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Международный день кино

00:3728.12.2016
(обновлено: 08:01 28.12.2016)
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Кинопроектор
© Fotolia/ Noel Powell

28 декабря отмечается Международный день кино.

В этот день, 28 декабря 1895 года, французы Луи и Огюст Люмьер (ранее получившие патент на изобретенный ими аппарат "синематограф") устроили в парижском "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок первый публичный платный просмотр ряда снятых ими короткометражек.

© РИА Новости
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Первый рекламный плакат "Синематографа Люмьера"

Технология, которая позволила развиться кинематографу, возникла в начале 1830-х годов. Жозеф Плато в Бельгии и Симон фон Штампфер в Австрии почти одновременно изобрели устройство под названием фенакистоскоп (phenakistoscope), которое представляло собой вращающийся диск с отверстиями, при помощи которого можно было показывать серию рисунков, создавая эффект движущегося изображения. Первую кинематографическую систему разработали Томас Эдисон и его соратник Уильям Диксон. В 1890 году они создали первую кинокамеру – кинетограф (kinetograph). В 1891 году появился первый кинетоскоп (kinetoscope) — прибор, позволяющий транслировать снятую пленку.

Созданный в 1895 году братьями Люмьер ''синематограф'' значительно усовершенствовал технологию – сделал прибор меньше, легче и мобильнее и сократил расход пленки. 22 марта того же года на конференции, посвященной развитию французской фотопромышленности, братья Люмьер представили публике первый фильм на большом экране "Выход рабочих с фабрики".

Первым примером игрового постановочного фильма стала комедийная лента братьев Люмьер ''Политый поливальщик'' (Le Jardinier), которая была включена в программу первого кинопоказа 28 декабря 1895 года. "Политый поливальщик" обладал законченной повествовательной структурой. В фильме была экспозиция (человек поливает из шланга сад), завязка (мальчик за спиной поливальщика наступает на шланг), развитие действия с поворотной точкой (поливальщик в недоумении заглядывает в наконечник шланга), кульминация (мальчик убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика) и развязка (поливальщик бьет мальчика, тот убегает). Садовника сыграл Франсуа Клер, садовник поместья Люмьеров в Ла Сьота, а малолетнего хулигана — сын одного из слуг — Бенуа Дюваль.

В январе 1896 года состоялся показ легендарного "Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота", при виде которого некоторые впечатлительные зрители в ужасе вскакивали с мест, боясь получить травмы или быть задавленными.

© public domain
Кадр из фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота"

Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки. В 1896 году был создан первый фильм с использованием монтажа – картина французского режиссера Жоржа Мельеса "Спасение из реки". Мельес также стал первым, кто использовал в кинематографе различные трюковые приемы (двойную экспозицию, совмещение разномасштабных изображений и др.).

К началу XX века длина кинокартин увеличилась до 200-300 метров (15-20 минут демонстрации). С усложнением и удлинением сюжета фильмов качественно изменился подход к режиссуре и приемам актерской игры, начали формироваться жанры кинематографа, оформилось их художественное своеобразие, специфический набор изобразительных приемов. Студии и кинотеатры стали массово открываться во всех странах мира.

© Public Domain
Фрагмент фильма Жоржа Мельеса "Путешествие на Луну". 1902 год

В России кинематограф появился с фильмом Владимира Ромашкова ''Понизовая вольница'' по мотивам народной песни о Стеньке Разине ''Из-за острова на стрежень''. Премьера семиминутного фильма состоялась 15 октября 1908 года.

В 1925 году находившаяся на грани банкротства компания Warner Brothers рискнула создать первый звуковой проект. После нескольких неудачных проектов в октябре 1927 года на экранах появился фильм "Певец джаза", в котором музыкальные номера певца Эла Джолсона сочетались с его короткими репликами, фильм имел большой успех и знаменовал начало эры звукового кино.

Примерно в это же время начались эксперименты с цветом. В 1922 году вышел первый прообраз цветного фильма (с красно-зеленой гаммой, без синего цвета). В 1934 году был снят первый полноценно цветной короткометражный фильм системы Technicolor под названием La Cucaracha. Первый цветной фильм в полном метре ''Бекки Шарп'' американского режиссера Рубена Мамуляна появился в 1935 году, этот год и принято считать годом появления цветного кино.

© Warner Bros.
Кадр из фильма "Певец джаза", 1927

В СССР первый игровой цветной фильм ''Груня Корнакова'' был создан режиссером Николаем Экком в 1936 году.

Сегодня зрителя уже не удивить простым изображением с идеально четкими деталями, а потому появляются новые технологии, неизвестные до недавних времен. Это и трехмерное изображение, создающее виртуальную реальность, и звуковые стандарты Dolby, отвечающие за воспроизведение звука высочайшей четкости, и разнообразные IMAX-технологии, гарантирующие массу эмоций от просмотра картины.

Кино стало частью культуры каждой страны. Ежегодно киномир устраивает фестивали, вручает премии и открывает новые имена. Ежедневно эксперименты продолжаются.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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