США
24.1224 декабря18:34МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Католический Сочельник - канун праздника Рождества Христова

03:0824.12.2016
03870
Празднование католического Рождества в регионах России
© РИА Новости. Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

День 24 декабря у католиков носит название Рождественский сочельник или Вигилия (от латинского vigilia – бдение). Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост. Входное песнопение этого дня: "Вот уже пришла полнота времен, когда послал Бог Сына Своего на землю" подчеркивает значение наступающего праздника — Рождества Иисуса Христа.

Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia) начинается, как правило, в полночь. Литургические песнопения этой мессы отличаются большой торжественностью.

В храме фиолетовые облачения Адвента меняются на белые. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя.

По традиции, в ходе этой мессы предстоятельствующий на ней священник кладет в рождественский вертеп фигурку Младенца Христа.

В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто не успел приступить к исповеди, идут в церковь, которая обычно открыта с раннего утра. Готовится праздничный ужин Сочельника, по традиции состоящий из постных блюд.

© РИА Новости. Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Празднование католического Рождества в регионах России. Архивное фото

Рождественская трапеза перед вечерним богослужением 24 декабря символизирует радость осознания близости Бога и благодарность ему за обилие посылаемых им даров, которые были потеряны прародителями человечества — Адамом и Евой. Согласно традиции, вся семья собирается за рождественским столом, когда загорится первая звезда. Обычно за столом одно место оставляют свободным — для предполагаемого гостя, что символизирует готовность принять Христа, для которого не было места в гостинице. Когда-то сеном застилали пол или, по меньшей мере, стол в память о Вифлеемских яслях. В настоящее время иногда на стол кладут немного сена, на которое возлагается фигурка Иисуса или облатка. Преломление пресного хлеба (или облатки) является старинным христианским и славянским обычаем, имеющим отношение к таинству Причастия. Но облатка не является причастием, а лишь символизирует любовь и единство, которые Христос приносит в Своем Рождестве. Верующие делятся друг с другом хлебом, принося извинения за вольные и невольные обиды и от всей души поздравляя друг друга.

В настоящее время обычай рождественского хлеба – облаток — распространен в основном в Польше и ряде стран Восточной Европы. Иногда облатки посылают по почте тому, с кем не удастся встретиться в рождественские праздники.

Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции.

В Испании Сочельник называют Nochebuena и отмечают его обычно в кругу семьи, устраивая семейный ужин. Принято делать подарки домашним. Некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, приглашают в эту ночь за свой стол одиноких стариков и бедных людей.

В Германии 24 декабря после обеда жизнь в большинстве городов замирает. Примерно в десять часов вечера воздух наполняется колокольным звоном, возвещающим о начале рождественских служб. На службу в этот день идут даже те, кто в остальные дни года вообще не задумывается о Боге. После службы устраивается обильный семейный ужин.

В Норвегии многие семьи в этот день ходят на службу в церковь, которая по традиции начинается в 3 часа дня. Многие навещают могилы своих умерших родственников и возлагают на них цветы.

В Польше Сочельник не является выходным, но во второй половине дня уже не работают учреждения, офисы, магазины. В Сочельник, когда всходит в небе первая звезда, вся семья в нарядной одежде встречается на торжественном ужине. Все делятся облатками, поздравляют друг друга с праздником и желают всего наилучшего. На столе постные блюда: борщ c сушками, жареный и заливной карп, вареники с капустой и грибами, компот из сухофруктов, сладкие пироги, в некоторых районах Польши — кутья. В комнате стоит украшенная елка, а под ней лежат подарки для всех членов семьи. Как правило, все за столом поют колядки и вспоминают уходящий год.

В Канаде Рождество начинается с вечера 24 декабря, который имеет свое самостоятельное название — Cristmas Eve ("Канун Рождества", или "Сочельник"). В этот вечер взрослые, завершив дневные дела или вернувшись из церкви, усаживаются за празднично накрытый стол: начинается ужин накануне Рождества. В провинции Ньюфаундленд и Лабрадор существует обычай в канун Рождества продавать в церкви рыбу, которую жители ловят специально для этого в течение всей предрождественской недели: вырученные таким образом деньги целиком идут на нужды прихода. В Ванкувере сотни тысяч новых огней вспыхивают в канун Рождества в домах и на лужайках, в парках и на площадях. В той части провинции Новая Шотландия, которая заселена потомками кельтских горцев, в деревнях всю ночь звучат старинные песни, плавно переходящие к утру Рождества в церковные псалмы.

Сочельник является семейным праздником и в Бразилии. Как правило, в этот день многочисленные дети и внуки съезжаются в дом своих родителей и поздравляют друг друга с наступающим Рождеством.

После ужина Сочельника вся семья идет на Рождественскую мессу, обязательное присутствие на которой является общей католической рождественской традицией для всех верующих.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
+
Справки
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.