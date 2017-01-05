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Биография Умберто Эко

01:1205.01.2017
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Итальянский писатель и философ Умберто Эко
© AFP 2016/ Attila Kisbenedek

Итальянский прозаик, семиотик, культуролог, эссеист Умберто Эко (Umberto Eco) родился 5 января 1932 года в небольшом городке Алессандрии в северо-западной части административной области Пьемонт, Италия. Его отец – Джулио Эко, ветеран трех войн, работал бухгалтером. Фамилия Эко была дана его дедушке (подкидышу) представителем городской администрации – это аббревиатура латинского выражения ex caelis oblatus, что означает "подарок с небес". 

Исполняя желание отца, который хотел, чтобы сын стал адвокатом, Умберто Эко поступил в Туринский университет, где слушал курс по юриспруденции, но вскоре оставил эту науку и занялся изучением средневековой философии. В 1954 году он окончил университет, в качестве диссертационной работы представив сочинение, посвященное религиозному мыслителю и философу Фоме Аквинскому.

В 1954 году Умберто Эко поступил на работу в телерадиокомпанию RAI, где был редактором программ по культуре. В 1958-1959 годах служил в армии.

В 1959-1975 годах работал старшим редактором по разделу "литература нон фикшн" миланского издательства "Бомпьяни", а также сотрудничал с журналом Il Verri и многими итальянскими изданиями.

Умберто Эко вел интенсивную преподавательскую и академическую деятельность. Он читал лекции по эстетике на факультете литературы и философии Туринского университета и на архитектурном факультете Миланского политехнического института (1961-1964), был профессором визуальных коммуникаций архитектурного факультета Флорентийского университета (1966–1969), профессором семиотики (науки, исследующей свойства знаков и знаковых систем) архитектурного факультета Миланского политехнического института (1969-1971).

С 1971 года по 2007 год деятельность Умберто Эко была связана с Болонским университетом, где он занимал должности профессора семиотики факультета литературы и философии, заведующего кафедрой семиотики, а также директора Института наук о коммуникации и директора программ получения ученой степени по семиотике.

Умберто Эко преподавал в различных университетах мира: Оксфорде, Гарварде, Йельском, Колумбийском университетах. Он выступал с лекциями и вел семинары в университетах СССР и России, Туниса, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Польши, Японии, а также в таких культурных центрах, как Библиотека конгресса США и Союз писателей СССР.

Известность к Эко‑семиотику пришла после публикации книги Opera aperta (1962), где было дано понятие "открытое произведение", идея которого может иметь несколько интерпретаций, тогда как "закрытое произведение" – одну-единственную интерпретацию. Среди его научных публикаций наиболее известны "Устрашенные и сплоченные" (1964) о теории массовой коммуникации, "Поэтика Джойса" (1965), "Знак" (1971), "Трактат по общей семиотике" (1975), "На периферии империи" (1977) о проблемах истории культуры, "Семиотика и философия языка" (1984), "Пределы интерпретации" (1990) и другие.

Много сделал ученый и для осмысления явлений постмодернизма и массовой культуры.

© AFP 2016/ Miguel Medina
Итальянский писатель и философ Умберто Эко

Умберто Эко являлся основателем выходящего с 1971 года журнала Versus, посвященного вопросам семиотики, и организатором первого международного конгресса по семиотике в Милане (1974). Он был президентом Международного центра семиотических и когнитивных исследований, директором Департамента семиотических и когнитивных исследований.

Однако всемирная слава пришла к Умберто Эко не как к ученому, а как к прозаику. Его первый роман "Имя розы" (1980) несколько лет состоял в списке бестселлеров. Книга была переведена на многие иностранные языки, отмечена итальянской премией "Стрега" (1981) и французской премией "Медичи" (1982). Экранизация романа "Имя розы" (1986), осуществленная французским кинорежиссером Жан-Жаком Анно, получила премию "Сезар" в 1987 году.

Перу писателя принадлежат также романы "Маятник Фуко" (1988), "Остров накануне" (1994), "Баудолино" (2000), "Таинственное пламя царицы Лоаны" (2004).

© Фото: издательство CORPUS
Обложка книги Умберто Эко "Пражское кладбище"

В октябре 2010 года в Италии вышел роман Эко "Пражское кладбище". В ноябре-декабре 2011 года на XIII Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction в Москве эта книга стала абсолютным хитом продаж. Седьмой роман писателя "Нулевой номер" был издан в 2015 году в день его рождения.

Умберто Эко являлся также признанным экспертом в области бондологии, изучающей все, что связано с Джеймсом Бондом.

Эко был членом различных академий, в том числе Болонской академии наук (1994) и американской Академии литературы и искусства (1998), почетным доктором многих университетов мира. Лауреат различных литературных премий.

О нем написано несколько десятков книг и огромное количество статей и диссертаций, творчеству Умберто Эко посвящаются научные конференции.

Ученый и писатель был отмечен наградами многих стран, среди которых французский орден Почетного легиона (1993), немецкий орден "За заслуги" (1999).

В последние годы писатель сочетал активную научную и преподавательскую деятельность с выступлениями в средствах массовой информации, откликаясь на важнейшие события общественной жизни и политики.

Он был женат на немке Ренате Рамге, работавшей искусствоведом‑консультантом. У них двое детей – сын и дочь.

Умберто Эко скончался 19 февраля 2016 года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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