказано, что полярные моря не покрываются сплошным ледяным полем при самых крепких морозах.

В 1825-1827 годах Врангель возглавлял русскую кругосветную экспедицию на корабле "Кроткий". По возвращении из плавания он был назначен командиром фрегата "Елизавета".

В 1829-1835 годах был правителем русских поселений в Америке, организовал правильную эксплуатацию промыслов. При его содействии было отправлено несколько экспедиций для исследования прибрежной зоны и внутренних районов Аляски. Врангель сам обошел на кораблях берега Русской Америки от Берингова пролива до Калифорнии.

В 1836 году он вернулся в Россию и был назначен директором департамента корабельных лесов Морского министерства. Занимал эту должность до 1849 года. Одновременно с 1838 года был заведующим делами российских колоний в Америке, а в 1840-1849 годах — главным директором Российско-Американской компании.

С 1845 года — член-учредитель Русского географического общества (РГО), был председателем отдела общей географии РГО.

В 1849 году Врангель вышел в отставку со званием вице-адмирала, но продолжил активно сотрудничать с Русским географическим обществом и Академией наук России.

После начала Крымской войны в 1854 году он возвращается на службу. В 1854-1855 годах занимал должность директора гидрографического департамента Морского министерства, одновременно с 1855 года был председателем Морского учёного комитета и инспектором штурманов Балтийского флота.

В 1855-1857 годах — управляющий Морским министерством. С 1855 года — член Сибирского комитета и Комитета по изысканию средств к защите берегов Балтийского моря. По инициативе Врангеля был создан Кораблестроительный технический комитет, при его участии реорганизованы библиотека и типография Морского министерства, журнал "Морской сборник", Депо карт.

В 1856 году он был назначен генерал-адъютантом и произведен в адмиралы.

В апреле 1857 года Фердинанд Врангель заболел и уехал для лечения за границу. В июне того же года он был уволен с должности управляющего Морским министерством и назначен членом Государственного совета. С 1859 года — директор Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета.

Возобновившийся в 1864 году прежний недуг заставил Врангеля оставить службу. После двух лет, проведенных за границей, он окончательно поселился в своем имении Руйль Эстляндской губернии (ныне территория Эстонии).

Последние шесть лет жизни он провел в деревенском уединении. Изо дня в день занимался метеорологическими наблюдениями, дневники которых сохранились в его архиве.

Фердинанд Врангель — автор ряда сочинений, главными из которых являются "Очерк пути из Ситхи в Санкт-Петербург" (1836), "Историческое обозрение путешествий по Ледовитому океану" (1836), "Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю" (1841).

Он был членом-корреспондентом (1827) и почетным членом (1855) Петербургской академии наук. Награждён орденами Святого Георгия 4-й степени, Святого Станислава 1-й степени, Святой Анны 1-й степени с Императорской Короной, Святого Владимира 2-й степени, Белого Орла и др.

Врангель был женат на Елизавете Васильевне Врангель (Елизавета Теодора Наталия Каролина Россильон, 1810-1854). У супругов родились девять детей, из которых выжили пятеро.

Фердинанд Врангель скончался 6 июня (25 мая по старому стилю) 1870 года, будучи проездом в Дерпте (ныне Тарту, Эстония). Его похоронили в имении Руйль.

Именем Врангеля названы острова в Северном Ледовитом и Тихом океанах, гора на Аляске, мыс, бухта и горы на Алеутских островах и др.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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