Дело о хищении денег у компании "Ив Роше" братьями Навальными

14 декабря 2012 года официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил о возбуждении уголовного дела против братьев Алексея и Олега Навальных по факту мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, Алексеем Навальным была создана фирма ООО "Главное подписное агентство", в качестве номинального учредителя и генерального директора которой выступил его знакомый, не имевший никакого отношения к дальнейшей ее деятельности. Весной 2008 года его брат Олег, являясь руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП "Почта России" ‑ Автоматизированные сортировочные центры, обманным путем убедил представителей одной из торговых компаний с иностранным капиталом, работающих в РФ, заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой "Главное подписное агентство".

Как установило следствие, услуги по грузоперевозкам планировалось оказывать по заведомо завышенной стоимости и не силами созданной Навальным фирмы, у которой для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия, которым руководил знакомый Олега Навального.

Предприятие перевозило отправления с августа 2008 года по май 2011 года по маршруту "Ярославль ‑ Москва". Следствием установлено, что за эти услуги торговая компания перечислила на расчетный счет "Главного подписного агентства" гораздо большую сумму, чем объем грузоперевозок. При реальной стоимости перевозки грузов на сумму не более 31 миллиона рублей, которые фактически были осуществлены транспортным предприятием, на счет "Главного подписного агентства" за якобы оказанные услуги по перевозкам было перечислено свыше 55 миллионов рублей.

Торговой компанией с иностранным капиталом являлась фирма ООО "Ив Роше Восток", развивающая в России сеть фирменных магазинов косметики "Ив Роше".

В апреле 2013 года в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было возбуждено новое уголовное дело по факту мошенничества.

Следствие установило, что Навальные на Кипре создали компанию Alortag Management Limited, выступившую учредителем подконтрольного Навальным лжепредприятия ООО "Главное подписное агентство". В 2008 году Олег Навальный, являясь топ‑менеджером одного из структурных подразделений ФГУП "Почта России", убедил "Межрегиональную процессинговую компанию" (МПК) заключить контракты на услуги по грузоперевозке квитанций, бланков и другой печатной продукции через свою компанию ГПА. Как считает следствие, эти услуги были оказаны по завышенным ценам. В результате действий братьев Навальных, навязавших посреднические услуги, в которых не было никакой необходимости, компании "МПК" причинен ущерб в размере не менее 3,8 миллиона рублей. Эти денежные средства были перечислены на счета "Главного подписного агентства", а затем, как полагает следствие, похищены братьями Навальными.

Это уголовное дело было соединено в одно производство с уголовным делом против Навальных о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше Восток".

29 октября 2013 года Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному было предъявлено окончательное обвинение в совершении хищений путем обмана денежных средств ООО "Ив Роше Восток" в сумме свыше 26 миллионов рублей и ООО "Многопрофильная процессинговая компания" в сумме свыше 4 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей.

Как предполагает следствие, большую часть из похищенной суммы братья потратили на собственные нужды, а более 19 миллионов рублей — на "отмывание".

28 февраля 2014 года Алексей Навальный в рамках дела "Ив Роше" был помещен под домашний арест.

24 апреля 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приступил к слушаниям по уголовному делу о хищении в "Ив Роше".

Защита обвиняемых попросила Замоскворецкий суд Москвы вернуть дело в прокуратуру.

28 апреля Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты братьев Навальных из‑за неправильной квалификации действий обвиняемых.

Прокуратура заявила, что допущенные неточности в обвинительном заключении незначительны, и выступила против "заворота" дела. Адвокаты, в свою очередь, настаивали на правильности решения суда. По словам Навального, в фабуле обвинения указано, что он совершил мошенничество с использованием служебного положения, но во время совершения инкриминируемого преступления у него не было никакого служебного положения, даже статуса адвоката.

18 июня 2014 года Мосгорсуд признал законным решение о возвращении в прокуратуру уголовного дела братьев Навальных. Суд отклонил представление прокуратуры, которая настаивала на передаче дела для рассмотрения в суд.

1 августа 2014 года Замоскворецкий суд вновь приступил к рассмотрению уголовного дела братьев Навальных.

В суде братья Алексей и Олег Навальные заявили о том, что не понимают обвинений в свой адрес по делу о хищении у косметической компании "Ив Роше" и настаивают на своей невиновности.

В ходе слушаний гендиректор "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) заявил, что подконтрольная братьям Алексею и Олегу Навальным "Главподписка" (ГПА) оказывала МПК невыгодные для компании услуги по более высоким тарифам.

Экс‑директор логистики "Ив Роше" Сергей Аверьянов сообщил в суде, что компания "Ив Роше" на протяжении сотрудничества не имела никаких претензий к "Главному подписному агентству", организованному братьями Олегом и Алексеем Навальными.

19 декабря в ходе прений сторон гособвинитель по делу "Ив Роше" попросил для Алексея Навального 10 лет колонии общего режима. Его брата Олега прокурор попросил приговорить к восьми годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

30 декабря Замоскворецкий суд Москвы назначил Алексею 3,5 года условного, а Олегу — 3,5 года реального заключения по делу "Ив Роше". Олег Навальный также оштрафован судом на 500 тысяч рублей. Кроме того с братьев взыскано свыше 4,4 миллиона рублей по гражданскому иску "Многопрофильной процессинговой компании".

Приговор не устроил ни одну из сторон: прокуратура подала протест, посчитав назначенное наказание слишком мягким, защита подсудимых также подала жалобу на приговор.

17 февраля 2015 года Мосгорсуд подтвердил сроки братьям Навальным по делу "Ив Роше". Позднее стало известно, что осужденные и их защитники направили кассационные жалобы.

27 июня стало известно, что Мосгорсуд отказался пересматривать уголовное дело Алексея и Олега Навальных, признанных виновными в хищении денежных средств "Ив Роше".

В октябре 2015 года Навальный заявил, что собирается заплатить 4,5 миллиона рублей по делу "Ив Роше", поскольку от этого зависит возможность УДО его брата ‑ Олега Навального.

8 декабря стало известно, что Алексей Навальный погасил иск на сумму 4,5 миллиона рублей.

27 июня 2016 года Урицкий суд Орловской области отказал брату Алексея Навального Олегу в условно‑досрочном освобождении в рамках дела "Ив Роше". Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура выступили против УДО, характеризуя Олега Навального как злостного нарушителя тюремных порядков. Защита в свою очередь указывала, что осужденный отсидел более 1,5 лет, что позволяет ему претендовать на УДО, оплатил штраф ‑ 500 тысяч рублей, а также выплатил ущерб более чем в 4 миллиона рублей.

21 июля 2016 года стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний просит суд изменить Алексею Навальному условный срок на реальный по "делу "Ив Роше", мотивируя это систематическими нарушениями с его стороны правил отбытия наказания. ФСИН просит изменить приговор Навальному из‑за его неявки на регистрацию. По правилам условного срока осужденный должен периодически являться в инспекцию и отмечаться в ней.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников