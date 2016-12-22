Биография Андрея Стенина

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора Республики Коми РФ.

С 2003 года работал корреспондентом отдела "Общество" "Российской газеты", затем несколько лет трудился в "Газете.Ru".

С 2008 года занимался фотографией. Внештатно снимал для ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсантъ", Reuters, Associated Press, France-Presse.

С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".

Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.

В 2010 году Стенин стал лауреатом премии в области СМИ "Искра", в 2010 и 2013 годах он был награжден премией "Серебряная камера".

С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал.

По всему миру проходили акции в поддержку фотокорреспондента. Обеспокоенность судьбой Стенина выразили представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович, Международная федерация журналистов (IFJ), а также Международная организация "Репортеры без границ" (Reporters sans frontiers, RSF).

3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Журналист был предан земле с воинскими почестями — после трех залпов почетного караула.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).

22 декабря 2014 года на здании МИА "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Коллеги и родные принесли цветы к мемориальной доске в память о Стенине

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО был организован Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

В феврале 2015 года фоторабота Стенина заняла третье место в номинации "Влияние 2014: Конфликт" на конкурсе "Фото года" (Picture of the Year International Сompetition, POYi) в США.

6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.

В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное самопровозглашенной ДНР. К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы.

6 августа 2016 года в школе, названной в честь фотокорреспондента, в населенном пункте Горняцкое был установлен бюст Андрея Стенина.

15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора республики Коми, где он учился.