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Серия нападений во Франции в начале 2015 года

03:0907.01.2017
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Машины полиции на улицах Парижа после нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo
© AP Photo/ Francois Mori

Череда терактов началась во Франции утром 7 января 2015 года, когда двое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция сатирического журнала Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по находившимся там людям.

Сатирический еженедельник Charlie Hebdo неоднократно печатал на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда, чем вызывал возмущение верующих. По данным очевидцев, которые смогли запечатлеть момент нападения, двое вооруженных автоматом Калашникова и гранатометом людей в масках, расстреливавших людей, на плохом французском выкрикивали, что они таким образом "отомстили за пророка". Злоумышленники выясняли имена сотрудников журнала и затем стреляли по безоружным людям. Нападавшим удалось скрыться с места событий на автомобиле, сбив пешехода.

Жертвами нападения стали 12 человек, двое из которых являлись сотрудниками полиции, еще четверо были художниками журнала, трудившиеся под псевдонимами Charb, Cabu, Tignous и Wolinski. Более 20 человек получили ранения.

© Flickr/ Jean Baptiste ROUX
Память жертв теракта в офисе журнала Charlie Hebdo во Франции

Подозреваемыми в атаке на издание были объявлены двое мужчин в возрасте 32 и 34 лет – братья Саид и Шериф Куаши. Братья Куаши входили в американский список подозреваемых в связях с терроризмом (TIDE). Третий предполагаемый преступник ждал соучастников в машине. Позже один из объявленных в розыск – 18-летний Хамид Мурад – сдался полиции и заявил, что у него есть алиби. По его словам, в момент атаки он был в лицее.

Один из членов отделения террористической организации "Аль-Каида", действующего на территории Йемена, заявил, что группировка руководила атакой на редакцию еженедельника Charlie Hebdo и что теракт был совершен в ответ на "непрекращающиеся оскорбления" журналистов в адрес мусульманских святынь.

Президент Франции Франсуа Олланд объявил трехдневный траур в память о погибших в результате нападения на редакцию.

В ночь с 7 на 8 января в квартале Саблон французского города Ле-Ман неизвестные бросили четыре гранаты во двор мечети. По данным СМИ, взрыв произошел около 00.30 по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал.

8 января в южном пригороде Парижа Монруж неизвестный мужчина из автоматического оружия расстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся с места преступления. Молодая женщина погибла, мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 9 января двое мужчин, вооруженных автоматическим оружием, угнали автомобиль в департаменте Уаза. Позднее эти же двое, оказавшиеся братьями Куаши, разыскиваемыми по подозрению в теракте в редакции Сharlie Hebdo, устроили перестрелку с полицией на трассе департамента Сена и Марна и захватили заложника. Перестрелка привела к убийству двух и ранению двадцати человек.

Саид и Шериф Куаши были локализованы в местечке Даммартен-ан-Гоэль и около 17.00 (19.00 мск) ликвидированы во время штурма силами спецназа, их заложник был освобожден.

© Ruptly
Полицейские оцепили район Сен-Дени в поисках причастных к терактам в Париже

Также 9 января в 20-м округе Парижа мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Этот же мужчина накануне устроил стрельбу в пригороде Монруж. В телефонном разговоре с журналистом телеканала BFMTV террорист заявил, что действует от имени ИГ (запрещена в РФ) и скоординировал свои действия с братьями Саидом и Шерифом Куаши. Он потребовал освобождения братьев Куаши.  Около 17.00 (19.00 мск), параллельно с операцией в Даммартен-ан-Гоэль, спецназ начал штурм магазина, в ходе которого преступник был ликвидирован. Им оказался 32-летний Амеди Кулибали. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись. Все четверо погибших были убиты Амеди Кулибали до штурма здания полицией. Как позже сообщило Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию, террорист имел при себе взрывчатку, он попытался заминировать один из входов в магазин, но не подключил взрывчатку.

11 января 2015 года более трех миллионов человек вышли на марши по всей Франции, чтобы почтить память жертв терактов, потрясших страну. В Париже в демонстрации помимо всего французского руководства участвовали около 50 делегаций иностранных государств.

В ходе следствия в компьютере террориста Амеди Кулибали были обнаружены письма, подтверждающие, что мужчиной управляли со стороны. В письмах неустановленный отправитель призывает террориста "работать в одиночку", а также "действовать наиболее простыми и безопасными методами". "Руководитель" не указывал террористу на то, что должно стать его мишенью, напротив, он отмечал, что "Кулибали виднее" и что теракт можно осуществить и не в центре французской столицы, а в пригороде, если это будет проще.

В рамках расследования серии нападений во Франции были задержаны семь человек. Все они обвиняются в материально-технической помощи Кулибали.

© Фото: предоставлено МВД Испании
Гражданин Франции Антуан Денив (Antoine Denive), которого подозревают в поставках оружия террористу Амеди Кулибали

13 апреля 2016 года стало известно, что испанская полиция задержала в Малаге гражданина Франции Антуана Денива, которого подозревают в поставках оружия террористу Амеди Кулибали. Представители испанских и французских служб правопорядка провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта преступная организация, связанная с трафиком и поставками оружия террористу.  Задержанный был передан властям Франции. По данным следствия, Антуан Денив покинул Францию через несколько недель после нападений в начале 2015 года и обосновался в Малаге, где жил по поддельным документам и продолжил заниматься незаконной деятельностью. По информации правоохранителей, Кулибали был в Испании за несколько дней до теракта. Здесь он провожал свою подругу Хаят Бумеддьен, с которой состоял в близких отношениях, из мадридского аэропорта Барахас. Девушка отправилась в Стамбул, а оттуда в Сирию, чтобы принять участие в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и ряде других стран). Сам Кулибали отправился во Францию.

26 ноября силы коалиции ликвидировали в Сирии участника нападения на Charlie Hebdo Бубакера аль-Хакима. Француз с тунисскими корнями был наставником совершивших нападение на Charlie Hebdo братьев Куаши.

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