Биография Ильхама Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева, который впоследствии стал первым президентом Азербайджана.

В 1982 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), в 1985 году – аспирантуру МГИМО.

С 1985 года по 1990 год преподавал в МГИМО.

В 1991-1994 годах Алиев занимался коммерческой деятельностью в Москве (Россия) и Стамбуле (Турция), возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 года по август 2003 года был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР).

Дважды, в 1995 и 2000 годах, избирался в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. С 2001 года по 2003 год – руководитель делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В январе 2003 года был избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.

4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом был назначен премьер-министром Азербайджана. В связи с назначением на должность премьер-министра сложил депутатские полномочия.

15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана. На президентских выборах за него проголосовало более 76% избирателей. Вступил в должность 31 октября 2003 года.

Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88% голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост президента Азербайджана. Вступил в должность 24 октября 2008 года.

Право участвовать в выборах в третий раз Алиев получил после референдума 2009 года, когда более 87% граждан проголосовали за отмену конституционной нормы, запрещавшей оставаться на высшем государственном посту более двух пятилетних сроков подряд.

На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев был переизбран большинством голосов на пост президента Азербайджанской Республики. За него отдали свои голоса 84,54% проголосовавших избирателей. Вступил в должность 19 октября 2013 года.

В 1999 году Ильхам Алиев был избран заместителем, в 2001 году – первым заместителем председателя, а в 2005 году – председателем правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан").

Он является президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана с 1997 года.

Автор ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики Азербайджана.

Ильхам Алиев — кандидат исторических наук, доктор политических наук, почетный доктор МГИМО (У) МИД России.

Алиев награжден высшей наградой Азербайджана – орденом Гейдара Алиева, удостоен ряда почетных званий и наград зарубежных стран и международных организаций.

Ильхам Алиев в совершенстве владеет русским, английским, французским и турецким языками.

Ильхам Алиев женат. Супруга – Мехрибан Алиева – президент Фонда Гейдара Алиева, общественный и политический деятель Азербайджана.

У Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей — две дочери и сын.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников