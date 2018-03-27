Спортивная дипломатия: власти Исландии не приедут на ЧМ-2018

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти Исландии не станут посещать чемпионат мира по футболу в России, сообщается на сайте правительства страны.

"Исландские власти не посетят чемпионат мира по футболу в России этим летом", — говорится в сообщении.

Ранее исландские СМИ со ссылкой на главу МИД страны Гудлаугура Тор Тордарсона сообщили, что власти могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018, если Великобритания объявит его. Отмечалось, что это связано с ситуацией с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Приостановка двустороннего диалога с Россией

Власти Исландии временно приостанавливают двусторонний диалог с российскими властями из-за инцидента в Солсбери, заявили также в исландском правительстве.

"Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне", — сообщается на сайте кабмина Исландии.

Реакция России

Первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя решение Рейкьявика, заявил, что Россия переживет приостановку двустороннего диалога с властями Исландии.

"Цели все те же — по максимуму сделать из России образ зла, образ врага", — добавил он, отметив, что МИД примет верное решение, отвечать ли на данные шаги Исландии.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, заявил, что Исландия разорвала диалог с Россией для общего большинства, наверняка на нее и другие страны было оказано давление.

"Это и Олимпиада, и выборы, и чемпионат мира по футболу. Если не получилось (повлиять на) выборы, теперь нате, получите вот это. Это уже как такая вот истерическая месть России. И наверняка идет давление на все эти страны", — сказал Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос, не пытаются ли западные страны саботировать проведение ЧМ-2018 в России.

"Исландия подключилась для общего большинства. Ну, все отличились, а Исландия нет", — добавил он.

Дело Скрипаля

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

В понедельник, 26 марта, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.