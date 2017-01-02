Биография композитора Милия Балакирева

Русский композитор, пианист и дирижер Милий Алексеевич Балакирев родился 2 января 1837 года (21 декабря 1836 года по старому стилю) в Нижнем Новгороде. Он был потомственным дворянином, род Балакиревых известен с середины XIV века. Первые уроки игры на фортепиано получил у матери Елизаветы Яшеровой, летом 1846 года в Москве учился у пианиста и композитора Александра Дюбюка – ученика ирландского композитора Джона Филда.

В 1848-1853 годах Балакирев обучался в нижегородском Александровском дворянском институте, параллельно брал уроки у дирижера и пианиста Карла Эйзриха – воспитанника Венской консерватории.

Решающее значение для Балакирева-музыканта имело знакомство с Александром Улыбышевым, дипломатом, а также знатоком музыки, автором трехтомной биографии Вольфганга Моцарта. В доме Улыбышева Балакирев дирижировал любительским оркестром на музыкальных вечерах, выступал в качестве пианиста, изучал партитуры в библиотеке.

В 1853 году поступив на математический факультет Казанского университета, Балакирев через год оставил учебу, чтобы посвятить себя исключительно музыке.

К этому времени относятся его первые творческие опыты – фортепианные сочинения, романсы.

В 1855 году Балакирев переехал в Петербург, где в 1856 году познакомился с композитором Михаилом Глинкой, высоко оценившим его дарование.

В конце 1850-х годов Балакирев объединил и возглавил кружок молодых русских композиторов – Цезаря Кюи, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова и Александра Бородина. Все четверо, как и сам Балакирев, не имели профессионального музыкального образования. Кюи был военным инженером, Мусоргский – офицером в отставке, Римский-Корсаков – моряком, Бородин – химиком. Это объединение вошло в историю музыки под названием "Могучей кучки", данным ему критиком Bладимиром Стасовым. Все сочиненное начинающими композиторами исполнялось на собраниях кружка, где Балакирев поправлял и делал указания по партитуре.

К этому времени Милий Балакирев написал 20 романсов, среди которых "Приди ко мне", "Песня Селима" (1858 – оба), "Песня золотой рыбки" (1860).

Стремясь к распространению музыкального образования среди широких кругов населения, Балакирев организовал в 1862 году совместно с хоровым дирижером Гавриилом Ломакиным "Бесплатную музыкальную школу", которой руководил в 1868-1873 и в 1881-1908 годах. Он также дирижировал концертами школы, а в 1867-1869 годах – концертами Русского музыкального общества.

В 1883-1895 годах Балакирев был управляющим Петербургской придворной капеллы, где улучшил репертуар и исполнение. Он поднял преподавание пения и теории музыки на профессиональный уровень и ввел инструментальные классы. Наиболее одаренные ученики капеллы образовали вокруг своего руководителя музыкальный кружок. Балакирев был также центром так называемого Веймарского кружка.

Он редактировал ранние сочинения Мусоргского, Бородина и Римского-Корсакова, совместно с последним готовил к изданию партитуры опер Глинки "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила", сочинения Фредерика Шопена.

Во второй половине 1860-х годов Балакирев поставил в Праге оперы Глинки "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила".

В 1894 году по его инициативе был установлен памятник Шопену в Желязовой Воле (месте рождения Шопена), там же и в Варшаве исполнял публично произведения этого композитора.

С начала 1880-х годов он был цензором духовно-музыкальных произведений. Духовно-музыкальное наследие Балакирева составило 11 законченных работ, главным образом предназначенных к исполнению за богослужением.

Балакирев создал две симфонии (1897, 1908); три увертюры, в том числе Увертюра на темы трех русских песен (1858); симфонические поэмы "Русь" ("1000 лет", 1862), "В Чехии" (1867), "Тамара" (1882). Он написал музыку к трагедии Шекспира "Король Лир" (1861); два концерта для фортепиано с оркестром; фантазию "Исламей" (1869); Кантату на открытие в Петербурге памятника Глинке (1904); пьесы для фортепиано.

Балакирев – автор 40 романсов. Композитор положил на музыку стихи "Утес" и "Когда волнуется желтеющая нива" Михаила Лермонтова, "Я пришел к тебе с приветом" и "Шепот, робкое дыханье" Афанасия Фета.

29 мая (16 мая по старому стилю) 1910 года Милий Балакирев скончался в Петербурге. Похоронен в Некрополе мастеров искусств.

Во Владимире, Екатеринбурге, Липецке и Нижнем Новгороде есть улицы и переулки, названные в честь композитора. Также имя Милия Балакирева носят музыкальные школы и школы искусств в Москве, Нижнем Новгороде и Гусь-Хрустальном.

В 2017 году площадь композитора Балакирева появится в Москве на пересечении Самаркандского бульвара и Ферганской улицы в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников