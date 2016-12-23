День дальней авиации ВВС России отмечается 23 декабря. Праздник был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) РФ Анатолия Корнукова.

Дальняя авиация (ДА) является составной частью авиации Военно-воздушных сил; средством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, компонентом стратегических ядерных сил и предназначена для решения стратегических (оперативно-стратегических) и оперативных задач на театрах военных действий (стратегических направлениях).

Основной задачей дальней авиации в масштабе ВВС считается как ядерное, так и неядерное сдерживание вероятных противников. В случае начала войны ДА будет выполнять задачи по снижению военно-экономического потенциала противника, поражению важных военных объектов, нарушению государственного и военного управления.

Днем создания российской дальней (стратегической) авиации принято считать 23 декабря (10 декабря по старому стилю) 1914 года, когда император Николай II утвердил постановление военного совета Русской армии о создании эскадры бомбардировщиков "Илья Муромец", первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков. На самолете "Илья Муромец", спроектированном и построенном русским инженером Игорем Сикорским, были установлены мировые рекорды дальности, продолжительности полета и грузоподъемности.

В годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов. В 1917 году в эскадру входило двадцать бомбардировщиков.

После Октябрьской революции в марте 1918 года началось создание Северной группы воздушных кораблей (СГВК) "Муромцев" для полярных экспедиций и разведки Северного морского пути. Напряженное положение на фронтах Гражданской войны не позволило осуществить этот проект.

В ноябре 1918 года Северная группа была переименована в Авиагруппу, а в 1919 году получила название Дивизион воздушных кораблей.

Дальнейшее развитие ДА было связано с принятием в 1930-е годы на вооружение бомбардировщика ТБ-3, спроектированного под руководством Андрея Туполева.

В 1936 году в войска начали поступать самолеты ДБ-3 (после модернизации – ДБ-3Ф), сконструированные в конструкторском бюро Сергея Ильюшина.

В 1936-1938 годах авиабригады и корпуса тяжелых бомбардировщиков были сведены в три воздушные армии особого назначения. Армии находились в непосредственном подчинении Наркома обороны. В 1940 году соединения и части тяжелых бомбардировщиков вошли в созданную Дальнебомбардировочную авиацию Главного командования Красной Армии (ДБА ГК). К началу Великой Отечественной войны в ДБА ГК входило пять авиакорпусов, три отдельных авиадивизии и один отдельный авиаполк (около 1500 самолетов и почти 1000 экипажей, находящихся в полной боеготовности).

Первые боевые вылеты в Великой Отечественной войне экипажи ДБА выполнили 22 июня 1941 года. В годы войны ДА принимала участие во всех крупных операциях Красной Армии, выполняя специальные задания.

В марте 1942 года дальнебомбардировочная авиация была преобразована в авиацию дальнего действия, в декабре 1944 года — в 18-ю воздушную армию. В 1946 году на базе 18-й воздушной армии была создана Дальняя авиация Вооруженных сил.

В 1947 году началось поступление новых самолетов Ту-4 в войска. В 1951 году бомбардировщики Ту-4 стали носителями ядерного оружия.

После принятия на вооружение в 1950-е годы реактивной техники (дальних бомбардировщиков Ту-16, стратегических Ту-95 и ЗМ) произошел качественный скачок в развитии дальней авиации СССР. Экипажи ДА начали освоение Арктики.

В 1970-1980-е годы ДА пополнилась авиационными комплексами Ту-22МЗ, Ту-95МС и Ту-160, вооруженными крылатыми ракетами большой дальности.

В сентябре 1980 года из управления ДА и входивших в её состав авиационных корпусов были образованы воздушные армии. В мае 1988 года ДА была воссоздана.

В ВВС РФ в августе 1998 года на базе Дальней авиации была образована 37-я воздушная армия Верховного Главного командования (стратегического назначения).

После вынужденного затишья, связанного с распадом СССР, возросла интенсивность полетов самолетов ДА. В 2001 году стратегические ракетоносцы впервые после 10-летнего перерыва появились над Северным полюсом.

В августе 2007 года ДА возобновила полеты в удаленных регионах на постоянной основе. Патрулирование осуществляется в регионах активного судоходства и экономической деятельности России. Полеты на воздушное патрулирование в акватории над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана выполняются как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

В последнее время возобновлены полеты самолетов дальней авиации по плану стратегического сдерживания. Стратегические бомбардировщики Ту-160 выполняли посадку на аэродромах стран Карибского бассейна (Венесуэла, Никарагуа) благодаря использованию самолетов-заправщиков с аэродромов Северной Африки (Египет) и Юго-Восточной Азии (Вьетнам). Также самолеты дальней авиации достигли акваторий Средиземного и Южно-Китайского морей.

В 2014 году впервые самолеты Ил-78 авиационного полка самолетов-заправщиков командования дальней авиации произвели посадку на аэродроме Каир (Египет), а экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полёты по плану мероприятий стратегического сдерживания вдоль побережья Норвегии, Великобритании, Испании, Португалии с дозаправкой топливом в воздухе.

Операция российских ВКС в Сирии позволила России испытать возможности дальней авиации и новейших крылатых ракет.

Соединения и части ДА базируются с учетом ее оперативно-стратегического предназначения и задач от Новгорода на западе страны до Анадыря и Уссурийска на востоке, от Тикси на севере и до Благовещенска на юге России.

На вооружении дальней авиации стоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78(М), специальные самолеты Ан-30Б, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Основное вооружение самолетов: авиационные крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в ядерном и обычном снаряжении, а также авиационные бомбы различного предназначения и калибра.

Дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется за счет проведения модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока службы, а также за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — стратегического бомбардировщика пятого поколения. По заявлениям руководства Минобороны и ВВС, первые ПАК ДА будут представлены публике в 2018 году. ПАК ДА станет дозвуковым и будет решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22.

Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным.

Командующий Дальней авиацией России — генерал-майор Сергей Кобылаш.

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