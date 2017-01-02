Биография ветерана футбола Виктора Царева

Известный советский футболист и тренер, чемпион Европы 1960 года Виктор Григорьевич Царев родился 2 июня 1931 года в городе Москве в семье рабочих.

С ранних лет Виктор Царев занимался спортом, летом играл в футбол, зимой – в хоккей с мячом. В 1948 году его пригласили в юношескую клубную команду "Динамо". Его первыми тренерами стали Илья Бизюков и Аркадий Чернышев.

В 1951 году Царев был призван в армию, попал в армейскую часть, затем был откомандирован в футбольную команду города Калинина (ныне Тверь). Весной 1953 года команда города Калинина стала командой Московского военного округа.

В 1953 году Виктор Царев закончил службу и вернулся в "Динамо". Цареву не сразу нашлось место в основном составе — слишком высока была конкуренция, поначалу он играл в дубле.

Дебют Царева в основном составе "Динамо" в чемпионате страны пришелся на 11 июля 1955 года. В 1955 году он завоевал свою первую золотую медаль чемпиона СССР. В том же сезоне динамовцы вышли и в финал Кубка СССР.

В 1957 году Виктор Царев вторично стал чемпионом страны, а еще через два года завоевал и третью золотую медаль. В 1963 году Виктор Царев стал четырехкратным чемпионом СССР. В его коллекции наград есть также 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

В 1958-1964 годах Царев был капитаном команды. Он стал лидером среди капитанов команды за все годы ее существования — выводил команду на поле в 189 официальных матчах чемпионата и розыгрыша Кубка страны.

Виктор Царев был капитаном молодежной сборной страны на футбольном турнире Всемирных игр молодежи, проводившемся в Москве в 1957 году. Наша сборная выиграла с большим преимуществом все матчи, и капитан сборной получил главный приз турнира.

В 1958-1960, 1963 годах играл в первой сборной СССР, в которой провел 12 матчей. В 1960 году Виктор Царев стал чемпионом первого Кубка Европы.

Участник финального турнира чемпионата мира 1958 года. Входил в состав сборной СССР на финал Кубка Европы 1964 года.

В 1957-1960 годах выступал во второй сборной СССР, был капитаном этой сборной.

В 1967 году Виктор Царев оставил большой футбол.

В 1967-1968 годах был помощником главного тренера сборной СССР Михаила Якушина. Под руководством этих тренеров сборная СССР вышла в финал чемпионата Европы, который состоялся в Италии в 1968 году.

В 1973-1975 годах Виктор Григорьевич тренировал родное "Динамо". Его команда дважды завоевала бронзовые медали чемпионата СССР.

Старший тренер "Динамо" Москва (1979).

Главный тренер юношеской сборной СССР (1976, 1981), которая в 1976 году стала чемпионом Европы.

В 1979 и 1983-1985 годах — старший тренер отдела футбола и хоккея ЦС "Динамо".

Старший тренер (1968-1972) и директор СДЮШОР (ныне Центр подготовки футболистов) "Динамо" Москва имени Льва Яшина (1975-1979, 1980-1982, 1985-2007).

С января 2008 года был заместителем генерального директора ФК "Динамо" Москва.

Полузащитник, центральный защитник.

Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России.

Чемпион Европы (1960).

Чемпион СССР (1955, 1957, 1959 и 1963), серебряный (1956, 1958 и 1962), бронзовый (1960) призер.

Награжден орденом Дружбы, орденом Почета и медалями.

2 января 2017 года стало известно, что Виктор Царев скончался.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников