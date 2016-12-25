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Отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР

03:0725.12.2016
(обновлено: 03:08 25.12.2016)
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Первый день в Горбачев-фонде, после отставки
© РИА Новости. Борис Кауфман
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25 декабря 1991 года Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.

Подписанию документа предшествовали события, происходившие с середины 1980-х годов на территории бывшего Советского Союза. Изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками, стремившимися к самостоятельности.

В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза.

Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4% принявших участие в голосовании.

На основе итогов всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа.

Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.

© РИА Новости
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Возвращение президента СССР Михаил Горбачева в Москву из Фороса. 22 августа 1991 года

Неудавшийся государственный переворот положил начало процессу стихийного разрушения союзной государственности.

С 20 августа по 27 октября 1991 года приняли решение о независимости (выходе из СССР) одиннадцать союзных республик.

Прекратила свое существование Коммунистическая партия СССР. Также прекратилась деятельность практически всех органов государственной власти Советского Союза.

Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект Союзного договора по созданию "Союза Суверенных Государств" как конфедерации независимых государств. Его предварительное подписание должно было состояться 9 декабря.

8 декабря президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще (Белоруссия) подписали Соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.

Михаил Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.

Подписание Беловежских соглашений в Белоруссии. 8 декабря 1991 года
© РИА Новости. Ю. Иванов
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Соглашение о создании СНГ ("Беловежское соглашение")
18 декабря Михаил Горбачев разослал письмо всем участникам встречи в Алма-Ате по созданию Содружества Независимых Государств, в котором изложил свою позицию по созданию СНГ.

21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководители 11 из 15 бывших союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах.

Подписание Протокола о создании СНГ, 19 декабря 1991 года
© РИА Новости. Юрий Куйдин
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Алма-Атинская декларация (1991)
В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую Декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.

25 декабря около 19:00 Михаил Горбачев подписал указ "О сложении президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР и упразднении Совета обороны при президенте СССР".

В 19.00 президент СССР Михаил Горбачев выступил в прямом эфире центрального телевидения с заявлением об отставке.

"В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться", – говорилось в заявлении.

Далее Михаил Горбачев дал свою оценку пройденного пути в качестве сначала генерального секретаря ЦК Коммунистической партии, а затем президента СССР с 1985 года и поблагодарил всех граждан, которые поддержали его политику обновления и демократических реформ.

В 19.38 с флагштока Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации.
После телевизионного выступления Михаил Горбачев дал короткое интервью и вернулся в свой кабинет в Кремле, чтобы передать президенту Российской Федерации Борису Ельцину ядерные шифры. Прощальная встреча между ними не состоялась. Горбачева встречал министр обороны СССР Евгений Шапошников. Ельцин, недовольный содержанием последней речи Горбачева, отказался принимать ядерные шифры в кабинете бывшего президента и предложил провести эту процедуру в другом помещении Кремля, на "нейтральной территории". Но Михаил Горбачев не согласился с этим предложением и без всяких телекамер передал в подчинение Шапошникову двух полковников, которые везде и постоянно сопровождали главу государства, отвечая за "ядерный чемоданчик".
Никаких других процедур проводов президента СССР не было.

Последний прощальный ужин прошел в Ореховой гостиной в окружении пяти человек из близкого круга Михаила Горбачева.

26 декабря Михаил Горбачев встретился с журналистами в гостинице Октябрьская. Беседа продолжалась в течение двух часов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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