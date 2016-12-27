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Биография Сергея Бодрова

03:4527.12.2016
(обновлено: 11:23 27.12.2016)
01550
Российский режиссёр, актёр, сценарист Сергей Бодров
© Фото: предоставлено компанией СТВ

Российский актер, режиссер, сценарист, телеведущий, историк-искусствовед Сергей Сергеевич Бодров-младший родился 27 декабря 1971 года в Москве в семье писателя, сценариста и режиссера Сергея Бодрова.  Его мать, Валентина Бодрова – кандидат искусствоведения, доцент, с 1979 года работает на кафедре всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Учился в школе с углубленным изучением французского языка.

В 1993 году окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Архитектура в венецианской живописи Возрождения" и получил степень кандидата наук.

В кинематографе Сергей Бодров начал работать с подачи отца, Сергея Бодрова-старшего, снявшись в его фильмах сначала в эпизодической роли в фильме "СЭР / Свобода – это рай" (1989), а затем в главной роли в картине "Кавказский пленник" (1996).  За последнюю он был удостоен премии "Ника" в номинации "Лучшая мужская роль", приза "За лучшую мужскую роль" на фестивале "Кинотавр", приза "За лучший кинодебют" на фестивале "Балтийская жемчужина". Съемочная группа "Кавказского пленника" была удостоена Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Фильм также был номинирован на "Оскар" как лучший иностранный фильм.

© Фото: предоставлено компанией СТВ
Сергей Бодров и Алексей Балабанов

Известность Сергею Бодрову принесла роль Данилы Багрова в фильмах режиссера Алексея Балабанова "Брат" (1997) и "Брат-2" (2000), которая стала культовой для целого поколения. За эту киноработу Сергей Бодров был удостоен призов за лучшую мужскую роль МКФ в Чикаго и фестиваля "Кинотавр".

В 1996 году Сергей Бодров параллельно с актерской карьерой начал работать на телевидении. В 1996-1999 годах он был ведущим программы "Взгляд" на телеканале ОРТ. В 2001 году в качестве ведущего принимал участие в телепроекте "Последний герой" на Первом канале.

Сергей Бодров сыграл в фильмах зарубежных режиссеров Павла Павликовского "Стрингер" (Stringer, 1998) и Режиса Варнье "Восток-Запад" (East/West, 1999).

В 2001 году Сергей Бодров снялся в криминальном фильме Сергея Бодрова-старшего "Давай сделаем это по-быстрому".

В 2002 году на экраны вышли картины с его участием "Медвежий поцелуй" Сергея Бодрова-старшего и "Война" Алексея Балабанова. Роль в фильме "Война" была отмечена премией "Ника" в 2003 году как лучшая мужская роль второго плана.

© Кинокомпания CTB, 2002
Кадр из фильма "Медвежий поцелуй"

Как режиссер Сергей Бодров дебютировал в 2001 году драматическим боевиком "Сестры", в котором сыграл небольшую роль. За эту картину он был удостоен Гран-при за лучший дебют фестиваля "Кинотавр", премией "Золотой Овен", специального приза "За свободу творческого самовыражения" МКФ в Карловых Варах, премией Jesolo Biennale Венецианского кинофестиваля.

Летом 2002 года Бодров начал работать над своим новым фильмом – мистической драмой "Связной".

© Кинокомпания CTB, 2000
Кадр из фильма "Брат 2"

Вечером 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии съемочная группа вместе с Сергеем Бодровым оказалась на пути сошедшего в 20 часов 8 минут со склонов Кавказского хребта ледника Колка.

Крупномасштабные спасательные и поисковые работы не дали результата. 7 мая 2004 года было принято решение о прекращении поисков.

У Сергея Бодрова остались жена, Светлана Бодрова, и двое детей – дочь Ольга (1998 года рождения) и сын Александр (2002 года рождения).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Самые яркие роли Сергея Бодрова-младшего
Актер Сергей Бодров
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
Сергей Бодров родился 27 декабря 1971 года в Москве в семье писателя, сценариста и режиссера Сергея Владимировича Бодрова.
Кадр из фильма Медвежий поцелуй
© Кинокомпания CTB, 2002
В 2001 году он снялся в фильме "Медвежий поцелуй" режиссера Сергея Бодрова-старшего. Премьера картины состоялась в мае 2002 года.
Актер Сергей Бодров
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
Сергей Бодров сыграл в фильмах зарубежных режиссеров Пола Павликовского "Стрингер" (1998) и Режиса Варнье "Восток-Запад" (1999), поставленных на российском материале.
Оксана Акиньшина, Сергей Бодров и Катя Горина
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
В 2001 году Сергей Бодров дебютировал в качестве режиссера фильма "Сестры" с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Гориной в главных ролях, в котором и сам сыграл небольшую роль. Фильм был удостоен Гран-при фестиваля "Кинотавр" за лучший дебют.
Кадр из фильма Медвежий поцелуй
© Кинокомпания CTB, 2002
Кадр из фильма "Медвежий поцелуй".
Актер Сергей Бодров
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
В кинематографе Сергей Бодров начал работать с подачи отца Сергея Бодрова-старшего, снявшись в его фильмах: сначала в эпизодической роли в ленте "СЭР/Свобода – это рай" (1989), а затем в главной роли в картине "Кавказский пленник" (1996).
Российский режиссёр, актёр, сценарист Сергей Бодров
© Фото: предоставлено компанией СТВ
Особую популярность у зрителей Сергей Бодров приобрел, сыграв роль Данилы Багрова в фильмах режиссера Алексея Балабанова "Брат" (1997) и "Брат 2" (2000).
Кадр из фильма Война
© Кинокомпания CTB, 2002
В 2002 году на экраны вышел фильм "Война" режиссера Алексея Балабанова с участием Сергея Бодрова. Его роль в картине была отмечена премией "Ника" в 2003 году как лучшая мужская роль второго плана.
Сергей Бодров в фильме Брат-2
© Фото: предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма "Брат 2".
Кадр из фильма Брат 2
© Кинокомпания CTB, 2000
Кадр из фильма "Брат 2".
Российский режиссёр, актёр, сценарист Сергей Бодров
© Фото: предоставлено компанией СТВ
Летом 2002 года Бодров начал работать над своим новым фильмом – мистической драмой "Связной" (рабочее название). Большая часть фильма должна была сниматься в Москве, а в Северной Осетии съемочной группе надо было отснять всего несколько эпизодов.
Кадр из фильма Война
© Кинокомпания CTB, 2002
Кадр из фильма "Война".
Кадр из фильма Медвежий поцелуй
© Кинокомпания CTB, 2002
Кадр из фильма "Медвежий поцелуй".
Французская кинозвезда Катрин Денев и российский актер Сергей Бодров-младший на пресс-конференции перед премьерой фильма Восток-Запад
© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
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Французская актриса Катрин Денев, исполнительница роли второго плана в фильме Режиса Варнье "Восток-Запад", и российский актер Сергей Бодров-младший на пресс-конференции перед премьерой фильма.
Актер Сергей Бодров
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
Кадр из фильма "Брат 2".
Кадр из фильма Брат 2
© Кинокомпания CTB, 2000
Кадр из фильма "Брат 2".
Кадр из фильма Война
© Кинокомпания CTB, 2002
Кадр из фильма "Война".
Сергей Бодров
© Фото: из семейного архива, предоставлено Светланой Бодровой
За главную роль в картине "Кавказский пленник" Сергей Бодров был удостоен нескольких престижных наград, в частности премии "Ника" в номинации "Лучшая мужская роль" и приза "За лучшую мужскую роль" на фестивале "Кинотавр".
Актер и режиссер Сергей Бодров-младший, 1996 год
© РИА Новости. Галина Кмит
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20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии съемочная группа вместе с Сергеем Бодровым оказалась на пути ледника Колка, сошедшего со склонов Кавказского хребта. Крупномасштабные спасательные и поисковые работы не дали результата.
Российский режиссёр, актёр, сценарист Сергей Бодров
© Фото: предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма "Брат 2".
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