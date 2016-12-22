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День энергетика в России

01:3022.12.2016
05720
Пульт управления турбоагрегатами ТЭЦ. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник — День энергетика. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года. В память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) датой празднования Дня энергетика было определено 22 декабря (день открытия в 1920 году VIII Всероссийского съезда Советов, принявшего план ГОЭЛРО). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года дата профессионального праздника была перенесена на третье воскресенье декабря. Целью этого изменения было перенесение его празднования на выходной день. Однако в связи с непрерывным режимом работы энергетиков воскресенье всегда был рабочим днем для большинства работников отрасли. Более того, они продолжали считать Днем энергетика 22 декабря.

В целях восстановления исторически обоснованной даты празднования Дня энергетика и по просьбе Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и общественного объединения "Всероссийский электропрофсоюз" постановлением правительства РФ от 21 декабря 2015 года была установлена дата профессионального праздника – 22 декабря.

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

План ГОЭЛРО стал отправной точкой в создании системы отечественной электроэнергетики, а также первой научно обоснованной долгосрочной программой экономического развития в стране.

Он был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал коренную реконструкцию народного хозяйства на базе электрификации (строительство крупных предприятий, сооружение 30 районных электростанций, в том числе десяти гидроэлектростанций (ГЭС), общей мощностью 1,75 миллиона киловатт и годовой выработкой 8,8 миллиарда киловатт. План был выполнен к 1931 году.

В 1950-е годы отрасль получила дополнительный толчок благодаря научным разработкам в области атомной энергии и строительству атомных электростанций. В последующие годы происходило масштабное освоение гидроэнергетического потенциала Сибири.

Основные энергетические мощности и объекты электроэнергетики России были построены в советский период. Однако уже в конце 1980-х годов стали проявляться признаки замедления темпов развития отрасли: обновление производственных мощностей стало отставать от роста потребления электроэнергии. В 1990-е годы объем потребления электроэнергии существенно уменьшился, в то же время процесс обновления мощностей практически остановился. По технологическим показателям российские энергокомпании серьезно отставали от своих аналогов в развитых странах, в системе отсутствовали стимулы к повышению эффективности, рациональному планированию режимов производства и потребления электроэнергии, энергосбережению, из-за снижения контроля за соблюдением правил безопасности и значительной изношенности фондов существовала высокая вероятность крупных аварий.

Кроме того, из-за сложностей перестройки экономической и политической систем России в отрасли отсутствовала платежная дисциплина (так называемый "кризис неплатежей"), предприятия являлись информационно и финансово "непрозрачными", был закрыт доступ на рынок новым, независимым игрокам.

В начале 2000-х годов правительством РФ был взят курс на либерализацию рынка электроэнергии, реформирование отрасли и создание условий для привлечения масштабных инвестиций в электроэнергетику.

С 2001 года по 2008 год в соответствии с постановлением правительства РФ от 11 июля 2001 года "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации" в электроэнергетике были произведены преобразования.

В настоящее время на территории России действуют оптовый и розничные рынки электроэнергии, цены которых не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения.

Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Магистральные сети перешли под контроль Федеральной сетевой компании, распределительные сети интегрированы в межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений были переданы общероссийскому Системному оператору (СО ЕЭС — Системный оператор Единой энергетической системы).

Активы генерации в процессе реформы объединились в межрегиональные компании двух видов: генерирующие компании оптового рынка (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК объединили электростанции, специализированные на производстве почти исключительно электрической энергии. В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК сформированы на базе тепловых электростанций, а одна (РусГидро) – на основе гидрогенерирующих активов.

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют семь объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 киловольт и выше и работают в синхронном режиме (параллельно). В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций мощностью свыше пяти мегаватт.

Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий электропередачи класса напряжения 110 — 1150 киловольт.

Совокупная установленная мощность электростанций в РФ с учетом технологически изолированных энергосистем по состоянию на 1 января 2016 года составляет 243,2 гигаватта. К изолированным относятся энергорайоны, расположенные в энергосистемах Чукотского автономного округа, Камчатской, Сахалинской и Магаданской областей, Норильско-Таймырского и Николаевского энергорайонов, энергосистемы центральной и северной частей Республики Саха (Якутия), а также Крымской энергосистемы, начиная с даты вхождения Республики Крым и города Севастополь в состав РФ – 18 марта 2014 года.

Выработка электроэнергии в России в 2015 году составила 1049,9 миллиарда киловатт-часов, что на 0,2% больше, чем в 2014 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1026,8 миллиарда киловатт-часов, что так же на 0,2% больше, чем в 2014 году.

В первой половине 2016 года производство электроэнергии в России выросло, согласно данным Росстата, на 0,9% до 538,6 миллиарда киловатт-часов, что является максимальным результатом за последние четыре года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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