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Наступление Нового 2017 года в странах мира по московскому времени

10:0031.12.2016
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Празднование Нового года в Рио-де-Жанейро
© AP Photo/ Mauro Pimentel

В Москве 31 декабря 2016 года, 13 часов

Первыми территориями, встречающими новый 2017 год, будут остров Рождества (Кирибати), расположенный в центральной части Тихого океана, острова Тонга, а также островное государство Самоа, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноимённого архипелага.

В Москве 31 декабря, 13 часов 15 минут

Новый 2017 год приходит на острова Чатем (или Рекоху), которые входят в состав Новой Зеландии.

В Москве 31 декабря, 14 часов

Новый год наступает в Новой Зеландии, Фиджи, на острове Раваки (находится в архипелаге Феникса и принадлежит Кирибати).

В Москве 31 декабря, 15 часов

Новый год приходит на Маршалловы острова, в Науру, Тувалу, в город Баирики, расположенный на атолле Тарава в центральной части Тихого океана (Кирибати).

В Москве 31 декабря, 16 часов

Новый год наступает в австралийских городах Сидней, Мельбурн, Канберра, Хобарт, на островах Лорд-Хау и Норфолк (Австралия), на Соломоновых островах, в Новой Каледонии, Вануату.

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Новогодняя елка на площади Ала-Тоо в центре Бишкека

В Москве 31 декабря, 16 часов 30 минут

Новый год приходит в австралийский город Аделаиду.

В Москве 31 декабря, 17 часов

2017 год наступает на острове Гуам (расположен в западной части Тихого океана и входит в состав США), в Содружестве Северных Марианских островов, в государстве Папуа-Новая Гвинея и австралийском городе Брисбен.

В Москве 31 декабря, 17 часов 30 минут

Новый год приходит в город Дарвин (Австралия).

В Москве 31 декабря, 18 часов

2017 год наступает в Восточном Тиморе, Республике Корее, Японии, на островах Палау, в индонезийских городах Амбон, Джаяпура, Тернате.

В Москве 31 декабря, 18 часов 30 минут

Новый год наступает в КНДР.

© AFP 2016/ Stringer
Девушки в костюмах Санта-Клауса участвуют в забеге на лыжах, Китай

В Москве 31 декабря, 19 часов

Новый год приходит в Бруней, Китай, Гонконг (специальный административный район Китая), Малайзию, Сингапур, Филиппины, на острова Бали (Индонезия) и Тайвань (провинция Китая), в индонезийские города Баликпапан, Купанг, Манадо, Матарам, в монгольские города Улан-Батор и Чойбалсан, в австралийский город Перт.

В Москве 31 декабря, 20 часов

2017 год наступает во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Таиланде, на островах Ява и Суматра (Индонезия), а также на австралийском острове Рождества, находящемся в Индийском океане, в монгольском городе Кобдо.

В Москве 31 декабря, 20 часов 30 минут

Новый год приходит в Мьянму (бывшая Бирма).

В Москве 31 декабря, 21 час

2017 год наступает в Бангладеш, Бутане, Киргизии, в казахстанских городах Астана и Алма-Ата.

В Москве 31 декабря, 21 час 15 минут

Новый год приходит в Непал.

В Москве 31 декабря, 21 час 30 минут

Новый год наступает в Индии и на Шри-Ланке.

В Москве 31 декабря, 22 часа

2017 год приходит на Мальдивы, Французские Южные и Антарктические территории, в Пакистан, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, в казахстанские города Актобе и Актау.

В Москве 31 декабря, 22 часа 30 минут

Новый год наступает в Афганистане.

© AFP 2016/ Isaac Lawrence
Новогодняя елка в Центральном районе Гонконга

В Москве 31 декабря, 23 часа

Новый год приходит в Азербайджан, Армению, Грузию, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, на Сейшельские острова, остров Маврикий, на вулканический остров Реюньон (владения Франции).

В Москве 31 декабря, 23 часа 30 минут

Новый год наступает в Иране.

В Москве 1 января 2017 года, 00 часов

Новый год приходит в Бахрейн, Белоруссию, Джибути, Ирак, Йемен, Катар, Кению, Кувейт, Мадагаскар, Майотту (владения Франция), Саудовскую Аравию, Сомали, Судан, Танзанию, Турцию, Уганду, Эритрею, Эфиопию, на Коморские острова.

В Москве 1 января, 1 час ночи

Новый год встречают в Болгарии, Ботсване, Бурунди, Греции, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Иордании, Кипре, Латвии, Лесото, Ливане, Ливии, Литве, Малави, Мозамбике, Молдавии, Намибии, Палестине, Руанде, Румынии, Свазиленде, Сирии, Украине, Финляндии, Эстонии, ЮАР.

В Москве 1 января, 2 часа

Новый год приходит в Австрию, Албанию, Алжир, Анголу, Андорру, Бельгию, Бенин, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Венгрию, Габон, Германию, Гибралтар, Данию, Испанию, Италию, Камерун, Конго, Лихтенштейн, Люксембург, Македонию (БЮРМ), Мальту, Монако, Нигер, Нигерию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Сан-Марино, Сербию, Словакию, Словению, Тунис, Францию, Хорватию, Центрально-Африканскую Республику, Чад, Черногорию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Экваториальную Гвинею, в город Киншаса (Демократическая Республика Конго).

В Москве 1 января, 3 часа

2017 год встречают в Буркина-Фасо, Великобритании, Гамбии, Гане, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Западной Сахаре, Ирландии, Исландии, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Мавритании, Мали, Марокко, Португалии, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, Сьерра-Леоне, Того, на Канарских островах (принадлежат Испании) и Фарерских островах (автономный регион Дании).

В Москве 1 января, 4 часа

Новый год приходит на Кабо-Верде и Азорские острова (Португалия).

В Москве 1 января, 5 часов

Новый год отмечают в бразильских городах Порту-Алегри и Рио-де-Жанейро (штат Риу-Гранди-ду-Сул), Бразилиа и Сан-Пауло (штат Сан-Паулу).

© AFP 2016/ Vincenzo Pinto
Рождественские украшения сделаны детьми в онкологических отделениях итальянских больниц, Ватикан

В Москве 1 января, 6 часов

Новый год приходит в Аргентину, Парагвай, Суринам, Уругвай, Французскую Гвиану, Чили, на Фолклендские острова, в столицу Гренландии – Нуук (Дания), бразильские города Сальвадор (штат Баия) и Ресифи (штат Пернамбуку).

В Москве 1 января, 6 часов 30 минут

Новый год встречает канадский город Сент-Джонс (провинции Ньюфаундленд и Лабрадор).

В Москве 1 января, 7 часов

Новый год приходит в Ангилью, Антигуа и Барбуду, Барбадос, Боливию, Венесуэлу, Гайану, Гваделупу, Гренаду, Доминику, Доминиканскую Республику, Мартинику (заморский департамент Франции в Карибском море), Монтсеррат (Великобритания), Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Тринидад и Тобаго, на Бермудские острова, Британские Виргинские острова, на остров Аруба (Нидерланды), в бразильские города Боа-Виста (штат Рорайм) и Манаус (штат Амазонас), в канадские города Галифакс, Шарлоттаун и Сент-Джон (провинция Нью-Брунсвик). 

В Москве 1 января, 8 часов

Новый год встречают в Гаити, Колумбии, Кубе, Панаме, Перу, Эквадоре, Ямайке, в восточной части США (в городах Нью-Йорк, Вашингтон (штат Нью-Йорк), Индианаполис (штат Индиана), Франкфорт (штат Кентукки), Атланта (штат Джорджия), Колумбус (штат Огайо), Чарлстон (штат Западная Вирджиния), Ричмонд (штат Вирджиния), Конкорд (штат Нью-Хэмпшир), Трентон (штат Нью-Джерси), Филадельфия (штат Пенсильвания), Роли (штат Северная Каролина), Колумбия (штат Южная Каролина), Провиденс (штат Род-Айленд), Монтпилиер (штат Вермонт), Таллахасси, Майами (штат Флорида), Детройт (штат Мичиган), Бостон (штат Массачусетс), Огаста (штат Мэн), Аннаполис, Балтимор (штат Мэриленд), Хартфорд (штат Коннектикут), Довер (штат Делавэр) и других), в восточной части Канады (в городах Квебек, Оттава, Монреаль, Торонто и других), в мексиканском городе Канкун, на острове Пасхи (Чили), Багамских островах.

© AP Photo/ Julio Cortez
Празднование Нового года в Нью-Йорке

В Москве 1 января, 9 часов

Новый год наступает в Белизе, Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Никарагуа, Сальвадоре, центральной части США (в городах Пирр (штат Южная Дакота), Бисмарк (штат Северная Дакота), Топика, Уичито (штат Канзас), Линкольн (штат Небраска), Оклахома-сити (штат Оклахома), Остин, Хьюстон (штат Техас), Сент-Пол (штат Миннесота), Де-Мойн (штат Айова), Джефферсон-Сити (штат Миссури), Литл-Рок (штат Арканзас), Батон-Руж, Новый Орлеан (штат Луизиана), Мадисон (штат Висконсин), Спрингфилд, Чикаго (штат Иллинойс), Джексон (штат Миссисипи), Монтгомери (штат Алабама), Нашвилл, Мемфис (штат Теннесси) и других), в восточной части Мексики (в городах Мехико, Акапулько, Мерида и других), в канадских городах Регина и Виннипег, на Галапагосских островах, принадлежащих Эквадору.

В Москве 1 января, 10 часов

Новый год приходит в канадские города Калгари, Аклавик, Эдмонтон, в американские города Альбукерке, Санта-Фе (штат Нью-Мексико), Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Денвер (штат Колорадо), Бойсе (штат Айдахо), Финикс (штат Аризона), Хелена (штат Монтана) и другие), в мексиканский город Чиуауа.

В Москве 1 января, 11 часов

Новый год встречают в американских городах Анахайме, Сан-Хосе, Лос-Анджелесе, Лонг-Биче, Стоктоне, Окленде, Риверсайде, Сакраменто, Сан-Диего, Сан-Франциско (штат Калифорния), Сиэтле (штат Вашингтон), Лас-Вегасе, Карсон-Сити (штат Невада), Портленде (штат Орегон), в канадских городах Ванкувер, Суррей, Уайтхорс, в мексиканских городах Тихуана и Мехикали.

В Москве 1 января, 12 часов

Новый год приходит в штат Аляска (США).

В Москве 1 января, 12 часов 30 минут

Новый год встречают на острове Нуку-Хива (Маркизские острова, Французская Полинезия).

В Москве 1 января, 13 часов

Новый год наступает на Гавайских островах (США), острове Адак (группа Алеутских островов, Аляска, США), островах Кука и острове Таити (Французская Полинезия), на архипелаге Туамоту (Французская Полинезия).

В Москве 1 января, 14 часов

Новый 2017 год встречают в островном государстве Ниуэ.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Новогодние ёлки в разных странах
Новогодняя елка на Соборной площади в Вильнюсе, Литва
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Новогодняя ёлка на Соборной площади в Вильнюсе в общей сложности охватывает 2500 квадратных метров, ее величина – 27 метров в высоту и 50 метров в ширину. Подвешенная над ней сеть из 50 тысяч лампочек покрывает почти всю площадь.
Рождественская елка на Староместской площади в Праге, Чехия
© AP Photo/ Petr David Josek
В этом году, как и в прошлом, пражская мэрия решила отказаться от торжественного зажжения огней на главной ёлке страны на Староместской площади. Вместо этого жители города и туристы могут наблюдать световую анимацию под музыку.
Новогодняя ёлка и на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В этом году главную новогоднюю ёлку России на Соборной площади Кремля оформили в ретростиле: дерево украшено игрушками в виде космонавтов, дирижаблей, подарков, а также фигурками сов, белочек, зайчиков, бусами, сосульками и шишками.
Открытие горизонтальной новогодней елки в Парке Горького
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Необычную горизонтальную ёлку установили у главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького в Москве.
Рождественская елка в Центральном парке на Манхэттене, Нью-Йорк, США
© REUTERS/ Andrew Kelly
Рождественская ёлка в Центральном парке на Манхэттене в Нью-Йорке.
Рождественская елка на площади Гран-Плас в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Огромная рождественская ёлка украшает площадь Гран-Плас в Брюсселе. Огнями светится не только праздничное дерево, но и вся столичная площадь.
Открытие самого большого в Крыму ледового катка
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Роскошная новогодняя ёлка украшает самый большой ледовый каток в Крыму площадью 1300 квадратных метров, который находится в Большой Ялте на берегу Черного моря.
Украшенное дерево в христианском районе Равалпинди, Пакистан
© AP Photo/ B.K. Bangash
Украшенное дерево в городе Равалпинди в Пакистане.
Самая большая искусственная елка в мире в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo/ Eranga Jayawardena
Самая большая искусственная ёлка в мире в этом году находится в столице Шри-Ланки Коломбо. Высота дерева из стальной проволоки и прутьев составляет 73 метра.
Новогодняя елка в Тбилиси, Грузия
© AP Photo/ Shakh Aivazov
Необычная ёлка украшает площадь Свободы в Тбилиси. В новогоднее дерево превратилась колонна, увенчанная статуей Святого Георгия, покровителя Грузии. Памятник нарядили каскадными гирляндами, которые создают воздушный струящийся эффект.
Новогодняя елка в Бейруте, Ливан
© AFP 2016/ Anwar Amro
Новогодняя елка в Бейруте, Ливан.
Новогодняя елка и статуя ангела на вершине Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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В оформлении новогодней ёлки на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге высотой 25 метров в этом году доминирует золотой цвет.
Рождественская елка на площади Сан-Франциско, Ла-Пас, Боливия
© REUTERS/ David Mercado
Рождественская ёлка на площади Сан-Франциско в Ла-Пасе, Боливия.
Новогодняя елка недалеко от собора Святой Софии в Киеве, Украина
© AP Photo/ Sergei Chuzavkov
Новогодняя ёлка возле собора Святой Софии в Киеве.
Новогодняя елка на горнолыжном курорте Роза хутор в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Новогодняя ёлка на горнолыжном курорте "Роза хутор" в Сочи.
Новогодняя ёлка и памятник Владимиру Ленину на ВДНХ в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Новогодняя ёлка на ВДНХ в Москве.
Новогодняя елка на площади Ала-Тоо в центре Бишкека
© Sputnik
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Новогоднее дерево высотой более 20 метров украсило центральную площадь Ала-Тоо в Бишкеке, Киргизия.
Украшение елки свертками,которые мужчина нарисовал во время осады города Дума, Сирия
© REUTERS/ Bassam Khabieh
Мужчина делает ёлку из пустых гильз, которые он разрисовал во время осады города Дума в Сирии.
Главная новогодняя ёлка в центре Грозного
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Главная ёлка в центре Грозного может претендовать на звание самого высокого и тяжелого новогоднего дерева в этом году. Ее высота составляет 53 метра, диаметр – 13 метров, вес – 104 тонны.
Новогодняя елка в центре Хабаровска
© РИА Новости. Александр Янышев
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Новогодняя ёлка в центре Хабаровска.
Игорь Чапурин оформил ель для фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Ель, оформленная Игорем Чапуриным для фестиваля "Путешествие в Рождество" на Кузнецком мосту в Москве. В качестве елочных украшений дизайнер выбрал красных медведей.
Главная новогодняя елка ДНР на площади Ленина в Донецке
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Главная новогодняя елка ДНР на площади Ленина в Донецке.
Рождественские украшения сделаны детьми в онкологических отделениях итальянских больниц, Ватикан
© AFP 2016/ Vincenzo Pinto
25-метровая ёлка установлена в центре площади Святого Петра в Ватикане. Ее украсили игрушками ручной работы, сделанными детьми в онкологических отделениях итальянских больниц.
Рождественская елка на площади Испании недалеко от церкви Тринита-деи-Монти, Рим
© AFP 2016/ Filippo Monteforte
Рождественская ёлка на площади Испании возле церкви Тринита-деи-Монти в Риме.
Новогодняя елка в Центральном районе Гонконга
© AFP 2016/ Isaac Lawrence
Новогодняя ёлка в Центральном районе Гонконга.
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