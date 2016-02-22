Смена власти на Украине 22 февраля 2014 года

Подробнее о смене власти на Украине 22 февраля 2014 года читайте в справке РИА Новости.

22 февраля 2014 года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота.

21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС с целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности страны, более детального изучения и проработки комплекса мер. Кабмин Украины мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.

Сразу после появления новости о решении правительства в социальных сетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста.

Вечером на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в центре Киева собрались около двух тысяч человек.

Первоначально акции протеста протекали достаточно спокойно: на главной киевской Площади Независимости (Майдане Незалежности) и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Ситуация изменилась 24 ноября, когда к началу запланированного митинга число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию кабинета министров Украины и попыталась приблизиться к входу, который был оцеплен бойцами милицейского спецподразделения "Беркут". Со стороны митингующих в направлении кабмина полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом. Правоохранители в ответ тоже применили слезоточивый газ и достали дубинки — хотя, по версии МВД, милиция не била митингующих.

28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе (Литва) прошел саммит "Восточного партнерства", на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. Во время разгона были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы, все они были отпущены. По данным медиков, пострадали 35 человек. Представители стран Запада осудили жесткие действия правоохранительных органов.

После разгона Евромайдана акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.

На фоне принятого 16 января 2014 года парламентом пакета законов, ужесточающих наказание за несанкционированные уличные акции, продолжающийся с ноября "евромайдан" перерос в ожесточенные схватки с милицией.

Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.

22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией.

Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

По официальной статистике Минздрава Украины (на апрель 2014 года), в результате беспорядков погибли и умерли 105 человек (из них — 94 человека во время стычек по улице Институтской в центре Киева 20 февраля 2014 года). По данным Киевской городской госадминистрации, число пострадавших во время февральских массовых акций протеста в Киеве превысило 1,9 тысячи человек.

21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возврат к конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Также украинский лидер призвал начать процедуру формирования правительства национального доверия.

Позднее президент Янукович и представители оппозиции при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании.

22 февраля Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.

23 февраля постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов.

27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк.

28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.

25 мая 2014 года на Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал самовыдвиженец миллиардер Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей.

Ряд регионов на юго-востоке страны не признал легитимность новых киевских властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

Крым также не признал легитимность новой украинской власти. 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию в поддержку независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ.

16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. На основании результатов референдума и декларации в поддержку независимости, 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о независимости от Украины. 18 марта был подписан соответствующий договор с Россией. 21 марта был принят федеральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Власти Украины начали в апреле 2014 года в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей региона.

12 февраля 2015 года в Минске прошли переговоры в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента России Владимира Путина, президента Франции Франсуа Олланда и лидера Украины Петра Порошенко. Параллельно в белорусской столице прошли консультации контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.

По итогам встречи были приняты два документа — Комплекс мер, направленный на имплементацию минских договоренностей, который приняла контактная группа по Донбассу, а также декларация в поддержку Комплекса мер, принятая лидерами "нормандской четверки".

Основными пунктами соглашений являются незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений. Кроме того, были прописаны политические аспекты решения конфликта, касающиеся проведения местных выборов в Донбассе, его статуса, конституционной реформы на Украине, а также вопросы обмена пленными. Тогда же было решено активировать работу контактной группы в Минске, в том числе, путем создания тематических подгрупп по выполнению аспектов минских соглашений.

В настоящее время минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине остаются основой для разрешения конфликта в Донбассе, но переговоры зашли в тупик. За год работы трехсторонней контактной группы по Донбассу и четырех профильных подгрупп так и не удалось достичь полного выполнения ни одного положения Минских соглашений. Есть только промежуточные результаты: благодаря отводу вооружений от линии фронта произошло относительное прекращение огня и улучшение ситуации с безопасностью, к позитивам также можно отнести частичный обмен пленными и улучшение гуманитарной ситуации.

На данный момент Донбасс фактически остается зоной замороженного конфликта, где периодически от хаотичных обстрелов продолжают гибнуть как мирные жители, так и военные.

Согласно последним данным ООН, за время конфликта на Украине погибли, по крайней мере, 9098 человек, еще 20 732 человека получили ранения.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников