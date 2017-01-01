История введения в наличное обращение банкнот и монет евро

Евро – официальная единая валюта ряда государств-членов Европейского Союза (ЕС), которые в совокупности составляют зону евро.

Появление евровалюты стало завершением многолетних усилий стран ЕС по сближению их национальных финансовых систем.

В 1957 году Бельгией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Францией и ФРГ было подписано соглашение о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) — Римский договор (Treaty of Rome), в котором была провозглашена необходимость формирования общеевропейского рынка с целью углубления политической и экономической интеграции и обеспечения стабильного экономического развития европейских стран.

В 1971 году странами-членами ЕС была принята программа поэтапного создания экономического и валютного союза к 1980 году. Неофициально его называют "планом Вернера" — по имени главного разработчика, премьер-министра Люксембурга Пьера Вернера. План предусматривал постепенное снятие ограничений на движение капиталов внутри ЕЭС, жесткую фиксацию курсов европейских валют и возможный переход к 1980 году на единую валюту.

Однако отмена свободного конвертирования доллара в золото привела к расстройству международной валютной системы, девальвации не только доллара, но и большинства европейских валют. Из "плана Вернера" удалось выполнить только первую часть — создать в 1971 году механизм "валютной змеи". Она действовала как валютный коридор: страны ЕЭС и некоторые другие европейские государства привязывали свои валюты друг к другу и допускали их колебания в заданных границах. Механизм работал, но с частыми сбоями.

Следующим шагом на пути к валютному союзу стало создание в 1979 году Европейской валютной системы (ЕВС). В рамках ЕВС обменные курсы валют фиксировались с помощью так называемого Механизма обменных курсов (МОК). Страны, входящие в систему МОК, обязывались удерживать колебания курсов своих национальных валют в узких пределах. В этот период был впервые введен и прообраз евро – единая расчетная валюта, ЭКЮ (ECU – European Currency Unit), которая, однако, не пользовалась особой популярностью.

Очередной шаг на пути к созданию единой валюты был сделан на Ганноверской встрече ЕС в верхах в июне 1988 года, когда группа представителей центральных европейских банков и независимых экспертов под руководством Жака Делора подготовила специальный план создания валютного союза. "План Делора" содержал развернутую программу трехэтапного перехода стран ЕС к единой валюте.

На первом этапе должны были проводиться подготовительные мероприятия, в частности завершение формирования законодательной базы, осуществление реформы государственного управления, составление плана реформы банков и финансового рынка. На втором этапе (с 1 января 1999 года) предусматривался переход к евро в банковской и финансовой сфере, в безналичных расчетах. На третьем этапе (с 1 января 2002 года) было запланировано полное введение единой валюты, ввод в обращение наличных евро (монет и банкнот).

В 1992 году был подписан Маастрихтский договор (Договор о Европейском союзе), предусматривающий трансформациию ЕС в экономический, валютный и политический союз.

Соглашение предусматривало график введения единой валюты и общие правила в области государственного бюджета, инфляции и процентных ставок для всех членов будущего валютного союза.

Для того, чтобы евро была введена в обращение, все страны-члены валютного союза должны отвечать жестким критериям стабильности, закрепленным в Маастрихтских соглашениях:

– средний уровень годовой инфляции не должен превышать 1,5% от усредненного уровня инфляции трех стран зоны евро с наиболее низкими ее темпами;

– среднегодовой уровень долгосрочных процентных ставок не может превышать их уровень в трех странах с наиболее низкими темпами инфляции более, чем на 2 процентных пункта;

– дефицит госбюджета не должен превышать 3% от ВВП в рыночных ценах;

– государственный долг должен составлять не более 60% от ВВП или же демонстрировать четкую тенденцию его снижения (около 2% в год).

В январе 1994 года в соответствии с Маастрихтским договором во Франкфурте-на-Майне был создан Европейский валютный институт, в задачи которого входило руководство проектом создания единой валюты и наблюдение за экономическими процессами в странах-членах ЕС.

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В 1995 году на саммите в Мадриде были согласованы название новой валюты — "евро", сценарий перехода к новой единой валюте и дата начала перехода на евро – 1 января 1999 года. Также в 1995 году был выбран символ евро "€". Греческая буква "ипсилон" послужила основой для графического символа евро, в котором прослеживается связь с первой буквой слова "Европа". Параллельные линии символизируют стабильность евро.

В июне 1998 года был учрежден Европейский центральный банк (ЕЦБ), заменивший Европейский валютный институт.

Достигнутый всеми государствами-членами ЕС реальный прогресс в реализации "критериев конвергенции" позволил Евросовету на заседании, состоявшемся в Брюсселе (Бельгия) 1-2 мая 1998 года, принять решение о создании Экономического и валютного союза (ЭВС) в составе 11 государств – Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Франции.

Две страны – Великобритания и Дания – также отвечали большинству указанных критериев, но отказались войти в "зону евро" в качестве первых ее участников. У Швеции и Греции финансовые показатели не соответствовали необходимым требованиям. Греция присоединилась к "зоне евро" 1 января 2001 года.

1 января 1999 года в 00:00 часов по европейскому времени страны европейского Экономического и валютного союза ввели единую валюту — евро и начали использовать ее для безналичных расчетов. На этом этапе параллельно и равноправно функционировали и евро и национальные валюты.

С 1 января 2002 года в обращение были введены банкноты и монеты в евро, замещающие прежние банкноты и монеты в национальных денежных единицах. Период параллельного обращения продолжался до конца февраля.

С 1 марта 2002 года наличный и безналичный евро полностью заменил национальные валюты двенадцати стран ЕС.

После 2002 года еще несколько стран смогли войти в еврозону – Словения (2007), Кипр (2008), Мальта (2008), Словакия (2009), Эстония (2011), Латвия (2014) и Литва (2015). В настоящее время в зону евро входят 19 стран.

Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан приняли евро в качестве своей национальной валюты в силу конкретных денежных соглашений с ЕС, и могут выпускать свои собственные монеты евро в определенных пределах. Однако, поскольку они не являются членами ЕС, они не являются частью зоны евро.

Наличные евро, введенные в 2002 году, выпускаются виде монет и банкнот. Дизайн их был выбран на основе конкурсов, проведенных Европейским валютным институтом в 1996 году.

В конкурсе на лучший дизайн банкнот евро было представлено 44 проекта, из которых независимое жюри, состоявшее из экспертов в области маркетинга, дизайна, рекламы, истории искусств, выбрало самые достойные дизайны. Далее был проведен опрос общественного мнения. В 1996 году на основании рекомендаций независимых экспертов и общественного мнения был выбран дизайн-проект, разработанный австрийским художником Робертом Калиной, дизайнером Центрального банка Австрии.

В дизайне банкнот использована тема "века и стили Европы" и отражены архитектурные стили семи периодов европейской культурной истории: классический, романский, готический, ренессанс, барокко, рококо, "металл и стекло", архитектура XX века. На всех купюрах изображены типичные для отдельного периода архитектурные формы: мосты, окна, арки. Окна и двери, изображенные на лицевой стороне банкнот, символизируют европейский дух открытости и сотрудничества. 12 звезд Европейского Союза представляют динамизм и гармонию современной Европы. На обратной стороне каждой из банкнот изображен мост как метафора общения людей в ЕС и за его пределами.

© РИА Новости. Владимир Трефилов Купюры евро разного номинала

Выпускаются банкноты достоинством в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Каждая банкнота имеет свой размер и цвет. Все банкноты евро имеют общий дизайн для каждого достоинства на обеих сторонах и особую защиту от подделок. К средствам защиты относятся водяные знаки, голограммы и нити безопасности.

Евро состоит из 100 центов (евроцентов). Выпускается восемь наименований монет евро — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, а также 1 и 2 евро. Они различаются по размеру, весу, цвету и толщине в зависимости от номинала. Монеты самого высокого номинала – 1 и 2 евро – двухцветные (серебряного и желтого цвета). Монеты среднего номинала – 10, 20 и 50 евроцентов – желтого цвета, а монеты малого номинала – 1, 2 и 5 евроцентов – цвета меди.

В отличие от банкнот, которые одинаковы для всех стран еврозоны, монеты имеют одну общую сторону, на которой обозначено достоинство монеты, и другую — "национальную". На ней помещено изображение, выбранное той страной, в которой отчеканена монета.

Конкурс по разработке дизайна общей стороны монет евро выиграл Люк Люикс, сотрудник бельгийского Королевского монетного двора. Его проект состоял из трех различных карт Европы, с фоном из двенадцати звезд Европейского союза.

Дизайн общей стороны 1, 2 и 5-центовых монет символизирует место Европы во всем мире. На 10, 20 и 50-ти центовых монетах показано, как государства Еврозоны собираются вместе (государства, не являющиеся членами Евросоюза, также изображены).

На монетах достоинством 1 и 2 евро изображена Европа без границ. Рисунок всех монет содержит двенадцать звезд.

В 2005 году Европейский совет решил, что общая сторона всех номиналов монет должна быть обновлена с учетом расширения ЕС. С 2007 года обновленные монеты начали выпускать новые члены зоны евро.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников