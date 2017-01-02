США
2.012 января13:19МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Биография композитора Милия Балакирева

03:0902.01.2017
0300
Русский композитор Милий Балакирев
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

Русский композитор, пианист и дирижер Милий Алексеевич Балакирев родился 2 января 1837 года (21 декабря 1836 года по старому стилю) в Нижнем Новгороде. Он был потомственным дворянином, род Балакиревых известен с середины XIV века. Первые уроки игры на фортепиано получил у матери Елизаветы Яшеровой, летом 1846 года в Москве учился у пианиста и композитора Александра Дюбюка – ученика ирландского композитора Джона Филда.

В 1848-1853 годах Балакирев обучался в нижегородском Александровском дворянском институте, параллельно брал уроки у дирижера и пианиста Карла Эйзриха – воспитанника Венской консерватории.

Решающее значение для Балакирева-музыканта имело знакомство с Александром Улыбышевым, дипломатом, а также знатоком музыки, автором трехтомной биографии Вольфганга Моцарта. В доме Улыбышева Балакирев дирижировал любительским оркестром на музыкальных вечерах, выступал в качестве пианиста, изучал партитуры в библиотеке.

В 1853 году поступив на математический факультет Казанского университета, Балакирев через год оставил учебу, чтобы посвятить себя исключительно музыке.

К этому времени относятся его первые творческие опыты – фортепианные сочинения, романсы.

В 1855 году Балакирев переехал в Петербург, где в 1856 году познакомился с композитором Михаилом Глинкой, высоко оценившим его дарование.

В конце 1850-х годов Балакирев объединил и возглавил кружок молодых русских композиторов – Цезаря Кюи, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова и Александра Бородина. Все четверо, как и сам Балакирев, не имели профессионального музыкального образования. Кюи был военным инженером, Мусоргский – офицером в отставке, Римский-Корсаков – моряком, Бородин – химиком. Это объединение вошло в историю музыки под названием "Могучей кучки", данным ему критиком Bладимиром Стасовым. Все сочиненное начинающими композиторами исполнялось на собраниях кружка, где Балакирев поправлял и делал указания по партитуре.

К этому времени Милий Балакирев написал 20 романсов, среди которых "Приди ко мне", "Песня Селима" (1858 – оба), "Песня золотой рыбки" (1860).

Стремясь к распространению музыкального образования среди широких кругов населения, Балакирев организовал в 1862 году совместно с хоровым дирижером Гавриилом Ломакиным "Бесплатную музыкальную школу", которой руководил в 1868-1873 и в 1881-1908 годах. Он также дирижировал концертами школы, а в 1867-1869 годах – концертами Русского музыкального общества.

В 1883-1895 годах Балакирев был управляющим Петербургской придворной капеллы, где улучшил репертуар и исполнение. Он поднял преподавание пения и теории музыки на профессиональный уровень и ввел инструментальные классы. Наиболее одаренные ученики капеллы образовали вокруг своего руководителя музыкальный кружок. Балакирев был также центром так называемого Веймарского кружка.

Он редактировал ранние сочинения Мусоргского, Бородина и Римского-Корсакова, совместно с последним готовил к изданию партитуры опер Глинки "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила", сочинения Фредерика Шопена.

Во второй половине 1860-х годов Балакирев поставил в Праге оперы Глинки "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила".

В 1894 году по его инициативе был установлен памятник Шопену в Желязовой Воле (месте рождения Шопена), там же и в Варшаве исполнял публично произведения этого композитора.

С начала 1880-х годов он был цензором духовно-музыкальных произведений. Духовно-музыкальное наследие Балакирева составило 11 законченных работ, главным образом предназначенных к исполнению за богослужением.

Балакирев создал две симфонии (1897, 1908); три увертюры, в том числе Увертюра на темы трех русских песен (1858); симфонические поэмы "Русь" ("1000 лет", 1862), "В Чехии" (1867), "Тамара" (1882). Он написал музыку к трагедии Шекспира "Король Лир" (1861); два концерта для фортепиано с оркестром; фантазию "Исламей" (1869); Кантату на открытие в Петербурге памятника Глинке (1904); пьесы для фортепиано.

Балакирев – автор 40 романсов. Композитор положил на музыку стихи "Утес" и "Когда волнуется желтеющая нива" Михаила Лермонтова, "Я пришел к тебе с приветом" и "Шепот, робкое дыханье" Афанасия Фета.

29 мая (16 мая по старому стилю) 1910 года Милий Балакирев скончался в Петербурге. Похоронен в Некрополе мастеров искусств.

Во Владимире, Екатеринбурге, Липецке и Нижнем Новгороде есть улицы и переулки, названные в честь композитора. Также имя Милия Балакирева носят музыкальные школы и школы искусств в Москве, Нижнем Новгороде и Гусь-Хрустальном.

В 2017 году площадь композитора Балакирева появится в Москве на пересечении Самаркандского бульвара и Ферганской улицы в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
+
Справки
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.