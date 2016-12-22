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Биография Андрея Стенина

04:0122.12.2016
(обновлено: 10:44 22.12.2016)
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Андрей Стенин. Архивное фото
© РИА Новости

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора Республики Коми РФ.

С 2003 года работал корреспондентом отдела "Общество" "Российской газеты", затем несколько лет трудился в "Газете.Ru".

С 2008 года занимался фотографией. Внештатно снимал для ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсантъ", Reuters, Associated Press, France-Presse.

С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".

Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.

В 2010 году Стенин стал лауреатом премии в области СМИ "Искра", в 2010 и 2013 годах он был награжден премией "Серебряная камера".

Фотографии Андрея Стенина
Фотокорреспондент Андрей Стенин
© Фото: Коммерсантъ/Матвей Шиманов
Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. 3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир.
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей.
Похороны погибшего при беспорядках в Джалал-Абаде 14 мая прошли на мусульманском кладбище в селе Сафаровка
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Похороны погибшего при беспорядках в Джалал-Абаде на мусульманском кладбище в селе Сафаровка.
Мужчина сидит у гусениц танка. Оппозиционеры на площади Тахрир в Каире блокировали военную технику, не давая ей передвигаться по площади
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Мужчина у гусениц танка на площади Тахрир в Каире.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Рейд спецназа для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках.
Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.
Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир.
Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого города мусорщиков
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого "города мусорщиков".
Митингующие у здания Дома правительства в Бишкеке
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Митингующие у здания Дома правительства в Бишкеке.
Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск.
Раненые в ходе вечерних столкновений демонстрантов с полицией
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Раненые в ходе столкновений демонстрантов с полицией на каирской площади Тахрир.
Житель Бенгази сжигает портрет Муамара Каддафи
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Житель Бенгази сжигает портрет Муамара Каддафи.
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле.
Местные жители стоят у пирамид в Гизе
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Местные жители стоят у пирамид в Гизе.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге.
Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф.
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире.
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия.
Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Мужчина у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска.
Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения Братья-мусульмане в Каире
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире.
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар.
Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии.
Позиция артиллерии возле города Кесаб
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Позиция артиллерии возле города Кесаб.
Демонстранты несут государственный флаг Египта во время акции протеста с требованием реформ и отставки президента страны Хосни Мубарака, проходящей на центральной площади Каира Тахрир
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Демонстранты несут государственный флаг Египта во время акции протеста с требованием реформ и отставки президента страны Хосни Мубарака, проходящей на центральной площади Каира Тахрир.
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.
Солдаты в пикапе в сирийском городе Гута
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Солдаты в пикапе в сирийском городе Гута.
Лагерь беженцев в порту Бенгази
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Лагерь беженцев в порту Бенгази.
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы.
Армянские беженцы из города Кесаб, захваченного исламистами, во дворе Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Армянские беженцы из города Кесаб во дворе Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости. Андрей Стенин
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На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области.
Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле.
Военнослужащий правительственной армии Сирии на территории замка Крак Де Шевалье, отбитого у боевиков-исламистов в марте 2014 года
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Военнослужащий правительственной армии Сирии на территории замка Крак Де Шевалье, отбитого у боевиков-исламистов в марте 2014 года. Боевики находились в крепости два с половиной года.
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С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал.

По всему миру проходили акции в поддержку фотокорреспондента. Обеспокоенность судьбой Стенина выразили представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович, Международная федерация журналистов (IFJ), а также Международная организация "Репортеры без границ" (Reporters sans frontiers, RSF).

3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Журналист был предан земле с воинскими почестями — после трех залпов почетного караула. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).

22 декабря 2014 года на здании МИА "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.

© РИА Новости
Коллеги и родные принесли цветы к мемориальной доске в память о Стенине

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО был организован Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

В феврале 2015 года фоторабота Стенина заняла третье место в номинации "Влияние 2014: Конфликт" на конкурсе "Фото года" (Picture of the Year International Сompetition, POYi) в США.

6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.

В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное самопровозглашенной ДНР.  К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы.

6 августа 2016 года в школе, названной в честь фотокорреспондента, в населенном пункте Горняцкое был установлен бюст Андрея Стенина.

15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора республики Коми, где он учился.

Церемония открытия бюста Андрея Стенина в школе, где он учился
Родственники Андрея Стенина около его бюста в его родной школе номер 2 города Печора республики Коми. Слева от бюста - мама Вера Стенина
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
В средней школе №2 города Печора республики Коми в четверг установлен бюст погибшего в Донбассе фотографа МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина.
Церемония открытия бюста Андрея Стенина в школе №2 города Печора республики Коми
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
Мероприятие приурочено ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, который учрежден в России в 1991 году и отмечается 15 декабря.
Вера Стенина около бюста ее сына Андрея в его родной школе номер 2 города Печора республики Коми
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
На церемонии присутствовал коллектив и ученики школы, представители мэрии Печоры, коллеги и мама Андрея.
Школьники у бюста Андрея Стенина, установленного в школе №2 города Печора республики Коми
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
Бюст установили в фойе школы — Андрей как бы встречает входящих в школу учеников и учителей. Бюст стоит на фоне стенда с фотографиями Стенина, выполненных в разных горячих точках.
Церемония открытия бюста Андрея Стенина в школе №2 города Печора республики Коми
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
22 декабря — день рождения Андрея Стенина, ему исполнилось бы 36 лет.
Церемония открытия бюста Андрея Стенина в школе №2 города Печора республики Коми
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное на Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев.
Церемония открытия бюста Андрея Стенина в школе №2 города Печора республики Коми
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о погибшем ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.
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