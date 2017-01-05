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Биография Раисы Горбачевой

01:1305.01.2017
(обновлено: 10:00 05.01.2017)
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Раиса Максимовна Горбачева. 1989 год
© РИА Новости. Юрий Сомов
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Супруга первого президента СССР Раиса Максимовна Горбачева (в девичестве Титаренко) родилась 5 января 1932 года в городе Рубцовске Западно-Сибирского (ныне Алтайского) края в семье железнодорожного инженера. Из-за работы отца семья часто меняла местожительство.

В 1949 году Раиса Титаренко окончила с золотой медалью среднюю школу в башкирском городе Стерлитамаке и поступила на философский факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова.

Во время учебы в университете она познакомилась со студентом юридического факультета МГУ Михаилом Горбачевым, будущим президентом СССР. 25 сентября 1953 года она вышла за него замуж и взяла фамилию мужа.

После окончания университета в 1954 году продолжила обучение в аспирантуре, но в 1955 году вместе с мужем переехала в Ставрополь, куда Михаил Горбачев уехал по распределению после окончания университета.

© РИА Новости. Юрий Сомов
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Горбачев с супругой в Югославии

Раиса Горбачева работала лектором в Ставропольском отделении Всероссийского общества "Знание", преподавала на кафедре философии Ставропольского медицинского института, Ставропольского сельскохозяйственного института, одновременно занималась социологией, вела социологические исследования в селах и станицах Ставрополья. В 1967 году защитила в Московском государственном педагогическом институте кандидатскую диссертацию по теме "Формирование новых черт быта колхозного крестьянства (по материалам социологических исследований в Ставропольском крае)".

В 1978 году, в связи с избранием Михаила Горбачева секретарем ЦК КПСС, семья переехала в Москву. Раиса Горбачева читала лекции в Московском государственном университете, участвовала в деятельности Всероссийского общества "Знание".

После избрания Михаила Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС в апреле 1985 года, Раиса Горбачева сопровождала мужа во всех его поездках по стране и за рубежом. Она сломала стереотип "непубличности" жены руководителя советского государства, впервые в советской истории появившись на общественной сцене в роли "первой леди".

Личность Раисы Горбачевой вызывала большой интерес за рубежом. В 1987 году британский журнал Woman’s Own назвал ее "Женщиной года", Международный фонд "Вместе за мир" наградил премией "Женщины за мир", в 1991 году она получила премию "Леди года".

© РИА Новости. Александр Макаров
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Супруга Президента СССР Раиса Горбачева в Сан-Франциско. США

Горбачева не только поддерживала мужа, но и вела активную светскую и благотворительную деятельность. Она стояла у истоков созданного в конце 1980-х годов Советского (позднее Российского) фонда культуры, была членом его президиума. При ее поддержке и непосредственном участии осуществлялись культурные программы фонда. Поддержку фонда получали Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Музей Марины Цветаевой, Музей частных коллекций, Музей семьи Бенуа в Петродворце, Музей Рерихов. Он также способствовал восстановлению церквей и памятников гражданской архитектуры, возвращению в СССР ранее вывезенных культурных ценностей, библиотек и архивов.

Раиса Горбачева участвовала в работе правления Фонда "Помощь детям Чернобыля", осуществляла патронаж Международной благотворительной ассоциация "Гематологи мира — детям", шефствовала над Центральной детской больницей в Москве.

В 1991 году в результате стресса во время августовского путча Раиса Горбачева перенесла микроинсульт, серьезно подорвавший ее здоровье. У нее ухудшилось зрение, произошло расстройство речи.

После ухода Михаила Горбачева с поста президента СССР в декабре 1991 года, Раиса Горбачева помогала мужу в создании и работе Международного фонда социально-экономических и политологических исследований ("Горбачев-Фонд"). Она также проверяла факты и цифры книг, которые были написаны Горбачевым после отставки.

© AP Photo/ Boris Yurchenko
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и супругой Раисой сажают дерево у мемориала Ганди в Дели

В марте 1997 года Раиса Горбачева создала и возглавила "Клуб Раисы Максимовны". Главной целью Клуба, в состав которого вошли известные деятели культуры и науки, было обсуждение социальных проблем: роли женщины в современной России, положения незащищенных слоев общества, особенно детей. "Клуб Раисы Максимовны" помогал детским больницам, провинциальным учителям, педагогам, работающим с "трудными" детьми.

Горбачева – автор автобиографической книги "Я надеюсь…" (1991).

22 июля 1999 года врачи Института гематологии РАМН обнаружили у Раисы Горбачевой тяжелое заболевание крови – лейкоз. Она проходила лечение в медицинской клинике Вестфальского университета в Мюнстере (ФРГ).
20 сентября 1999 года Раиса Горбачева умерла, похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

В 2007 году в Санкт-Петербурге был открыт Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой.

Дочь Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича Горбачевых — Ирина Горбачева-Вирганская, 1957 года рождения, по образованию медик, является вице-президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Раиса Горбачева - первая первая леди страны
Раиса Максимовна Горбачева. 1989 год
© РИА Новости. Юрий Сомов
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Раиса Горбачева, жена первого президента СССР, была первым человеком в Советском Союзе, начавшим возрождение в стране благотворительности после длительного перерыва.
Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева Раиса во время посещения Ассоциации советско-кубинской дружбы в Гаване
© РИА Новости. Владимир Родионов
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Раиса Горбачева сломала традицию, в силу которой жены высших советских руководителей оставались за кадром общественной жизни. Она встала в один ряд с мужем.
Супруга Президента СССР Раиса Горбачева в Сан-Франциско. США
© РИА Новости. Александр Макаров
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Супруга Президента СССР Раиса Максимовна Горбачева в городском трамвае в Сан-Франциско во время официального визита Горбачева в США.
Генеральный скретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой в Красноярском крае. 12 сентября 1988 года
© РИА Новости
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Неприязнь соотечественников и соотечественниц преследовала Раису Максимовну вплоть до августовского путча ГКЧП 1991 года, когда в дни заключения президента СССР в Форосе люди впервые увидели в ней женщину, поддержавшую мужа в трудный час.
Официальный визит во Францию Генерального секретаря ЦК КПСС, члена Президиума Верховного Совета СССР Михаила Горбачева с супругой Раисой
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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В качестве супруги Генерального секретаря ЦК КПСС, а позднее президента СССР, Раиса Максимовна сопровождала Михаила Горбачева в его в поездках, участвовала в приемах иностранных делегаций, приезжавших в Советский Союз, регулярно появлялась на телеэкранах.
Михаил Горбачев, Маргарет Тэтчер и Раиса Горбачева
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Раисой Горбачевой и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Большом Кремлевском дворце во время официального визита Тэтчер в СССР, 3 марта 1987 года.
Раиса Максимовна Горбачева на вечере памяти защитников Демократии. 1991 год
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Раиса Максимовна Горбачева на вечере памяти защитников Демократии в Большом театре СССР, 1991 год.
Семья Горбачевых на вечере в Доме Композиторов в Москве
© РИА Новости. Борис Кауфман
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Раиса Горбачева стояла у истоков созданного в конце 1980-х годов Советского фонда культуры.
На фото: семья Горбачевых на вечере в Доме Композиторов в Москве.
Раиса Максимовна Горбачева во время встречи в Обществе Франция-СССР. 1989 год
© РИА Новости. Борис Бабанов
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Супруга президента нередко вызывала неприязнь советских женщин, многим из которых казалось, что она слишком часто меняет наряды и много говорит, ведь до нее с женами высокопоставленных лиц, как правило, встречалась Валентина Терешкова.
Раиса Горбачева во время посещения Сорбонны. Франция
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Имидж первой леди Советского Союза на Западе считали безупречным: за границей в ней видели один из символов перемен, происходящих в стране.
Раиса Горбачева опускает бюллетень в урну для голосований на избирательном участке
© РИА Новости. Борис Бабанов
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Раиса Максимовна Горбачева на избирательном участке.
Михаил Горбачев и Раиса Горбачева с сотрудниками Чернобыльской АЭС
© РИА Новости. Парадня
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и его супруга Раиса Горбачева на встрече с сотрудниками Чернобыльской АЭС.
Раиса Горбачева отвечает на вопросы журналистов
© РИА Новости. Сергей Компанийченко
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Пресс-конференция Раисы Горбачевой в Доме журналистов Санкт-Петербурга.
Раиса Горбачева во время встречи с детьми в городском парке в США
© РИА Новости. Александр Макаров
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Раиса Горбачева во время встречи с детьми в городском парке во время государственного визита Михаила Горбачева в США.
Раиса Горбачева, супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Раиса Максимовна Горбачева во время визита Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева во Францию, апрель 1985 года.
Жители Братиславы приветствуют Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и его супругу Раису
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Раиса Максимовна Горбачева во время визита Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в ЧССР.
Раиса Максимовна Горбачев во время экскурсии по городу Шанхаю. 1989 год
© РИА Новости. Александр Макаров
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Раиса Максимовна Горбачев во время экскурсии по городу Шанхаю, 1989 год.
Раиса Горбачева с сопровождающими лицами на улице Гинза, Япония
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Модельерам было легко работать с первой леди СССР - у нее была хорошая фигура и ей шли практически все наряды.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев и Раиса Горбачева общаются с местными жителями во время посещения Великой китайской стены.
Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева на открытии скульптурной композиции Пропустите утят возле Новодевичьего монастыря в Москве. 1991 год
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева, супруга президента США Барбара Буш на открытии скульптурной композиции "Пропустите утят" возле Новодевичьего монастыря во время официального визита Президента США Джорджа Буша в СССР.
Раиса Максимовна Горбачева. 1996 год
© РИА Новости. Сергей Компанийченко
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После добровольной отставки Горбачёва с поста Президента СССР она исчезла из поля зрения прессы. Чета Горбачевых жила на даче, предоставленной бывшему президенту в пожизненное пользование.
Раиса Максимовна Горбачева во время посещения Института промышленного дизайна в Варшаве
© РИА Новости. Борис Бабанов
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Раиса Максимовна Горбачева всю жизнь создавала структуру помощи детям, больным лейкозами. А потом случилась страшная трагедия. Раиса Максимовна сама умерла от этой болезни.
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