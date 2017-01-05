Биография Раисы Горбачевой

Супруга первого президента СССР Раиса Максимовна Горбачева (в девичестве Титаренко) родилась 5 января 1932 года в городе Рубцовске Западно-Сибирского (ныне Алтайского) края в семье железнодорожного инженера. Из-за работы отца семья часто меняла местожительство.

В 1949 году Раиса Титаренко окончила с золотой медалью среднюю школу в башкирском городе Стерлитамаке и поступила на философский факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова.

Во время учебы в университете она познакомилась со студентом юридического факультета МГУ Михаилом Горбачевым, будущим президентом СССР. 25 сентября 1953 года она вышла за него замуж и взяла фамилию мужа.

После окончания университета в 1954 году продолжила обучение в аспирантуре, но в 1955 году вместе с мужем переехала в Ставрополь, куда Михаил Горбачев уехал по распределению после окончания университета.

Раиса Горбачева работала лектором в Ставропольском отделении Всероссийского общества "Знание", преподавала на кафедре философии Ставропольского медицинского института, Ставропольского сельскохозяйственного института, одновременно занималась социологией, вела социологические исследования в селах и станицах Ставрополья. В 1967 году защитила в Московском государственном педагогическом институте кандидатскую диссертацию по теме "Формирование новых черт быта колхозного крестьянства (по материалам социологических исследований в Ставропольском крае)".

В 1978 году, в связи с избранием Михаила Горбачева секретарем ЦК КПСС, семья переехала в Москву. Раиса Горбачева читала лекции в Московском государственном университете, участвовала в деятельности Всероссийского общества "Знание".

После избрания Михаила Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС в апреле 1985 года, Раиса Горбачева сопровождала мужа во всех его поездках по стране и за рубежом. Она сломала стереотип "непубличности" жены руководителя советского государства, впервые в советской истории появившись на общественной сцене в роли "первой леди".

Личность Раисы Горбачевой вызывала большой интерес за рубежом. В 1987 году британский журнал Woman’s Own назвал ее "Женщиной года", Международный фонд "Вместе за мир" наградил премией "Женщины за мир", в 1991 году она получила премию "Леди года".

Горбачева не только поддерживала мужа, но и вела активную светскую и благотворительную деятельность. Она стояла у истоков созданного в конце 1980-х годов Советского (позднее Российского) фонда культуры, была членом его президиума. При ее поддержке и непосредственном участии осуществлялись культурные программы фонда. Поддержку фонда получали Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Музей Марины Цветаевой, Музей частных коллекций, Музей семьи Бенуа в Петродворце, Музей Рерихов. Он также способствовал восстановлению церквей и памятников гражданской архитектуры, возвращению в СССР ранее вывезенных культурных ценностей, библиотек и архивов.

Раиса Горбачева участвовала в работе правления Фонда "Помощь детям Чернобыля", осуществляла патронаж Международной благотворительной ассоциация "Гематологи мира — детям", шефствовала над Центральной детской больницей в Москве.

В 1991 году в результате стресса во время августовского путча Раиса Горбачева перенесла микроинсульт, серьезно подорвавший ее здоровье. У нее ухудшилось зрение, произошло расстройство речи.

После ухода Михаила Горбачева с поста президента СССР в декабре 1991 года, Раиса Горбачева помогала мужу в создании и работе Международного фонда социально-экономических и политологических исследований ("Горбачев-Фонд"). Она также проверяла факты и цифры книг, которые были написаны Горбачевым после отставки.

© AP Photo/ Boris Yurchenko Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и супругой Раисой сажают дерево у мемориала Ганди в Дели

В марте 1997 года Раиса Горбачева создала и возглавила "Клуб Раисы Максимовны". Главной целью Клуба, в состав которого вошли известные деятели культуры и науки, было обсуждение социальных проблем: роли женщины в современной России, положения незащищенных слоев общества, особенно детей. "Клуб Раисы Максимовны" помогал детским больницам, провинциальным учителям, педагогам, работающим с "трудными" детьми.

Горбачева – автор автобиографической книги "Я надеюсь…" (1991).

22 июля 1999 года врачи Института гематологии РАМН обнаружили у Раисы Горбачевой тяжелое заболевание крови – лейкоз. Она проходила лечение в медицинской клинике Вестфальского университета в Мюнстере (ФРГ).

20 сентября 1999 года Раиса Горбачева умерла, похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

В 2007 году в Санкт-Петербурге был открыт Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой.

Дочь Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича Горбачевых — Ирина Горбачева-Вирганская, 1957 года рождения, по образованию медик, является вице-президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд).

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