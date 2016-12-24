Иудейский праздник Ханука

Ханука — "праздник свечей" — празднуется с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю и продолжается восемь дней.

В 2016 году эти дни приходятся на период с вечера 24 декабря по 1 января 2017 года.

В еврейском календаре новый день начинается с заходом солнца, а не в полночь.

Праздник Ханука посвящен чуду, происшедшему при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), было, по легенде, осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.

Тогда мудрецы постановили, что восемь дней, начиная с 25 числа месяца кислев, будут днями веселья в будущих поколениях, будет произноситься благодарственная молитва Галель и каждую ночь будут зажигаться светильники для публичного прославления чуда.

Праздник они назвали Ханукой, что означает "торжественное открытие, освящение". В этот день возобновилось служение Всевышнему в Иерусалимском Храме.

Еще одно объяснение названия праздника связано с тем, что слово "ханука" можно разбить на две части: хану ("достигли покоя") и "каф"-"хей", что представляет собой буквенную запись числа 25 (т. е. 25-го числа месяца кислев). В этот день победители отдохнули от сражения с врагом.

В течение восьми дней праздника в синагогах читается молитва Галель (хваление), а в домах каждый вечер зажигают особый восьмисвечник — ханукию, или ханукальную менору, в который наливают оливковое масло. Если оливкового масла нет, можно зажечь свечи или заправить светильник любым другим маслом — желательно таким, которое не коптит и горит ярким, чистым пламенем.

Свечи или чашечки с маслом должны стоять на одной линии (не полукругом и не зигзагом) и на одном уровне (одна не выше и не ниже остальных). Расстояние между ними должно быть небольшим, но не настолько, чтобы одна свеча плавилась от жара другой или чтобы пламя стоящих рядом светильников сливалось.

Ханукальный светильник зажигают в том доме, где живут постоянно, и в той комнате, где обычно едят. Он устанавливается на видном месте на высоте не ниже 24 сантиметров и не выше 80 сантиметров от пола.

В качестве шамаша (служебного) девятого светильника, от которого зажигают остальные восемь, принято использовать свечу из воска.

Начинают зажигать ханукальный светильник вечером после захода солнца или после появления первых звезд — в первую ночь Хануки (с 24 на 25 кислева). Если по какой-либо причине в указанное время светильники зажечь не удалось, то их можно зажечь и произнести благословения, пока не спят члены семьи. После того, как все уже легли спать, ханукальный светильник зажигают, не произнося благословений. Тот, кто не успел зажечь их до рассвета, уже не должен зажигать их в этот день.

В первый день праздника зажигают одну свечу, во второй — две и т. д., пока в последний вечер не зажигаются все восемь свечей. Ханукальные огни должны гореть по меньшей мере в течение получаса после появления звезд. Следовательно, у тех, кто зажигает свечи сразу после захода солнца, они должны гореть минимум 50 минут.

В соответствии с наиболее широко распространенным обычаем в первую ночь зажигают крайнюю правую свечу светильника. Во вторую ночь добавляют вторую свечу слева от первой, зажигают добавленную свечу первой, а затем двигаются вправо. Такая процедура повторяется каждую ночь, сначала зажигают добавленную свечу, затем остальные слева направо.

Не принято зажигать один ханукальный огонь от другого и тем более зажигать от него шамаш. Если один из огней погас раньше, чем истекло минимальное время горения ханукальных светильников, его зажигают снова с помощью шамаша или какой-нибудь другой свечи. Благословения при этом не произносят.

Когда наступает время зажигания ханукальных огней, запрещено есть и вообще заниматься чем бы то ни было. Заповедь зажигать ханукальные огни следует исполнять чрезвычайно тщательно. Она обязательна для всех: даже нищий, живущий на подаяния, обязан занять деньги или продать свою одежду, чтобы купить масло или, по крайней мере, свечи для ханукального светильника. С древних времен распространился обычай исполнять заповедь о зажигании ханукальных огней способом, который в Талмуде называется "мегадрин мин гамегадрин" ("Лучшим из лучших"), а именно: каждый член семьи зажигает свой светильник, в первый вечер — один огонек, во второй — два, и так далее.

Не принято, чтобы женщины зажигали ханукальные светильники: они исполняют свой долг, присутствуя при зажигании огней мужем или отцом и отвечая "амен" на благословения, которые он при этом произносит. Даже незамужняя женщина сама не зажигает ханукальный светильник. По ее просьбе это может сделать какой-либо мужчина, даже если сам он уже исполнил эту обязанность. Но женщина обязана при этом присутствовать и отвечать "амен" на благословения, которые он произносит.

Мальчики начинают зажигать ханукальные огни за некоторое время до достижения ими совершеннолетия, но в последнее время широко распространился обычай приучать к исполнению этой заповеди даже самых маленьких — как только они оказываются способными самостоятельно зажечь светильник и произнести благословения.

Огни ханукальных светильников священны, поскольку их зажигают с единственной целью — исполнить заповедь. Поэтому запрещается пользоваться их светом для чтения или для какой-либо работы.

Ханукальные огни зажигают также в синагогах — чтобы еще шире распространить известие о чуде. Ханукальный светильник принято ставить у южной стены.

В последние десятилетия возникла традиция устанавливать большие ханукии на площадях городов мира, в том числе и в России.

Ханука — праздник веселый и радостный. Издавна сложился обычай устраивать в дни Хануки более обильные, чем обычно, трапезы, сопровождать их традиционными песнями, сложенными в честь этого праздника, и рассказывать о чудесах, которые Всевышний совершил для предков в те дни. В дни Хануки запрещено поститься, оплакивать умерших. Накануне Хануки и на следующий день после ее окончания поститься разрешено. В дни Хануки разрешено работать. Но, согласно древнему обычаю, все время, пока горят ханукальные светильники, женщины не работают.

В дни Хануки принято готовить традиционные ханукальные кушанья: картофельные оладьи (латкес) и пончики (суфгания). С Ханукой связан и способ их приготовления с использованием растительного масла, что напоминает о ханукальном чуде. Также едят молочное — в особенности блюда, приготовленные из сыра.

В число праздничных традиций входит одаривание детей игрушками или деньгами. По обычаю, в ночь на четвертый или пятый день Хануки родители дают детям (независимо от их возраста) "ханукальные деньги", которые, в принципе, могут быть ими использованы по своему усмотрению. Однако часть этих денег надо отдать на благотворительность.

Среди других обычаев праздника — игры в орехи, ханукальный четырехгранный волчок ("свивон", "дрейдл") и др. Однако, азартных игр (карты и т. п.) в эти дни следует избегать.

Главный обычай Хануки — Хинух (воспитание — однокоренное со словом "Ханука") — воспитание как детей, так и всего народа. Его задача — добиться того, чтобы евреи не забывали о милости, оказанной им Всевышним, прославляли его и исполняли его заповеди.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников