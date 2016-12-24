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Биография Леонида Филатова

03:0724.12.2016
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Актер Леонид Филатов
© РИА Новости. С. Иванов
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Актер театра и кино, поэт, драматург, режиссер, сценарист Леонид Алексеевич Филатов родился 24 декабря 1946 года в Казани. После развода родителей в семилетнем возрасте переехал с матерью в город Ашхабад (Туркмения). Еще будучи школьником, начал печататься в городской прессе.

После окончания средней школы Филатов приехал в Москву поступать на режиссерский факультет ВГИКа. Потерпев неудачу, он поступил на актерский факультет в Театральное училище (ныне институт) имени Б. Щукина, которое окончил в 1969 году (курс Веры Львовой и Леонида Шихматова).

После окончания училища Леонид Филатов был приглашен в Театр на Таганке.

Первой главной ролью актера в театре стала роль Ведущего в спектакле "Что делать? ". В дальнейшем Филатов был задействован в спектаклях "Дом на набережной", "Вишневый сад", "Пугачев", "Пристегните ремни", "Мастер и Маргарита", "Товарищ, верь", "Антимиры"; исполнял роли Федерциони в "Жизни Галилея", Горацио в "Гамлете", Кульчицкого в "Павших и живых".

Когда во главе Театра на Таганке стал Анатолий Эфрос, Филатов перешел в театр "Современник", где играл в 1985-1987 годах.
В 1987 году актер вернулся в Театр на Таганке и работал там до 1993 года.

В 1993 году Леонид Филатов, Николай Губенко, Нина Шацкая, Наталья Сайко и другие актеры создали собственное творческое объединение "Содружество актеров Таганки".

© РИА Новости. В. Киселев
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Леонид Филатов

Вместе с другими актерами Таганки Леонид Филатов был соавтором спектакля "Под кожей статуи Свободы". Ему принадлежит авторство драматических произведений "Часы с кукушкой", "Пестрые люди", "Художник из Шервудского леса". Из других его пьес, написанных в разные годы, – "Время благих намерений", комедия "Возмутитель спокойствия", трагический фарс "Опасный, опасный, очень опасный".

Он был автором песен к спектаклям "Мартин Иден", "Театр Клары Газуль", "Геркулес и Авгиевы конюшни", "Когда-то в Калифорнии".
Успехом у публики пользовались стихотворные пародии Филатова из цикла "Таганка-75", сказка в стихах "Про Федота-стрельца удалого молодца".

В кино свою первую значительную роль актер сыграл в 1978 году в фильме "Иванцов, Петров, Сидоров", но широкая известность к нему пришла после исполнения одной из главных ролей в фильме "Экипаж". В 1980-х годах Филатов был одним из самых известных и популярных актеров советского кино. Кинокартины с его участием "Грачи" (1982), "Из жизни начальника уголовного розыска" (1983), "Успех" (1984), "Чичерин" (1986), "Забытая мелодия для флейты" (1987), "Город Зеро" (1988) пользовались успехом у зрителей и критики.

В 1990 году Леонид Филатов стал автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли в фильме "Сукины дети". Фильм получил главный приз фестиваля "Кинотавр".

В 1990-х годах Филатов вел на телеканале ОРТ цикл авторских передач "Чтобы помнили", посвященных ушедшим из жизни российским актерам. За этот цикл он был удостоен Государственной премии РФ, а также специальной премии "ТЭФИ".

Филатов – автор книг "Про Федота-стрельца, удалого молодца", "Большая любовь Робина Гуда", "Любовь к трем апельсинам", "Лизистрата", "Театр Леонида Филатова", "Я — человек театральный", "Сукины дети", "Голый король", "Пестрые люди, или Глазами провинциала" и др. 

© РИА Новости. Галина Кмит
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Нина Шацкая, Евгений Цымбал, Леонид Филатов, Александр Адабашьян

В 2006-2007 годах в издательствах АСТ и "Зебра Е" вышло полное собрание сочинений Филатова в пяти книгах.

Еще с 1970-х годов стали известны песни Владимира Качана, написанные им на стихи Леонида Филатова. В 1996 году вышел диск "Оранжевый кот" с песнями Филатова и Качана.

26 октября 2003 года Леонид Филатов скончался в Центральной клинической больнице Москвы, куда был госпитализирован 16 октября с диагнозом "двустороннее воспаление легких". Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Леонид Филатов был удостоен различных наград. В 1995 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. Он был лауреатом Государственной премии Российской Федерации за 1995 год.

Актер был награжден призом МКФ в Карловых Варах (1986), призом фестиваля "Кинотавр" (1991), премиями "Триумф" (1996) и ТЭФИ (1996).

В 1998 году литературный журнал "Октябрь" присудил Филатову годовую премию за комедию "Лизистрата".

В 2000 году Филатов был награжден международной премией "Поэзия" — он получил награду в номинации "Поющая Русь".

Филатов был дважды женат. Его первой супругой была актриса Лидия Савченко, второй – актриса Нина Шацкая.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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