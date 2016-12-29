Случаи ликвидации федеральных агентств и служб в 2013-2016 годах

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Его функции передаются Минобороны России, а основная часть сотрудников — в ведение Вооруженных сил.

5 апреля 2016 года указом президента РФ были упразднены Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба. Их полномочия были переданы в ведение министерства внутренних дел.

2 февраля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора). Росфиннадзор был присоедине н к Федеральному казначейству, при этом функции валютного контроля были переданы Федеральной налоговой службе и Федеральной таможенной службе.

2 февраля 2016 года президент России подписал указ об упразднении Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница). Функции агентства были переданы министерству транспорта России.

28 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального космического агентства в связи с созданием госкорпорации "Роскосмос".

21 июля 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федеральной службы по тарифам (ФТС) и передаче ее функций Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Мероприятия по упразднению ФСТ должны были быть завершены до 1 марта 2016 года.

8 сентября 2014 года президент РФ ликвидировал своим указом Федеральное агентство по поставкам вооружений (Рособоронпоставка) и Федеральную службу по оборонному заказу (Рособоронзаказ).

Функции Рособоронпоставки было передано МВД России, МЧС России, Минобороны России, СВР России, ФСБ России, ФСКН России, ФСО России и ФСИН России. Функции Рособоронзаказа были переданы правительством РФ иным федеральным ведомствам, деятельностью которых оно руководит. Указ вступил в силу со дня его подписания. Однако основная часть его положений была введена в действие с 1 января 2015 года.

25 июля 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении с 1 сентября Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). Банку России были переданы полномочия ФСФР по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в том числе страховой, микрофинансовой деятельности, кредитной кооперации, деятельности рейтинговых агентств и по инвестированию средств пенсионных накоплений.

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