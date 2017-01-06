Биография Александра Скрябина

Русский композитор и пианист Александр Николаевич Скрябин родился 6 января 1872 года (25 декабря 1871 года по старому стилю) в Москве. Его семья происходила из старинного дворянского рода. Отец служил дипломатом в Турции. Мать – Любовь Щетинина была незаурядной пианисткой, окончила Петербургскую консерваторию у польского пианиста Теодора Лешетицкого, ее дарование высоко ценили композиторы Антон Рубинштейн, Александр Бородин, Петр Чайковский. Умерла от туберкулеза, когда сыну не было и полутора лет. Александр воспитывался тетей, Любовью Скрябиной, увлекшей его игрой на фортепиано. В пять лет он уверенно воспроизводил на инструменте не только мелодии, но и однажды услышанные несложные пьесы, в восемь начал сочинять музыку, писал также стихи и многоактные трагедии.

С 1882 года по семейной традиции Александр Скрябин обучался во Втором московском кадетском корпусе. Брал уроки фортепьяно у Георгия Конюса и Николая Зверева, изучал теорию музыки под руководством Сергея Танеева, выступал в концертах.

В 1888 году, за год до окончания кадетского корпуса, поступил в Московскую консерваторию по двум специальностям: "фортепиано" и "свободное сочинение". В 1892 году окончил консерваторию с малой золотой медалью по классу Василия Сафонова (фортепиано), получив на выпускном экзамене оценку "пять с плюсом". По композиции Скрябин не получил разрешения сдать экзамен для получения диплома, хотя к моменту поступления в консерваторию был автором свыше 70 сочинений.

После окончания Московской консерватории из-за обострения болезни правой руки, переигранной еще в процессе обучения, Александр Скрябин пережил тяжелый период, из которого ему помог выйти известный петербургский меценат Митрофан Беляев (до конца своих дней был издателем и пропагандистом музыки композитора), отправив Скрябина в 1896 году в турне по Европе.

В 1898-1904 годах Скрябин преподавал специальное фортепиано в Московской консерватории.

Педагогическую деятельность он совмещал с интенсивным композиторским творчеством. Увлекался сочинениями поэтов-символистов. Особое влияние на Скрябина оказала философия Владимира Соловьева, он был также другом философа Сергея Трубецкого. Посещал философские кружки и литературные диспуты, что привело к рождению собственной философско-художественной концепции "духа творящего", отраженной в Третьей симфонии "Божественная поэма" (1903-1904), "Поэме экстаза" (1905-1907), "Прометее" (1911), фортепианных произведениях. Позднее, познакомившись с учением Елены Блаватской, Скрябин увлекся восточными религиозными учениями и пришел к идее синтеза музыки и других видов искусства, возрождающего жанр древней мистерии.

В 1904-1909 годах Скрябин жил за границей, давал концерты в Америке с оркестром под управлением известного венгерского дирижера Артура Никиша. В 1909 году с триумфальным успехом выступил в Москве. В 1910 году Скрябин окончательно вернулся на родину.

Последние годы жизни посвятил в основном фортепианным сочинениям. Поздние произведения Скрябина – сонаты №№7-10, фортепьянные поэмы "Маска", "Странность", "К пламени" так или иначе связаны с идеями "мистерии". Тогда же он сформировал новую систему музыкального мышления, получившую развитие в искусстве ХХ веке.

Скрябин является первым композитором, использовавшим цвето- и светомузыку при создании своих произведений, создавшим таблицу соответствия цветов определенным тональностям. В 1910 году для симфонического оркестра расширенного состава, фортепиано, органа, хора, света Скрябин написал "Поэму огня" ("Прометей"), которая считается одним из самых значительных его творений. Впервые поэма "Прометей" была исполнена в 1911 году в Петербурге, партию фортепиано исполнял сам автор.

В 1914 году, в начале Первой мировой войны, Скрябин давал концерты в пользу пострадавших от войны.

В числе сочинений композитора – три симфонии (1900, 1901, 1903-1904); симфоническая поэма "Мечты" (1898); для фортепьяно – 10 сонат, 9 поэм, 26 этюдов, 90 прелюдий, 21 мазурка, 11 экспромтов, вальсы.

27 апреля (14 апреля по старому стилю) 1915 года Александр Скрябин скоропостижно скончался в Москве от заражения крови.

В 1916 году по постановлению Городской думы на доме Скрябина была установлена мемориальная доска. В 1922 году в квартире, в которой композитор жил с 1912 года до своей смерти, был открыт Музей Скрябина.

Композитор был женат на пианистке Вере Исакович. В браке были рождены четверо детей. Второй его женой (гражданской) стала Татьяна Шлецер, племянница пианиста Павла Шлецера. Их сын Юлиан Скрябин (1908-1919), учился в Киевской консерватории по классу композиции Рейнгольда Глиэра, несмотря на юный возраст, был многообещающим композитором, но трагически погиб (утонул). Их старшая дочь Ариадна Скрябина (1905-1944) во время фашистской оккупации была бойцом французского Сопротивления, погибла незадолго до освобождения страны. Младшая дочь Марина Скрябина (1911-1998) была музыковедом во Франции.

Сестра композитора Ксения Скрябина – мать известного проповедника и мыслителя митрополита Сурожского Антония (1914-2003).

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