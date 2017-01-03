США
3.013 января08:45МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Биография Джона Толкина

03:0103.01.2017
0260
Автор книги Властелин колец и профессор Оксфордского университета Джон Толкин
© AP Photo

Английский писатель-фантаст, лингвист Джон Рональд Руэл Толкин (John Ronald Ruel Tolkien) родился 3 января 1892 года в городе Блумфонтейн, Оранжевая республика (ныне ЮАР). Его отец был управляющим английского банка, родители поселились в Южной Африке незадолго до рождения Джона в связи с продвижением отца по службе.

В феврале 1896 года отец умер, мать с детьми вернулась в Англию и поселилась Сэрхоуле недалеко от города Бирмингема. В 1904 году умерла мать, и Джон с младшим братом остались под опекой католического священника Фрэнсиса Моргана.

С ранних лет Джона Толкина увлекали языки, он самостоятельно изучал древнеисландский язык, читал немецкие книги по филологии. Затем учил староанглийский, древнегерманский, древнефинский, исландский и готский языки, читал их сказки и легенды.

В 1910-1911 годах он учился в престижной школе Бирмингема — школе короля Эдварда (King Edward’s School). В 1911 году поступил в Экзетер-Колледж (Exeter College) Оксфордского университета. В 1913 году в Stapeldon Magazine, издававшемся в колледже, Джон Толкин опубликовал свое первое стихотворение под названием From the many-willow'd margin of the immemorial Thames.

В 1915 году Толкин окончил Оксфорд со степенью бакалавра, в том же году написал стихотворение "Шаги гоблинов" (Gobin Feet), вошедшее в ежегодник Oxford Poetry за 1915 год.

К этому времени Толкин также окончил курсы радистов-связистов и был зачислен младшим лейтенантом в полк ланкаширских стрелков, воевал на фронтах Первой мировой войны. Участник битвы на Сомме (1916). Переболел сыпным тифом, в результате чего был освобожден от военной службы.

Последующие годы посвятил научной карьере и литературному творчеству.

В 1918-1920 годах входил в состав коллектива, работавшего над новым словарем английского языка в Оксфорде, в 1919 году получил степень магистра.

С 1920 года Толкин преподавал в Университете Лидса, в 1924 году был утвержден в звании профессора, с 1925 года по 1959 год преподавал в Оксфордском университете.

В 1922 году был опубликован словарь средневекового английского языка Толкина. Он занимался исследованиями творчества Джефри Чосера и средневекового эпоса "Беовульф" (Beowulf), подготовил издания трех среднеанглийских памятников: "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" (Sir Gawain and the Green Knight, совместно с Эриком Гордоном), "Руководство для затворниц" (Ancrene Wisse) и "Сэр Орфео" (Sir Orfeo). Толкин даже "дописывал" утерянные стихи знаменитой "Старшей Эдды", сборника древнеисландских мифов ХIII века.

Толкин придумал несколько своих языков – например, квенья (язык "высоких эльфов"), синдарин (язык "серых эльфов"), кхуздул (тайный язык гномов). Их изобретение повлияло на его литературное творчество.

В 1920-х годах он начал писать цикл мифов и легенд Средиземья, который позже стал "Сильмариллионом" (The Silmarillion, издан после смерти Толкина в 1977 году).

В начале 1930-х годов вокруг друга Толкина писателя Клайва Льюиса собрался неформальный литературный клуб "Инклинги" (Inklings; inkling – "намек"; иногда название кружка рассматривают как производное от слова ink – "чернила"), ряд членов которого увлекались северной мифологией. Вскоре клуб распался, но с прежним названием выпускником Оксфорда Танджи Лином был образован новый, куда также вошли Толкин и Льюис. "Инклинги" на протяжении двух десятилетий регулярно собирались, читали отрывки из своих сочинений и обсуждали их. Известно, что Толкин читал "Инклингам" главы из "Хоббита" (The Hobbit) и "Властелина Колец" (The Lord of the Rings), которые он писал в то время.

© Flickr/ Rohtola
Дж. Р. Р. Толкин. Дом в Бэг-энде. Резиденция Б. Бэггинса, эсквайра

Книга "Хоббит" была опубликована в 1937 году, она была проиллюстрирована более ста рисунками Толкина, которые поясняли повествование. "Хоббит" имел необыкновенный успех сразу после публикации, получил премию издательства "Нью-Йорк Геральд Трибьюн" как лучшая книга года.

В 1954-1955 годах вышла трилогия Толкина "Властелин Колец" ("Братство Кольца", "Две крепости" и "Возвращение короля"). Роман-эпопея был переведен на многие языки мира и разошелся сначала миллионным тиражом, а на сегодняшний день превзошел планку в двадцать миллионов. Роман дал импульс развитию жанра фэнтэзи и ролевого движения. Книга стала культовой среди молодежи многих стран. Отряды толкинистов, обряженные в рыцарские доспехи, и по сей день устраивают игры, турниры и "походы чести и доблести" в США, Англии, Канаде, Новой Зеландии. Также есть движение толкинистов в России.

Права на экранизацию романа были проданы Толкином в 1968 году, но киноэпопея появилась только в 2001 году. В 2012-2014 годах на экраны вышла кинотрилогия по "Хоббиту", где описывается история, предшествующая событиям "Властелина колец".

При жизни Джона Толкина также были опубликованы рассказ "Лист кисти Ниггля" (Leaf by Niggle, 1945), поэма "Баллада об Аотру и Итрун" (The Lay of Aotrou and Itroun, 1945), сказка "Фермер Джайлс из Хэма" (Farmer Giles of Ham, 1949), сборник стихов "Приключения Тома Бомбадила" (The Adventures of Tom Bombadil, 1962), рассказ "Кузнец из Большого Вуттона" (Smith of Wootton Major, 1967) и др.

© Фото: Tolkien Library
Обложка книги Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно", издание 1937 года

В последние годы жизни Толкин был окружен всеобщим признанием. В июне 1972 года он получил звание доктора литературы от Оксфордского университета, а в 1973 году в Букингемском дворце королева Елизавета вручила писателю орден Британской империи второй степени.

Джон Рональд Руэл Толкин умер в Оксфорде 2 сентября 1973 года.

Все его произведения, опубликованные после 1973 года, изданы его сыном Кристофером. Среди них "Письма Рождественского Деда" (The Father Christmas Letters, 1976), "Сильмариллион" (The Silmarillion, 1977), "Неоконченные сказания Нуменора и Средиземья" (Unfinished Tales of Numenor and Middle-earth, 1980), "Чудовища и критики" (The Monsters And The Critics And Others Esseys, 1983), "История Средиземья" в 12-ти томах (The History of Middle-earth, 1983-1986), "Сказки Волшебной страны" (Tales from the Perilous Realm, 1997), "История Хоббита" (The History of The Hobbit, 2009), "Падение Артура" (The Fall of Arthur, 2013) и др.

В мае 2017 года, как ожидается, в Великобритании выйдет ранее не издававшаяся повесть Джона Толкина "Повесть о Берене и Лютиэн" (Beren and Luthien).

Джон Толкин с 1916 года был женат на Эдит Бретт, супруги прожили вместе 55 лет и воспитали троих сыновей и дочь.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
+
Справки
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.