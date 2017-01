Биография Джона Толкина

Английский писатель-фантаст, лингвист Джон Рональд Руэл Толкин (John Ronald Ruel Tolkien) родился 3 января 1892 года в городе Блумфонтейн, Оранжевая республика (ныне ЮАР). Его отец был управляющим английского банка, родители поселились в Южной Африке незадолго до рождения Джона в связи с продвижением отца по службе.

В феврале 1896 года отец умер, мать с детьми вернулась в Англию и поселилась Сэрхоуле недалеко от города Бирмингема. В 1904 году умерла мать, и Джон с младшим братом остались под опекой католического священника Фрэнсиса Моргана.

С ранних лет Джона Толкина увлекали языки, он самостоятельно изучал древнеисландский язык, читал немецкие книги по филологии. Затем учил староанглийский, древнегерманский, древнефинский, исландский и готский языки, читал их сказки и легенды.

В 1910-1911 годах он учился в престижной школе Бирмингема — школе короля Эдварда (King Edward’s School). В 1911 году поступил в Экзетер-Колледж (Exeter College) Оксфордского университета. В 1913 году в Stapeldon Magazine, издававшемся в колледже, Джон Толкин опубликовал свое первое стихотворение под названием From the many-willow'd margin of the immemorial Thames.

В 1915 году Толкин окончил Оксфорд со степенью бакалавра, в том же году написал стихотворение "Шаги гоблинов" (Gobin Feet), вошедшее в ежегодник Oxford Poetry за 1915 год.

К этому времени Толкин также окончил курсы радистов-связистов и был зачислен младшим лейтенантом в полк ланкаширских стрелков, воевал на фронтах Первой мировой войны. Участник битвы на Сомме (1916). Переболел сыпным тифом, в результате чего был освобожден от военной службы.

Последующие годы посвятил научной карьере и литературному творчеству.

В 1918-1920 годах входил в состав коллектива, работавшего над новым словарем английского языка в Оксфорде, в 1919 году получил степень магистра.

С 1920 года Толкин преподавал в Университете Лидса, в 1924 году был утвержден в звании профессора, с 1925 года по 1959 год преподавал в Оксфордском университете.

В 1922 году был опубликован словарь средневекового английского языка Толкина. Он занимался исследованиями творчества Джефри Чосера и средневекового эпоса "Беовульф" (Beowulf), подготовил издания трех среднеанглийских памятников: "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" (Sir Gawain and the Green Knight, совместно с Эриком Гордоном), "Руководство для затворниц" (Ancrene Wisse) и "Сэр Орфео" (Sir Orfeo). Толкин даже "дописывал" утерянные стихи знаменитой "Старшей Эдды", сборника древнеисландских мифов ХIII века.

Толкин придумал несколько своих языков – например, квенья (язык "высоких эльфов"), синдарин (язык "серых эльфов"), кхуздул (тайный язык гномов). Их изобретение повлияло на его литературное творчество.

В 1920-х годах он начал писать цикл мифов и легенд Средиземья, который позже стал "Сильмариллионом" (The Silmarillion, издан после смерти Толкина в 1977 году).

В начале 1930-х годов вокруг друга Толкина писателя Клайва Льюиса собрался неформальный литературный клуб "Инклинги" (Inklings; inkling – "намек"; иногда название кружка рассматривают как производное от слова ink – "чернила"), ряд членов которого увлекались северной мифологией. Вскоре клуб распался, но с прежним названием выпускником Оксфорда Танджи Лином был образован новый, куда также вошли Толкин и Льюис. "Инклинги" на протяжении двух десятилетий регулярно собирались, читали отрывки из своих сочинений и обсуждали их. Известно, что Толкин читал "Инклингам" главы из "Хоббита" (The Hobbit) и "Властелина Колец" (The Lord of the Rings), которые он писал в то время.

© Flickr/ Rohtola Дж. Р. Р. Толкин. Дом в Бэг-энде. Резиденция Б. Бэггинса, эсквайра

Книга "Хоббит" была опубликована в 1937 году, она была проиллюстрирована более ста рисунками Толкина, которые поясняли повествование. "Хоббит" имел необыкновенный успех сразу после публикации, получил премию издательства "Нью-Йорк Геральд Трибьюн" как лучшая книга года.

В 1954-1955 годах вышла трилогия Толкина "Властелин Колец" ("Братство Кольца", "Две крепости" и "Возвращение короля"). Роман-эпопея был переведен на многие языки мира и разошелся сначала миллионным тиражом, а на сегодняшний день превзошел планку в двадцать миллионов. Роман дал импульс развитию жанра фэнтэзи и ролевого движения. Книга стала культовой среди молодежи многих стран. Отряды толкинистов, обряженные в рыцарские доспехи, и по сей день устраивают игры, турниры и "походы чести и доблести" в США, Англии, Канаде, Новой Зеландии. Также есть движение толкинистов в России.

Права на экранизацию романа были проданы Толкином в 1968 году, но киноэпопея появилась только в 2001 году. В 2012-2014 годах на экраны вышла кинотрилогия по "Хоббиту", где описывается история, предшествующая событиям "Властелина колец".

При жизни Джона Толкина также были опубликованы рассказ "Лист кисти Ниггля" (Leaf by Niggle, 1945), поэма "Баллада об Аотру и Итрун" (The Lay of Aotrou and Itroun, 1945), сказка "Фермер Джайлс из Хэма" (Farmer Giles of Ham, 1949), сборник стихов "Приключения Тома Бомбадила" (The Adventures of Tom Bombadil, 1962), рассказ "Кузнец из Большого Вуттона" (Smith of Wootton Major, 1967) и др.

© Фото: Tolkien Library Обложка книги Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно", издание 1937 года

В последние годы жизни Толкин был окружен всеобщим признанием. В июне 1972 года он получил звание доктора литературы от Оксфордского университета, а в 1973 году в Букингемском дворце королева Елизавета вручила писателю орден Британской империи второй степени.

Джон Рональд Руэл Толкин умер в Оксфорде 2 сентября 1973 года.

Все его произведения, опубликованные после 1973 года, изданы его сыном Кристофером. Среди них "Письма Рождественского Деда" (The Father Christmas Letters, 1976), "Сильмариллион" (The Silmarillion, 1977), "Неоконченные сказания Нуменора и Средиземья" (Unfinished Tales of Numenor and Middle-earth, 1980), "Чудовища и критики" (The Monsters And The Critics And Others Esseys, 1983), "История Средиземья" в 12-ти томах (The History of Middle-earth, 1983-1986), "Сказки Волшебной страны" (Tales from the Perilous Realm, 1997), "История Хоббита" (The History of The Hobbit, 2009), "Падение Артура" (The Fall of Arthur, 2013) и др.

В мае 2017 года, как ожидается, в Великобритании выйдет ранее не издававшаяся повесть Джона Толкина "Повесть о Берене и Лютиэн" (Beren and Luthien).

Джон Толкин с 1916 года был женат на Эдит Бретт, супруги прожили вместе 55 лет и воспитали троих сыновей и дочь.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников