Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству — в любое время и без обоснования причин — право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон-грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом. Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон-грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить символическим признаком неудовольствия.

29 декабря 2016 года СМИ сообщили со ссылкой на представителя американской администрации, что власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, их обвиняют в нарушении дипломатической деятельности. Кроме того, по распоряжению американских властей будут закрыты диппредставительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы использовались в разведывательных целях.

8 июля 2016 года официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что 17 июня США выслали двух российских дипломатов в ответ на инцидент с американским дипломатом в Москве. Они были объявлены "персона нон грата" за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. 9 июля МИД РФ подтвердил факт высылки российских дипломатов из США. Ранее американская газета Washington Post опубликовала статью о том, что 6 июня на одного из сотрудников американского посольства в Москве якобы напали. В МИД России тогда заявили, что дипломат является сотрудником ЦРУ и сам напал на охранявшего посольство российского полицейского.

13 июля 2015 года МИД Украины сообщил об объявлении персоной нон-грата исполняющего обязанности генконсула РФ в Одессе. Российский дипломат покинул страну. СБУ Украины заявила, что "решение принято из-за несовместимости его (и. о. генконсула) деятельности с дипломатической". Украинская сторона имя высланного дипломата не разглашала. 17 июля МИД России заявил, что этот шаг направлен на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях.

17 ноября 2014 года Россия выслала ряд польских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом, в ответ на выдворение из Польши российских дипломатов. Ранее Польша выслала из страны на основании решения польских властей нескольких российских дипломатов якобы за деятельность, несовместимую с их статусом. Поводом к высылке российских дипломатов из Польши послужил арест в октябре подозреваемого в шпионаже в пользу РФ полковника Войска Польского.

8 апреля 2014 года канадские СМИ сообщили, что власти этой страны предписали российскому дипломату в Оттаве покинуть Канаду в двухнедельный срок. Канадский МИД не сообщил о причинах такого решения. Предписание покинуть Канаду российский дипломат получил на фоне ухудшения отношений Оттавы и Москвы из-за событий на Украине. В ответ на высылку из Оттавы 22 апреля 2014 года Москва объявила о выдворении из РФ в 14-дневный срок первого секретаря посольства Канады.

В начале декабря 2013 года власти США обвинили ряд российских дипломатов и их родственников в мошенничестве с медицинскими страховками. По данным американских правоохранительных органов, ряд российских дипломатов и их родственников занижали доходы для получения помощи по программе Medicaid, при этом покупая предметы роскоши. Всего в деле фигурировали имена 49 человек — российских дипломатов и их супруг, которые якобы незаконно получили в общей сложности 1,5 миллиона долларов в форме страховых компенсаций. К концу 2013 года все российские дипломаты, обвиненные в мошенничестве с медицинскими страховками в США, вернулись на родину. Российский МИД счел обвинения попыткой реванша за решение вопросов, не касающихся двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

В январе 2012 года, по данным канадских СМИ, власти страны выслали четырёх сотрудников посольства РФ в Оттаве после ареста канадского военнослужащего — морского офицера Джеффри Пола Дилайла, подозреваемого в шпионаже в пользу России. МИД РФ выступил с опровержением, заявив, что появившиеся в канадских СМИ сообщения о высылке российских дипломатов из Канады не соответствуют действительности. По данным МИД РФ, российские дипломаты покинули страну в 2011 году по окончании командировок.

1 февраля 2011 года власти Ирландии объявили о предстоящей высылке сотрудника посольства РФ в Дублине. Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Ирландии, правоохранительные органы страны установили, что агенты России подделали и использовали фальшивые паспорта, в которых были указаны данные ирландских граждан. В связи с этим МИД Ирландии принял решение о высылке российского дипломата из страны. Личность сотрудника посольства, выдворяемого из страны, не раскрывалась.

В конце ноября 2010 года министр иностранных дел Испании Тринидад Хименес Гарсиа-Эррера согласилась с требованием директора национального разведывательного центра Феликса Санcа Рольдана о выдворении из страны двух российских дипломатов. В конце декабря в испанской газете El Pais появилась информация о том, что российский МИД потребовал от советника по политическим вопросам посольства Испании в Москве Игнасио Картахены и первого секретаря посольства Борхи Кортес-Бретона покинуть страну. Причиной высылки двух дипломатов испанского посольства в Москве стало "осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом", сообщали испанские СМИ.

В середине декабря 2010 года Россия и Великобритания обменялись высылкой дипломатов: по одному сотруднику посольств в Москве и Лондоне покинули диппредставительства. Согласно письменному заявлению главы Форин-офиса Уильяма Хейга, 10 декабря Великобритания направили запрос в российское посольство в Лондоне с просьбой отозвать одного из их сотрудников из Соединенного Королевства. Хейг отметил, что это было сделано в ответ на ясные свидетельства деятельности российских разведывательных служб против британских интересов. Россия в ответ на это 16 декабря попросила отозвать сотрудника британского посольства в Москве. Лондон отверг любые основания для подобных действий, однако просьбу удовлетворил. МИД России не подтвердил информацию о высылке дипломатов.

В августе 2010 года первый секретарь посольства РФ в Бухаресте Анатолий Акопов объявлен румынскими властями персона нон-грата в качестве симметричного ответа на действия российской стороны в отношении румынского дипломата Габриэля Греку. МИД Румынии предписал дипломату покинуть страну в течение 48 часов. Сотрудник Службы внешней информации Румынии Габриэл Греку, работающий в национальном посольстве "под прикрытием должности первого секретаря политотдела", был задержан в Москве при попытке получения от гражданина РФ секретной информации военного характера. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ, у разведчика изъяты "предметы шпионского снаряжения, полностью изобличающие его враждебную деятельность против Российской Федерации".

17 августа 2009 года чешское информагентство ЧТК со ссылкой на дипломатические источники сообщило о том, что Чехия высылает двух российских дипломатов. По данным чешского информационного интернет-портала iDnes, Прагу покинет заместитель военного атташе при посольстве РФ в Чехии. Второму российскому дипломату чешские власти предложили не возвращаться из отпуска. По информации iDnes, чешские спецслужбы располагают информацией о том, что оба дипломата "работают для российских тайных служб".

В конце июля 2009 года Киев объявил о высылке из страны двух российских дипломатов — советника посольства РФ Владимира Лысенко и генконсула в Одессе Александра Грачева, заявив, что россияне якобы занимались "недипломатической деятельностью". В ответ Москва предложила Киеву досрочно завершить миссию генконсула Украины в Санкт-Петербурге Натальи Прокопович и советника посольства Игоря Березкина. Позднее МИД Украины приостановил решение о высылке генерального консула РФ в Одессе, а МИД РФ — о высылке генерального консула Украины в Санкт-Петербурге. 10 августа стало известно, что советник посольства Украины Березкин покинул Москву.

В конце апреля 2009 года НАТО лишила аккредитации при штаб-квартире альянса в Брюсселе двух сотрудников российского постпредства при НАТО — старшего советника Виктора Кочукова и атташе постпредства при НАТО Василия Чижова, после чего МИД Бельгии решил выслать россиян. Москва расценила это как провокацию и в ответ на недружественный акт со стороны НАТО лишила дипломатической аккредитации директора Информационного бюро НАТО в Москве, атташе посольства Канады в России Изабель Франсуа и второго сотрудника бюро, атташе посольства Канады в России Марка Опгенорта.

2 апреля 2009 года латвийский телеканал ТВ5 со ссылкой на неофициальную информацию сообщил, что в конце марта российский дипломат Александр Хапилов, которого латвийский телеканал ТВ3 в октябре 2008 года обвинил в планировании покушения на президента Грузии Михаила Саакашвили, был выдворен из Латвии. Пресс-атташе посольства РФ в Латвии Сергей Абрамкин в интервью ТВ5 подтвердил, что Хапилов уехал из Латвии, но опроверг информацию о выдворении дипломата. По словам Абрамкина, Хапилов покинул балтийскую республику в связи с переходом на другую работу.

В сентябре 2008 года финский дипломат был выслан из Москвы в ответ на высылку финскими властями сотрудника посольства РФ в Финляндии весной этого года. О том, что высылка финского дипломата является ответной мерой на высылку сотрудника посольства РФ в Хельсинки, российская служба госбезопасности проинформировала непосредственно посольство Финляндии в Москве. Согласно информации пресс-службы МИД Финляндии, высланный российский дипломат был вовлечен в дело о взяточничестве.

21 января 2008 года второй секретарь посольства России в Латвии вице-консул Александр Рогожин был выслан из страны по обвинению в шпионаже. МИД РФ назвал решение Латвии недружественным шагом и заявил, что оставляет за собой право на ответные меры. 25 января Россия объявила персона нон-грата одного из сотрудников посольства Латвии в Москве. Латвийский дипломат был выслан за деятельность, несовместимую со статусом дипломата и наносящую ущерб интересам безопасности Российской Федерации.

7 ноября 2007 года МИД Грузии направил в посольство РФ ноту, в которой трех сотрудников дипломатического представительства России объявил персона нон-грата. Чрезвычайный и полномочный посланник Иван Волынкин, советник Петр Соломатин и третий секретарь Александр Куренков, согласно первому пункту девятой статьи Венской конвенции о дипломатических отношениях, объявлены нежелательными для Грузии персонами. Дипломаты были высланы на основании материалов МВД Грузии, сделанных при скрытом наблюдении и прослушивании телефонных разговоров с представителями грузинской оппозиции. Руководство Грузии посчитало, что некоторые оппозиционные лидеры согласовывали свои действия с представителями посольства России по насильственному свержению власти. На следующий день российский МИД объявил о высылке из РФ трех сотрудников грузинской дипмиссии в Москве.

В июле 2007 года четыре российских дипломата были высланы из Великобритании в ответ на отказ России выдать предпринимателя Андрея Лугового, обвиняемого британцами в причастности к убийству экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко. Россия ответила аналогичными мерами: были высланы четыре британских дипломата. Личности высланных дипломатов в таких ситуациях не раскрываются.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников