Тренер объяснил причину неудачи Загитовой на чемпионате мира

Загитова на чемпионате мира в Милане, 24.03.2018

Загитова на чемпионате мира в Милане, 24.03.2018

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Постановщик программы российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз извинился перед болельщиками за выступление подопечной на чемпионате мира в Милане.

Россиянка трижды упала во время проката произвольной программы и заняла на соревнованиях пятое место.

"Все-таки не будем забывать, что ей 15 лет, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца не понимаем, почему так получилось", — приводит сайт Федерации фигурного катания России слова Даниила Глейхенгауза.

Тренер пообещал, что все недочеты проанализируют и проработают.

Текущий сезон стал для Алины Загитовой дебютным во взрослом фигурном катании. Российская фигуристка одержала победу в финале Гран-при, на чемпионате Европы, прошедшем в Москве, и завоевала золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане.