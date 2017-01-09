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Московская межбанковская валютная биржа

02:1209.01.2017
(обновлено: 02:13 09.01.2017)
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Московская Межбанковская Валютная биржа. Архив
© РИА Новости. Антон Денисов
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Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) — одна из крупнейших универсальных бирж в России, странах СНГ и Восточной Европы.

История ММВБ началась с валютных аукционов, которые Внешэкономбанк СССР начал проводить в ноябре 1989 года. Именно на этих аукционах впервые был установлен рыночный курс рубля к доллару.

9 января 1992 года Банк России и крупнейшие коммерческие банки учредили ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ).

С июля 1992 года курс ММВБ стал использоваться Центробанком для установления официальных курсов рубля к иностранным валютам. На ММВБ были впервые организованы торги государственными краткосрочными облигациями (ГКО), превратившие валютную биржу в универсальную торговую площадку.

В сентябре 1996 года на ММВБ были запущены торги фьючерсами и ГКО. Эти финансовые инструменты сразу стали очень популярными на российском рынке.

В январе 1997 года ММВБ и Банк России учредили Национальный депозитарный центр (НДЦ) для обеспечения проведения расчетов по ценным бумагам на биржевом рынке.

В сентябре 1997 года начал рассчитываться сводный фондовый индекс ММВБ — главный рублевый индикатор российского рынка, первоначально включавший пять наиболее ликвидных акций.

В 1999 году на ММВБ состоялись дебютные размещения корпоративных облигаций. Первыми эмитентами выступили ОАО "Газпром" и ОАО "Тюменская нефтяная компания".

В январе 2006 года на ММВБ начались торги акциями крупнейшей российской компании ОАО "Газпром", которые стали самой ликвидной ценной бумагой фондового рынка РФ.

В 2009 году ММВБ стала первой российской биржей, получившей статус полноправного члена Всемирной федерации бирж (The Word Federation of Exchanges).

В декабре 2011 года состоялось объединение двух крупнейших российских бирж — ММВБ и РТС. Единая биржа получила название ОАО "ММВБ-РТС", позднее оно сменилось на ОАО "Московская Биржа".

В феврале 2013 года "Московская Биржа" провела IPO, установив рекорд среди локальных размещений. Совокупный объем размещения составил 15 миллиардов рублей

В настоящее время Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках.

На фондовом рынке Московской биржи проводятся торги акциями, облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями, суверенными и корпоративными еврооблигациями, депозитарными расписками, инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия и биржевыми инвестиционными фондами (Exchange Traded Funds — ETF).

На срочном рынке Московской биржи обращаются фьючерсные контракты на индексы (индекс ММВБ, индекс РТС, индекс волатильности RVI); фьючерсы на российские и иностранные акции, ОФЗ и еврооблигации Россия-30, валютные пары, процентные ставки; контракты на драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий, медь); фьючерсы на нефть и сахар; опционные контракты на некоторые из этих фьючерсов.

На валютном рынке Московской биржи ведутся торги следующими валютами: долларом США (USD), евро (EUR), китайским юанем (CNY), британским фунтом (GBP), гонконгским долларом (HKD), украинской гривной (UAH), казахским тенге (KZT) и белорусским рублем (BYR). Основными валютными парами являются USD/RUB и EUR/RUB. Средневзвешенное значение на 11:30 мск валютной пары USD/RUB с расчетами "завтра" используется Банком России для определения официального курса доллара США.

На денежном рынке Московская биржа предоставляет сервис репо (сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене).

С октября 2013 года проводятся торги золотом и серебром. На платформе АО "Национальная товарная биржа", которое является уполномоченной биржей Минсельхоза России, осуществляются государственные закупочные интервенции на рынке зерна.

Кроме торговых сервисов, Московская биржа предлагает клиентам весь комплекс клиринговых и расчетно-депозитарных услуг, а также информационные продукты и технологические сервисы.

Председатель правления ПАО "Московская Биржа" — Александр Афанасьев.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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